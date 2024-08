Florista critica decoración en boda de Nodal y Ángela Aguilar y asegura fue muy barata: “De mal gusto y pobre”

Ángela Aguilar y Christian Nodal se casaron en la hacienda San Gabriel de las Palmas. (@Anahi401)

Ángela Aguilar y Christian Nodal se han convertido en la noticia del momento después de contraer matrimonio civil el pasado 24 de julio en una hacienda histórica ubicada en el estado de Morelos.

La ceremonia ha generado un gran revuelo, especialmente porque hace sólo dos meses, la pareja anunció públicamente su noviazgo, y Nodal recientemente se había separado de Cazzu, la madre de su hija Inti.

La boda, que ha sido descrita como apresurada e intempestiva, se celebró en la Hacienda San Gabriel de las Palmas y contó con al menos 40 invitados.

El evento provocó una oleada de interés por parte de los fans, internautas y la prensa, que buscaron por todos los medios posibles obtener fotografías y videos para conocer más detalles de la ceremonia, ya que se realizó en privado y en total hermetismo.

Anturios y velas escamadas fueron parte de la decoración (Captura de pantalla @albaricoque_floral)

A medida que pasaron los días, más detalles sobre la boda comenzaron a salir a la luz. Desde el menú hasta la marca del vestido de la novia, pasando por los artistas encargados del maquillaje, peinado y vestimenta de Ángela Aguilar, muchos aspectos del evento fueron revelados.

Además, se conoció gran parte de la decoración del lugar donde Ángela y Christian se convirtieron en marido y mujer.

En cuanto a la decoración, la empresa Albaricoque, Atelier Floral fue la encargada del diseño y la composición floral de la boda.

La Hacienda San Gabriel se transformó en un escenario místico y romántico, tapizado con rosas rojas. Los centros de mesa incluían anturios rojizos, más rosas, y las fuentes y caminos fueron decorados con pétalos, creando una atmósfera mágica.

Un camino de pétalos rojos guio la ruta de los novios al altar (Captura de pantalla @albaricoque_floral)

Uno de los elementos más destacados de la decoración fue un enorme cuadro de rosas y ornamentos con corazones dorados, que sirvió como fondo para el momento en que Ángela y Nodal unieron sus vidas frente al altar.

Sin embargo, para Laura Pastrana, florista mexicana, la decoración en tan importante fecha para los intérpretes dejó mucho que desear.

“Se logró una escenografía o back a mi parecer no cuidada”, dijo la especialista para Infobae México. Para ella, los elementos elegidos no destacan por su lujo ni por su vistosidad.

La ceremonia se realizó con la presencia de alrededor de 50 invitados (Captura de pantalla @byferggie)

“La decoración floral del altar con cuadros y marcos en oro, elementos de corazones estilo mexicanos con flamas, dagas y un marco enorme con rosas rojas, cilindros de cristal baratos (sí, de esos del Mercado de Jamaica), velas flotantes (sí, de esas de Vidrios y bases Monterrey), candelabros, mesas tipo barrocas pintadas con aerosol en oro (sí, de esas de Galerías El triunfo)”, criticó.

Sobre los centros de mesa, con acabado mate y oro, la florista destacó:

“Es un estilo barroco cargado y trata de ser o parecer lujoso pero va bien en ambientes artificiales y cerrados como salones casas o museos”

Así mismo, Laura comparó la decoración de la boda de los cantantes de Dime cómo quieres con la de los estadounidenses Travis Barker y Kourtney Kardashian, celebrada en Italia en 2022, pues a su parecer son estilos similares muy evidentes.

La boda ha sido calificada como intempestiva y "sospechosa" (Captura de pantalla @L_Adyblue)

“Hay similitud en el altar, claro que ellos (Barker y Kardashian) tuvieron toda una línea creativa sobre el estilo de Dolce & Gabbana y los jardines de Portofino, las rosas rojas con follajes verdes intensos y el estilo siciliano cargado intenso colorido y aquí tuvimos un intento de... estilo mexicano, pobre, aburrido, de mal gusto y sin propuesta, cargado, dramático, tratando de imitar pero sin éxito”, aseguró.

La florista se preguntó cómo es posible que contando con recursos económicos notables, la famosa pareja se haya decantado por una decoración tan deficiente.

Para la especialista, la boda de Nodal y Aguilar pudo haber estado inspirada en la de Barker y Kardashian celebrada en 2022 (@kourtneykardash)

“Los novios se jactan de derrochar bastante en prendas, accesorios y joyas de grandes marcas de lujo; con un sold out en Europa, Christian Nodal ha llevado lejos el género regional mexicano acercándolo a nuevas generaciones con un estilo particular al vestir... notamos que no fue prioritario el buscar o contratar a un buen diseñador para su evento”, expresó la especialista, “tanta lana y hacen esto”.