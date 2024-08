Gobierno de EEUU estaría al tanto de los presuntos vínculos entre hijos de AMLO y Los Chapitos, según Anabel Hernández

José Ramón y Andrés Manuel López Beltrán han negado recibir dinero o tener relación con grupos del narcotráfico (Foto: Infobae)

En el primer episodio de su podcast “Narcosistema”, estrenado este jueves, la periodista Anabel Hernández señaló mediante una fuente anónima que en Estados Unidos (EEUU) tendrían conocimiento de un supuesto vínculo entre Los Chapitos (hijos del narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán) y los hijos del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En este capítulo, titulado “La caída del Mayo Zambada y las terribles consecuencias para AMLO”, la periodista de investigación proporcionó algunos detalles sobre la detención de Ismael ‘El Mayo’ Zambada (líder del Cártel de Sinaloa) en El Paso, Texas, el pasado 25 julio.

Indicó que a raíz de la detención del capo sinaloense, el gobierno de López Obrador podría tener repercusiones debido a los presuntos nexos entre el Cártel de Sinaloa y el mandatario federal, incluidos sus hijos José Ramón y Andrés Manuel López Beltrán, a pesar de que no hay evidencia de ello.

A través de una “persona” que no fue identificada pero que supuestamente participó en las operaciones del Buró Federal de Investigaciones (FBI) para detener a ‘El Mayo’, Anabel Hernández dio a conocer que en EEUU estarían al tanto de la “relación” entre Los Chapitos y los hijos de AMLO.

La periodista Anabel Hernández ha sostenido sin pruebas que los hijos de AMLO tienen relación con Los Chapitos (Crédito: Cuartoscuro)

“Cuando le pregunté a esta persona involucrada en las fases de la operación si habían escuchado, allá el gobierno de Estados Unidos en este año de operación, si los hijos de López Obrador -Andrés y José Ramón- tenían relación con Los Chapitos, como lo señalo yo en mi libro ‘La historia secreta’, esta persona me ha corroborado que sí”, señala la periodista, sin ninguna evidencia y datos que sustenten los supuestos vínculos a los que se refiere.

“Tienen informantes que les han hablado de que entre los hijos del presidente y Los Chapitos hay amistad y algunas cuestiones de negocios, sin explicar si se trata de tráfico de estupefacientes o de qué tipo de negocios”, narró la periodista según la fuente anónima.

Pese a dichos señalamientos, Anabel Hernández no menciona con qué hijos de ‘El Chapo’ Guzmán se tendría esta relación de “amistad”, pues cabe recordar que la facción de Los Chapitos es encabezada por Ovidio, Joaquín, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán (los dos primeros se encuentran detenidos en EEUU).

En su más reciente libro La historia secreta. AMLO y el Cártel de Sinaloa, Anabel Hernández cita otra fuente anónima que supuestamente fue testigo de cómo en las primeras semanas del gobierno de López Obrador, hubo preocupación porque desconocían el paradero de sus hijos Andrés y José Ramón.

Ovidio y Joaquín Guzmán se encuentran detenidos en EEUU; sus hermanos Iván Archivaldo y Jesús Alfredo continúan al mando de Los Chapitos (Foto: Jovani Pérez | Infobae México)

Según su informante, durante tres días no tuvieron conocimiento de la ubicación de Andrés y José Ramón, por lo que solicitaron a Audomaro Martínez Zapata —nombrado director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI)— que diera con su paradero.

Los hijos de AMLO fueron ubicados en un poblado ubicado a “más de dos horas de distancia de Culiacán”, en Sinaloa. Según la periodista, se encontraban con Iván Archivaldo Guzmán.

“Así supo el presidente que sus hijos estaban bien, sólo andaban de fiesta con un primo y unos amigos: Los Chapitos”, menciona Anabel Hernández en el libro referido, en el que tampoco presentó pruebas de lo ocurrido.

Hijos de AMLO niegan vínculos con el narco

El pasado 24 de julio, dos hijos de AMLO (Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso López Beltrán) difundieron una carta en La Jornada, en la que dieron su posicionamiento ante una nota publicada en The New York Times que los acusaba de supuestamente recibir dinero del narcotráfico.

José Ramón y Andrés Manuel López Beltrán ha negando vínculos con el crimen organizado (Foto: Cuartoscuro)

Sin fecha, lugar, nombres y datos que explicaran dicha acción, se indicó que había videos de los hijos del mandatario aceptando “lo que se describió como dinero del narco”. Ante ello, los hijos de AMLO replicaron lo siguiente:

“Empezamos afirmando de manera contundente que jamás hemos tenido ninguna relación con la delincuencia organizada, jamás hemos sostenido encuentros, reuniones o hemos tenido relación alguna con ningún líder o integrante de organizaciones delictivas”

Asimismo, cuestionaron a los periodistas Alan Feuer y Natalie Kitroeff (autores de la nota) si habían visto o tenían en su poder alguno de los “videos” mencionados que corroboraran sus señalamientos.

“La repuesta la podemos dar nostros: ustedes no tiene en su poder ni vieron dichos materiales porque tanto ustedes como nostros sabemos que simplemente NO EXISTEN (...) Negamos rotundamente el haber recibido un solo centavo de la delincuencia organizada para alguna campaña o en algún otro momento o circunstancia y exigimos a los ‘periodistas’ que de no poder probar lo contrario ofrezcan una disculpa pública”, aseveraron.

Asimismo, cuestionaron a los periodistas por qué ante la falta de datos decidieron publicar dicha información. “¿Por qué vincularnos con la delincuencia organizada poniendo en riesgo nuestra seguridad? ¿Consideraron lo que representa una acusación de este tipo para nuestras vidas y las de los que nos rodean? ¿Por qué fueron tan irresponsables y mentirosos? ¿Les gustaría que a sus seres queridos los difamaran de la misma forma?”, preguntaron los hijos de AMLO.

Al igual que con la nota del medio estadounidense, Anabel Hernández no ha presentado pruebas o evidencia que verifiquen los presuntos nexos de los hijos de AMLO con alguna organización criminal, salvo las “fuentes anónimas” que constantemente cita en su libro y en el podcast.