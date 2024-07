Xóchitl Gálvez critica a AMLO por proponer usar fideicomisos del PJ para elección de jueces: “Es un hombre de ocurrencias”

Xóchitl Gálvez critica a AMLO por proponer utilizar fideicomisos del PJ para elección de jueces: “Es un hombre de ocurrencias” (Foto AP/Ginnette Riquelme)

Faltan puntos que pulir en la iniciativa del Poder Judicial. En el más reciente foro se reveló el alto costo que podría tener la elección de los jueces, magistrados y ministros que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, al no estar contemplado esto gasto por parte del gobierno federal se busca una solución.

El mandatario federal propuso que se utilicen los recursos de los fideicomisos del Poder Judicial, monto que se discute equivale entre los 10 y 20 mil millones de pesos.

Al respecto, Xóchitl Gálvez Ruiz, excandidata presidencial, criticó que haya lanzado esta propuesta, cuando ha planteado que los recursos de esos fideicomisos sean utilizados para la creación del Fondo de las Pensiones para el Bienestar, apoyos para la reconstrucción de Acapulco tras el paso del huracán Otis, entre otros proyectos que busca realizar el presidente López Obrador, por este motivo definió a López Obrador como un hombre de ocurrencias.

“Creo que ese fideicomiso ya lo asignó a las Afores, va a estar como el avión presidencial, la rifa del avión lo puso para no sé, para hacer hospitales, para hacer escuelas y al final no hizo nada, ni se rifó, ni hubo utilidades, tuvimos pérdidas. El presidente es un hombre de ocurrencias, este país ya no puede estar en manos de ocurrencias”, comentó a los medios de comunicación.

Por tanto, dijo que confía en que Claudia Sheinbaum Pardo, virtual presidenta electa, escuche a los expertos, como lo es la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, quien planteó la posibilidad de que fuera inviable la elección.

La consejera presidenta acudió a uno de los foros por la Reforma al Poder Judicial (Cuartoscuro)

Guadalupe Taddei sobre el elevado costo de elección judicial

El martes 30 de julio, Guadalupe Taddei participó en un foro organizado en parlamento abierto en la Cámara de diputados de Diputados, durante su participación planteó múltiples cuestionamientos sobre la reforma, principalmente en lo que a ella le compete, el proceso electoral.

Sin embargo, dentro de sus estimaciones, guardando la proporciones porque no se conoce el total de cargos que serán disputados, el número de boletas, casillas y en cuántas demarcaciones se realizará o si será a nivel nacional, señaló que podría ser equiparable al costo de una elección presidencial.

El más reciente proceso costó 9 mil 500 millones de pesos, de los cuales 3 mil 304 millones de pesos se entregaron como prerrogativas a los partidos políticos.

