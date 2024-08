Ejidatarios de XMaben, Quintana Roo, se enfrentan y denuncian falta de pago por trabajos del Tren Maya

Ejidatarios de XMaben Quintana Roo exigen pago de 100 mdp

El 17 de diciembre de 2022 representantes del Ejido de XMaben y Anexos del municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, celebraron un contrato con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para permitirles la extracción de materiales pétreos de la región que serían utilizados en las obras del Tren Maya. Hoy, a un año y ocho meses, acusan un incumplimiento de contrato y exigen el pago de 100 millones de pesos.

Los ejidatarios, pertenecientes a la población de indígenas mayas peninsulares, sostienen que el contrato firmado establecía el pago de 30 millones de pesos a razón de 15 pesos por cada metro cúbico extraído, siendo en total 2 millones de metros cúbicos los que serían explotados.

Los pagos se realizarían de la siguiente manera: 5 millones 280 mil pesos después del primer mes del inicio de los trabajos de extracción; la misma cantidad se repetiría hasta el sexto mes, cuando se terminaba el contrato y se tendría que depositar el pago por 3 millones 600 mil pesos.

Contrato XMaben Sedena

En entrevista para Infobae México, los ejidatarios indicaron que sólo recibieron dos pagos por 2 millones 710 mil pesos cada uno:

“Ese depósito nos lo impedían por la firma electrónica; la conseguimos y fuimos al SAT de Cancún, nos pusieron muchísimas trabas y tuvimos que ir hasta Campeche para que nos dieran esa firma electrónica. Tuvimos que ir a otro estado. Ya con la firma electrónica pudimos retirar el dinero de Banjército, que son 2 millones 710 mil pesos, pero por igual allá, en ese banco, nos pusieron muchísimas trabas, hasta que se pudo y desde el momento que nosotros retiramos el dinero ya el banco nos dijo ‘vamos a cancelar la cuenta’ y se canceló la cuenta”.

Conflicto ejidal ensucia al Tren Maya

El 15 de julio pasado, Demetrio Ek Chac (presidente del Comisariado Ejidal), Roberto Carlos Kau Can (secretario), Julia Ek Varela (tesorera), Juan Cituk Varela (presidente del Consejo de Vigilancia), Santiago Pat Cuxim (primer secretario) y Lorenzo Asterio Che Tuz (segundo secretario) presentaron una queja y solicitud de intervención a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que se investiguen los actos de la Sedena, Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Quintana Roo, Comisión Nacional Forestal, Tribunal Agrario 44, Banjercito, Banco del Bienestar, Fonatur y de la Procuraduría Agraria.

“El estado mexicano, utilizando distintas instituciones actúa de forma coordinada y sistemática para impedir que se pague al ejido XMaben y Anexos las obligaciones económicas derivadas de un contrato de explotación de piedra caliza de fecha de diciembre de 2022 , firmado entre Sedena y el ejido, esto por más de 90 millones de pesos”, se lee en el acuse de recibido de la CNDH.

Los representantes del ejido de XMaben destacaron a este medio que aunque los trabajos fijados en el contrato eran por seis meses, a la fecha sigue explotando la región para extraer la piedra caliza. Para lograr lo anterior, “falsificaron el contrato que inicialmente indicaba la explotación por un año, nos citaron a firmarlo y como nos negamos a firmar sin antes leerlo y analizarlo, argumentaron que ya se tenía firmado por el C. Margarito Cituk May por dos años”.

En Acta de Asamblea Ejidal celebrada el 19 de marzo de 2023 los pobladores pidieron la rendición de cuentas a Margarito Cituk por la falta de pago, quien al no poder ofrecerla fue retirado de su cargo y se procedió a la elección de los ahora denunciantes, misma que quedó plasmada e el Registro Agrario Nacional bajo el trámite 232300003770 el 4 de julio de 2023.

XMaben Sedena

En respuesta, Margarito Cituk y los representantes ejidales presentaron una demanda ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 44, quien les dio la razón y declaró como nula la asamblea del 19 de marzo de 2023:

“Dado que la Procuraduría Agraria le asiste legitimación para emitir convocatoria, instalación y verificación de quorum, incluso el asesoramiento en el desarrollo de las asambleas, además de que el mismo acto jurídico cuenta con irregularidades en su celebración y elaboración”.

Infobae México buscó a Margarito Cituk y esta fue su respuesta: “Las documentaciones son los que hablan y no la mentira de algunos cuantos que están en contra del proyecto Tren Maya”. Del dinero y los pagos, no respondió.

Represalias por denunciar

Privación de la libertad, allanamiento de morada, robo y desaparición de personas, fue la respuesta ante las exigencias de los ejidatarios de XMaben; en sus propias palabras, les “están fabricando delitos” y son “perseguidos por las autoridades” que deberían velar por sus derechos humanos y enuncian los siguientes abusos.

Explotan mayor cantidad de metros cúbicos que lo autorizado por la asamblea el 17 de diciembre de 2022

Ceden a terceros la explotación de los bancos de materiales, sin derecho alguno para ello

Destrozan la selva utilizando explosivos que ponen en peligro la vida de los ejidatarios y su libre tránsito

Incluyeron a Margarito Cituk, su actor no estatal, en la nómina de Sedena para que operara a su favor

A partir de su destitución como Presidente del Comisariado Ejidal, Margarito Cituk May ha realizado públicamente diversas entregas de dinero por millones de pesos en efectivo.

XMaben Quintana Roo

Los ejidatarios señalan a Erick Gerardo Aguilar García, coordinador de Asuntos Indígenas de la Vice fiscalía de la Zona Centro de Quintana Roo, quien los citó a comparecer por acusaciones en su contra por presunta desaparición de particulares “sin que en la carpeta exista acto de investigación alguna, testimonios o periciales, lo cual muestra su inclinada intención de privarnos de la libertad”.

Un día previo a su cita en la Vice fiscalía, el Mayor Apolo Catillo Zetina le envío un “mensaje intimidante”, vía WhatsApp, al presidente del Comisariado Ejidal Demetrio Ek Chac para que se reunieran en privado.

“A la abogada que nos atendió le preguntamos por qué nos acusaban si no hay pruebas, si no hay videos, no hay imágenes: ‘es que nos equivocamos’, nos contestó”.

La Vice fiscalía les entregó 19 notificaciones para que se presentaran a comparecer por “desaparición de particulares”, por lo que los ejidatarios resaltan que “es imposible que sea un error. Están metiendo la mano y dieron línea a la Vicefiscalía para que nosotros seamos imputados y nos manden a la cárcel”.

DERECHO DE RÉPLICA

La postura de Margarito Cituk May

Por este medio, el que suscribe Margarito Cituk May, Ejidatario y poblador del núcleo agrario denominado X-Maben y Anexos, municipio de Felipe Carrillo Puerto, en el Estado de Quintana Roo, a nombre propio y atendiendo a mi Derecho de Réplica, me permito manifestar lo siguiente:

A manera de antecedente en Asamblea General de Ejidatarios de fecha 6 de marzo de 2022, por mayoría de votos de más de 500 ejidatarios que conforma el padrón ejidal, nos eligieron como Presidente, Secretario y Tesorero, respectivamente, del Comisariado, del núcleo agrario denominado X-Maben y Anexos, municipio de Felipe Carrillo Puerto, en el Estado de Quintana Roo; quienes tuvimos la oportunidad de apoyar el Proyecto de Desarrollo “Tren Maya”, relacionado a la aprobación y autorización relativo a la expropiación concertada de tierras del ejido por parte de la asamblea general de ejidatarios, así como la autorización de los contratos entre el ejido y la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) para la explotación de un banco de materiales (sascab) para las obras de construcción del Tren Maya, toda que los ejidatarios somos conscientes de los beneficios que traerá para el ejido dicho proyecto presidencial.

Sin embargo, un pequeño grupo de ejidatarios (40 ejidatarios aproximadamente) inconformes con estas aprobaciones y autorizaciones en favor del Proyecto de Desarrollo “Tren Maya”, por lo que en enero de 2023, encabezados por Demetrio Ek Chac, Roberto Carlos Kau Can y Juan Cituk Varela, velando por sus intereses personales y no del ejido, mediante escrito dirigido a la Representante de la Procuraduría Agraria en el Estado de Quintana Roo, solicitaron se emitiera convocatoria para celebrar asamblea de remoción de los miembros del Comisariado Ejidal y del Consejo de Vigilancia, que para ese momento nos desempeñábamos como integrantes del Comisariado Ejidal los CC. Margarito Cituk May, Silvana Pat Chuc y Eligio Cante Ek, y como Consejo de Vigilancia los CC. Luis Cauich Pech, Lorenzo Xool May y Gilberto Uex Santamaria.

Atendiendo a la petición realizada, la Procuraduría Agraria emitió la primera convocatoria solicitada para celebrarse asamblea el 19 de febrero de 2023, pero no se pudo llevar a cabo, debido a los disturbios que se suscitaron en la casa ejidal, no se instaló la asamblea y el personal de la Procuraduría que asistió tuvo que retirarse, sin embargo, debido a la insistencia de este grupo de ejidatarios, la Procuraduría Agraria y ante un posible conflicto de índole social en el ejido, volvió a emitir primera convocatoria para celebrar la asamblea de remoción el día 19 de marzo de 2023, no obstante, al dar inicio se presentaron nuevamente una serie de acciones agresivas que no le permitieron al representante de la Procuraduría Agraria llevar a cabo el pase de lista de asistencia, ni la verificación del quorum, por lo que, para preservar su integridad física y seguridad se retiró del lugar, por consiguiente no se realizó legalmente la instalación de dicha asamblea y en consecuencia nunca se celebró dicha asamblea.

No obstante, el grupo de ejidatarios que solicitó la remoción, recabó firmas de ejidatarios que asistieron al lugar en donde se iba a llevar a cabo la asamblea, así como de otros que llegaron posteriormente una vez que el representante de la Procuraduría Agraria se retiró del lugar, lo anterior con la finalidad de recabar firmas de personas que no asistieron, posteriormente este grupo de personas se encargaría de realizar un acta de asamblea apócrifa en la que ilegal e indebidamente se nos removió como integrantes del Comisariado Ejidal y Consejo de Vigilancia, sin que la Procuraduría Agraria, que al emitir la convocatoria, era la institución encargada de verificar el quorum, y en su caso instalar la asamblea de forma legal y legitima, por lo que dicha acta de asamblea cuenta con una serie de irregularidades en su celebración y elaboración.

No obstante, dicha acta de asamblea fue indebidamente inscrita ante la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Quintana Roo, registrándose el 4 de julio de 2023, en la que se eligió a los CC. Demetrio Ek Chac, Roberto Carlos Kau Can y Julia Ek Varela, como Presidente, Secretario y Tesorero del Comisariado Ejidal, respectivamente, y Juan Cituk Varela, Santiago Pat Cuxim y Lorenzo Asterio Che Tuz, como Presidente, Primer y Segundo Secretario del Consejo de Vigilancia, respectivamente, del ejido X-Maben y Anexos.

Quienes sabedores de la ilegalidad del acto jurídico de remoción acudieron a distintas dependencias a entregar escritos en los que adjuntaban el acta de asamblea inscrita indebidamente ante la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Quintana Roo, donde manifestaban que ellos eran los nuevos órganos de Representación y vigilancia del ejido X-Maben y Anexos. Enterándonos de esta situación debido a la comunicación que teníamos con las instituciones de los tres niveles de Gobierno.

Derivado de esta situación y para defender la voluntad de la asamblea que nos otorgó en su momento la representación de nuestro núcleo agrario, se demandó la nulidad del acta de asamblea general de ejidatarios relativa a la remoción de los órganos de representación y de vigilancia, de fecha 19 de marzo de 2023, e indebidamente inscrita ante la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Quintana Roo, registrándose el 4 de julio de 2023, ante el Tribunal Unitario Agrario No. 44, toda vez que no se llevó a cabo dicha asamblea, recayéndole el número de expediente 278/2023.

Con fecha 12 de diciembre de 2023, el Tribunal Unitario Agrario No. 44, emitió Sentencia al Juicio Agrario 278/2023 que resuelve que los CC. Margarito Cituk May, Silvana Pat Chuc, Eligio Cante Ek, Luis Cauch Pech Lorenzo Xool May y Gilberto Uex Santamaría acreditamos nuestras pretensiones; asimismo, SE DECLARÓ LA NULIDAD DEL ACTA DE ASAMBLEA DE FECHA 19 DE MARZO DE 2023, TODA VEZ QUE ESTABA AFECTADA DE NULIDAD ABSOLUTA, por lo que una vez la Resolución HASTA QUE CAUSARA ESTADO, tenía que haberse enviado al Registro Agrario Nacional para los efectos y anotaciones correspondientes para dar de baja a los representantes elegidos en el acta nula y dar de alta el acta de asamblea de ejidatarios de fecha 6 de marzo de 2022 en la que fuimos electos como Comisariado Ejidal y Consejo de Vigilancia respectivamente.

Pese a lo antes mencionado, y sabedores que los actos que realizaron son ilegales y que solo están beneficiando a su grupo cercano y a los abogados que los representan, los CC. Demetrio Ek Chak, Roberto Carlos Kau Can y Julia Ek Varela y Juan Cituk Varela, Santiago Pat Cuxim y Lorenzo Asterio Che Tuz, promovieron juicio de amparo directo en contra de la sentencia de fecha 12 de diciembre de 2023 dictada en el expediente 278/2023, ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito con residencia en Cancún, Quintana Roo, pendiente de resolverse y que decretó en autos del 19 de enero de 2024, concediendo la SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, en donde se apercibió a las partes para que se abstengan de realizar actos que tengan por objeto de ejecutar la sentencia del 12 de diciembre de 2023.

Dichas personas, Demetrio Ek Chac, Roberto Carlos Kau Can, Julia Ek Varela y Juan Cituk Varela, Santiago Pat Cuxim y Lorenzo Asterio Che Tuz, se han encargado de calumniarme y a los demás integrantes del Comisariado Ejidal y Consejo de Vigilancia que fuimos elegidos legalmente por los ejidatarios, aunado a ello han presentado ante el Tribunal Unitario Agrario, ostentándose como representantes del núcleo ejidal, en donde demandan la indemnización millonaria de pago por supuestos daños, el pago de material extraído del banco de materiales que se aprobó y autorizo por parte de la asamblea general de ejidatarios, con ello demostrando que lo único que les interesa es el dinero que lejos de ser entregado a los ejidatarios, lo pretenden repartir entre su pequeño grupo y los abogados que los representan, tratando de engañar y sorprender a las autoridades, quienes lejos de acceder a sus peticiones, las rechazan por carecer de fundamento legal.

Es por ello que en un acto de desesperación están tratando de involucrar a diversas instituciones, así como a sus representantes, quienes únicamente se han abstenido de tratar con esta gente debido a que hay un juicio de por medio que está pendiente por resolverse, puesto que en primera instancia ya se les dejó claro que de forma ilegitima están ostentando un cargo que no les corresponde.

A pesar de todas esas acciones, los cc. Demetrio Ek Chac, Roberto Carlos Kau Can, Julia Ek Varela y Juan Cituk Varela, Santiago Pat Cuxim y Lorenzo Asterio Che Tuz, dirigiendo a un grupo de ejidatarios, llegaron a mi domicilio en donde amedrentaron y amenazaron a mi familia y a mi de muerte, por lo que me vi en la necesidad de presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por los ilícitos que cometieron estás personas en mi contra, no obstante con cometer dichos actos, ahora resulta que ellos son las víctimas de todo lo que ellos han ocasionado por su avaricia, para beneficiar a unos cuantos dentro de su grupo y sobre todo a los abogados que los representan quienes se quieren llevar la mayor parte de los beneficios que le corresponden a los ejidatarios.

Es por ello, como ya se han iniciado las investigaciones por parte de la Fiscalía General del Estado en su contra por lo actos que han cometido, ahora pretenden y quieren hacer pensar que las autoridades de Gobierno Federal y Estatal están en su contra, cuando esto ha sido consecuencia de sus actos ilícitos e ilegítimos, provocando con ello la discordia en el ejido.

Además, los ejidatarios de X-Maben y Anexos, se alegraron al enterarse de que el ejido formaría parte del gran proyecto de nuestro Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, como lo es el Tren Maya. Por otra parte, los ejidatarios están de acuerdo la venta del material pétreo que se está haciendo a la SEDENA, con la finalidad de realizar la construcción del proyecto de desarrollo Tren Maya. Y derivado de este gran proyecto, el ejido ha sido beneficiado con diversos planes de desarrollo, sin embargo, estos han sido truncados e impedidos por el grupo conformado por Cándido Pat Canché, Gonzalo Witzil Poot y Demetrio Ek Chac y su pequeño grupo de seguidores de no más de 40 ejidatarios.

Es por tal motivo que, nosotros como ejidatarios repudiamos todo las mentiras y engaños de este pequeño grupo disidente, encabezados por Cándido Pat Canché, Gonzalo Witzil Poot y Demetrio Ek Chac, ya que ellos solo se han dedicado a enlodar la buena reputación de nuestro ejido inventando demandas absurdas con tal de obtener un beneficio económico para su pequeño grupo y los abogados que los representan, que como ya se ha dejado claro, carecen de sustento, y como consecuencia de la Sentencia del Juicio Agrario 278/2023, de fecha 12 de diciembre de 2023, emitida por el Tribunal Unitario Agrario No. 44, carecen de personalidad jurídica.

Por lo tanto, el ejido. X-Maben y Anexos estamos con lo estipulado por nuestro Presidente de la República, quien ha dejado muy en claro los valores como NO ROBAR, NO MENTIR, NO TRAICIONAR, por ello continuamos firmes apoyando al proyecto del Tren Maya y seguir avanzando con la verdad y honestidad, sin mentiras ni engaños. Continuando con el objetivo por el cual fuimos elegidos como representantes del ejido, que es defenderlo el patrimonio de nuestro ejido.

Dejando de mantener relaciones con quienes únicamente se han beneficiado de nuestro ejido sin darle nada a cambio. Jamás dejaremos que la corrupción entre de nuevo a nuestro ejido, mucho menos dejar que se siga engañando a los ejidatarios por Cándido Pat Canché, Gonzalo Witzil Poot y Demetrio Ek Chac. ¡¡¡Ya basta!!! Localidad de Señor, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto en el Estado de Quintana Roo, a 04 de Agosto del año 2024. ATENTAMENTE: Margarito Cituk May.