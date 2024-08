Travis Barker, baterista de Blink 182 revendió muñeco de Dr. Simi que le regalaron durante su gira en México

El baterista puso a la venta el muñeco personalizado a través de su página oficial donde ofrece también ropa usada . (Captura de pantalla travisbarker.com)

Travis Barker, el baterista de Blink 182, la famosa banda estadounidense de pop punk, se encuentra nuevamente en medio de la polémica. Recientemente se dio a conocer que el músico puso a la venta un peluche del Dr. Simi personalizado que los fans le obsequiaron durante su gira en México a principios de 2024.

El muñeco fue anunciado en la página oficial de Travis Barker, en la sección de “Mercancía”, donde también ofrece otros artículos autografiados como parches de batería, setlist y merch nueva. Sin embargo, el baterista vende su ropa usada, desde playeras, tenis, hasta sus boletos de avión.

“Único en su tipo, muñeco Simi personalizado se le presentó a Travis durante su visita a México en la gira. Muñeco único Dr. Simi con certificado de autenticidad firmado por Travis Barker”, se lee en la página oficial del baterista. Otra de las especificaciones del “producto” indican que la entrega del peluche sería entre 4 a 6 semanas.

Los fans criticaron que el músico haya revendido un obsequio. (Captura de pantalla travisbarker.com)

El Dr. Simi fue decorado minuciosamente por el fan que se lo obsequió a Travis, ya que cuenta con todos los tatuajes del músico, en los brazos, la cara y la frase “Can I Say” en el pecho. El muñeco también fue vestido con una bermuda negra, un gorro, tenis e incluso en cada mano se le colocó dos baquetas. Las cuales tienen escritas el usuario que compró y personalizó el Dr. Simi en México.

Cabe señalar que el peluche ya se vendió por la cantidad de 500 dólares, que son aproximadamente 9 mil 800 pesos mexicanos.

La venta del muñeco se viralizó de inmediato, por lo que fans e internautas reaccionaron y criticaron a Travis Barker por esta acción, ya que se trataba de un regalo y él decidió venderlo. “Ese Travis Barker revendiendo los regalos de los fans”, ”¿Quién le compró le compró a Travis Barker el Simi que le regalaron?”, “Mientras tanto Travis Barker...”, fueron algunos de los comentarios que circularon en las redes e incluso lo compararon con Adele. Pues se sabe que la cantante tiene una extensa colección de muñecos del Dr. Simi y ha demostrado en diversas ocasiones su cariño por los obsequios.

Travis Barker compartió una foto de los Dr. Simi que recibió durante su última gira en México. (Instagram: travisbarker)

Blink 182 comenzó su carrera musical en 1992 y visitó por primera vez México en 2004, con tres fechas, dos en el ex Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y una en Monterrey.

Como banda telonera, la agrupación seleccionó a Panda para sus conciertos en México. En sus tres espectáculos se pudieron escuchar temas como What’s My Age Again?, The Rock Show, I Miss You, Adam’s Song, First Date, All The Small Things, quienes la posicionaron como la banda más reconocida en esa época.