La astronauta mexicana Katya Echazarreta está embarazada; con ésta FOTO destapó su ‘baby bump’ en París

Durante la mañana de este sábado 03 de agosto, Katya Echazarreta, quien es la primer astronauta mexicana en ir al espacio, dio a conocer que está embarazada.

Fue en el marco de los Juegos Olímpicos 2024 de París, donde la ingeniera eléctrica mostró a través de su cuenta de Instagram una tierna fotografía cerca de la Torre Eiffel que dejó a muchos connacionales sorprendidos y emocionados.

¿Cómo es la foto y el post?

En la imagen se puede observar a la experta en el espacio posando con un vestido negro y lentes oscuros.

Pero, lo que llamó la atención de los internautas es que la exitosa joven se estaba tocando el vientre y éste se podía ver abultado.

“Cuando estaba en preparatoria fui Presidenta del Club de Francés. Ahí organicé un viaje a París y vaya que estaba emocionada de visitar Europa por primera vez”, comenzó a escribir Katya en la descripción.

Echazarreta ahondó en que visitar esta parte del mundo siempre le había hecho ilusión, pero por diversas situaciones esta era la primera ocasión en que podía lograrlo.

“Lamentablemente al final mi familia no pudo costear el viaje y solo vi cómo el club se iba sin mí. Lo entendí, por supuesto, pero me dolió mucho. Más de 10 años después estoy aquí (...) Me han invitado para hablar sobre el trabajo que estoy haciendo para avanzar respecto a la exploración espacial en México y LATAM. Las cosas al final siempre salen bien”, puntualizó.

Usuarios en redes reaccionan

Los internautas no tardaron en reaccionar a la inesperada fotografía y muchos de ellos felicitaron a Katya por esta nueva etapa en su vida. Estos son algunos de los comentarios:

“Estás embarazada, muchas felicidades Kat”.

“¿Quéeee? Acaso hay un astronautito por ahí?”.

“Ella es un ícono, una leyenda”.

¿Cómo que nuestra hermosa va a ser mamá?

¿Quién es Katya Echazarreta?

Katya Echazarreta se convirtió en la primera mujer mexicana en llegar al espacio el 4 de junio de 2022. Esto ocurrió durante el quinto vuelo tripulado de la compañía Blue Origin , como parte de la misión NS-21.

En una entrevista con Infobae México , Echazarreta compartió detalles sobre esa noche previa al lanzamiento y sus experiencias durante la misión espacial.

“No hay nada que se compara con esa sensación de llegar al espacio y ver la Tierra desde allá arriba”, dijo en aquel entonces la astronauta.

Respecto a sus orígenes, Katya nació en Guadalajara, Jalisco, y emigró a Estados Unidos junto con su familia cuando tenía siete años.

Desde muy joven mostró un gran interés por la ciencia y la ingeniería, lo que la llevó a estudiar en la Universidad de California y, posteriormente, laboró en la NASA.