México

Exactamente dónde está la luna gigante en Reforma para tomarte una foto

Clara Brugada, jefa de Gobierno de CDMX, acaba de anunciar extensión de la expo

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Foto: X/@turismocdmx.
Foto: X/@turismocdmx.

La Luna Gigante ha captado la atención de cientos de visitantes en Ciudad de México, gracias a su imponente presencia y su ubicación estratégica en una de las avenidas más transitadas de la capital.

Ahora, quienes aún no han presenciado esta obra tendrán algunos días más para hacerlo, debido a la ampliación de su exhibición.

Dónde está la Luna Gigante y cómo llegar

La figura luminosa se encuentra en el camellón central de Paseo de la Reforma, a la altura de la Glorieta de la Diana Cazadora.

Este punto se sitúa entre el Ángel de la Independencia y el acceso al Bosque de Chapultepec, en pleno corazón de la ciudad. Para quienes planean su visita, basta con llegar a la glorieta mencionada, donde la escultura se distingue fácilmente entre las demás piezas del festival.

Llegar es sencillo en transporte público:

  • El Metrobús (línea 7) tiene una estación justo en Diana Cazadora.
  • El Metro cuenta con estaciones cercanas como Sevilla o Chapultepec (línea 1, rosa), desde donde se puede caminar aproximadamente 20 minutos hasta el punto exacto.
  • Si se prefiere automóvil, la recomendación es estacionar en calles aledañas, pues Paseo de la Reforma suele estar concurrido, sobre todo durante eventos especiales.
La Mega Luna colocada en Avenida Paseo de la Reforma extendió su exhibición en la capital del país. Foto: X/@ClaraBrugadaM.
La Mega Luna colocada en Avenida Paseo de la Reforma extendió su exhibición en la capital del país. Foto: X/@ClaraBrugadaM.

La instalación se ilumina entre las 19:00 y 23:00 horas, aunque algunos reportes señalan que desde las 17:00 ya es posible observar el inicio del espectáculo lumínico. La entrada es completamente gratuita, por lo que el acceso es libre para todo el público.

Extensión de la exhibición y detalles de la exposición

La Secretaría de Turismo de Ciudad de México confirmó que la exhibición, originalmente prevista hasta el 29 de marzo, se extiende hasta el domingo 5 de abril. Esto brinda una semana adicional para quienes desean tomarse una fotografía o simplemente disfrutar de la experiencia.

Quienes asistan podrán contemplar no solo la Luna Gigante, sino 13 obras lumínicas distribuidas a lo largo de Reforma, todas pertenecientes a la exposición “Solo la luz, primavera” del Festival Internacional de las Luces México 2026.

En resumen, la Luna Gigante es una de las obras más visitadas de la temporada primaveral en la capital, y su ubicación exacta en la Glorieta de la Diana Cazadora sobre Reforma la convierte en un punto accesible y fotogénico para quienes buscan una experiencia nocturna diferente en la ciudad. La exposición permanecerá disponible hasta el 5 de abril, iluminándose cada noche y ofreciendo entrada libre para todos los asistentes.

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