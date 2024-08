Majo Aguilar admite distanciamiento con Ángela Aguilar tras no ser invitada a boda con Nodal: “Tomamos otros caminos”

Majo compartió que la relación con su prima no es muy cercana (Instagram @Angelaguilar // @speedynodal)

Majo Aguilar rompió el silencio respecto al matrimonio de su prima, Ángela Aguilar, y el cantante Christian Nodal, en una exclusiva de Despierta América. La joven cantante de éxitos como No voy a llorar dejó en claro que no fue invitada a la boda, y explicó que su ausencia se debió a compromisos profesionales ya acordados.

Majo Aguilar relató que el día del enlace matrimonial de Ángela y Nodal, que tuvo lugar el 24 de julio en una hacienda en Morelos, ella se encontraba en Ohio, Estados Unidos, interpretando el Himno Nacional en un evento deportivo:

“Yo estaba cantando el Himno Nacional, que fue precioso porque fue en Ohio. No hubo comunicación, yo ni sabía que se iban a casar, la verdad”, afirmó durante la entrevista televisiva.

De esta manera, Aguilar confirmó que no tuvo conocimiento previo del evento y que no se le extendió una invitación al mismo. Sin embargo, este detalle no fue el único de relevancia en sus declaraciones.

La ausencia de Majo Aguilar ha despertado críticas entre los internautas. Crédito: Instagram/Reuters

Majo Aguilar también habló acerca de su relación con Gil Cerezo, vocalista del grupo Kinky, con quien ha mantenido un romance desde 2021. Al respecto, la artista subrayó que, a diferencia de su prima, ella no siente prisa alguna por casarse:

“No tengo prisa, estamos muy contentos, estamos muy tranquilos. Hemos construido una relación, pero no estamos corriendo”, sentenció.

Las declaraciones de Majo Aguilar tomaron rápidamente visibilidad en redes sociales, donde los internautas no tardaron en especular sobre posibles tensiones familiares y hasta indirectas hacia Ángela Aguilar por la rapidez de su matrimonio con Christian Nodal, apenas dos meses después de hacerlo público.

Algunos comentarios destacaron frases como: “Parece que a Angelita no la soporta ni su familia” o “En pocas palabras dio a entender que se casaron rápido”, reflejando la percepción de cierto malestar o, al menos, sorpresa por la forma en que se llevó el proceso matrimonial.

Lleva una relación de tres años con Gil Cerezo, de Kinky (IG: @majo_aguilar)

Ahora, en un reciente encuentro con la prensa durante su participación en el Food Truck Fest, donde compartió escenario con el grupo Kinky, Majo volvió a ser cuestionada sobre su ausencia en la boda de la hija consentida de Pepe Aguilar.

“Está complejo. Ustedes que bárbaros, quieren sacar todo. Porque la vida es compleja y cada quien va tomando sus caminos. El cariño siempre está por los que quieres, pero cada quien va tomando sus caminos”, explicó a los reporteros.

Majo compartió que el vínculo con Ángela se ha mantenido distante, incluso desde antes de casarse.

“Sí pues, la última vez que nos vimos fue creo, que fueron los Premios Juventud y fue muy lindo, el año pasado”, señaló.

Ángela Aguilar, quien es señalada en redes de tener una rivalidad con Ángela, habló sobre el supuesto romance entre su prima y Christian Nodal. (@majo__aguilar, X)

Así mismo, la hija de Antonio Aguilar Jr. refrendó el cariño que siente por la ahora esposa de Christian Nodal.

“Yo siento mucho amor por mi familia, por Ángela, por Leonardo, por mi tío Pepe y yo puro amor de corazón. Cada quien agarra por dónde quiere ir, por dónde quiere tomar sus cosas y se tiene que respetar. Cada quien es una vida y es un ser y es muy independiente. Entonces no diría que estamos en absoluto enemistadas ni nada. Nada más es complejo como todas las relaciones humanas que son complejas”, finalizó la intérprete.