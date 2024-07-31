Qué significa soñar que me disparan según expertos en Psicología

Este sueño puede tener muchos significados.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El significado de los sueños sigue siendo un enigma que ha intrigado a estudiosos y científicos durante siglos. Dos de las figuras más destacadas en este campo han sido el terapeuta Carl Jung y el neurólogo Sigmund Freud.

Freud, el renombrado médico y padre del psicoanálisis, sostenía que los sueños están ligados al significado personal que cada individuo les da, aunque también reconocía la existencia de figuras o símbolos comunes que pueden representar conceptos universales.

Por otro lado, Carl Jung, discípulo de Freud, creía que los sueños proporcionaban una gran cantidad de información sobre nuestro mundo interior. Experimentar un suceso de una gran magnitud, como soñar que nos disparan, podría tener un significado más profundo de lo que se podría imaginar.

¿Cuál es el significado de este sueño?

Estas interpretaciones fueron escritas por Mary Dulcina Lugo y están publicadas en la página Psicología Online, un sitio especializado en salud mental. Lugo es docente universitaria, investigadora académica y redactora para diversas plataformas, y también posee una maestría en educación integral especial.

“Es importante que prestes atención a los detalles, ya que de acuerdo a cada escenario particular puede surgir una u otra interpretación”, sugiere la especialista.

Significado de soñar que te disparan en el pecho

La especialista menciona que, de acuerdo con el psicoanálisis, este sueño puede tener simbología relacionada con el miedo a perder algo valioso.

“Es probable que estés pasando por un momento en el cual no sientas mucha seguridad en una relación amorosa y eso hace que surja el temor por una ruptura. A lo mejor estás en una crisis de pareja o triste por la ausencia de un ser querido. Este sueño también tiene que ver con un abandono inesperado, y eso te rompió el corazón”, menciona Lugo.

Sin embargo, existen más significados que dependen de elementos adicionales que pueden estar presentes en el sueño:

Soñar que te disparan en el pecho y hay mucha sangre: el sueño sugiere que podrían surgir problemas, posiblemente laborales o económicos, por lo que no es un buen momento para iniciar nuevos proyectos o hacer inversiones.

Un familiar es el que dispara: esto indica que eres una persona que ama a sus seres queridos. Es posible que alguno de ellos esté pasando por un problema y eso te cause gran desesperación, ya que te preocupa su bienestar.

Un policía dispara: este sueño deja ver que existe un dilema moral. “Sabes que estás haciendo algo incorrecto, por lo que estás angustiado/a. Esta visión también simboliza la necesidad de pedir perdón por alguna ofensa que cometiste”, aclara Lugo.

Soñar que eres tú mismo el que se dispara: Este sueño indica que estás muy estresado o ansioso y deseas escapar de tu rutina. Es aconsejable que busques formas de relajarte y, si es necesario, ayuda profesional.

Soñar que me disparan en la cabeza

Este es un sueño muy aterrador que puede perturbar nuestro día; sin embargo, esto se relaciona con preocupaciones que la persona no sabe cómo manejar. A pesar de lo que indica el sueño, lograrás resolverlo.

De hecho, será una experiencia que dejará una gran enseñanza en tu vida.

¿Y si me disparan en la pierna?

Este sueño puede indicar que no te sientes satisfecho con lo que has logrado hasta ahora. Es probable que esperabas un ascenso laboral o un aumento de salario y no recibiste buenas noticias.

Además, el significado del sueño varía según si te dispararon en una o ambas piernas. Si sueñas que te disparan en ambas piernas, es señal de que deseas avanzar más rápido hacia una meta, pero las circunstancias no te lo permiten.

En cambio, soñar que te disparan en una sola pierna significa que, “no estás en donde quieres, seguirás luchando para vencer las dificultades que te alejan de tu meta”, menciona Lugo.

Qué significa soñar que me disparan y no muero

Esto refleja el miedo a un peligro específico y una sensación de fragilidad frente a una situación actual. También se relaciona con la vulnerabilidad que sientes al ser el centro de atención, prefiriendo pasar desapercibido en lugar de ser observado por los demás.

Otro significado de este sueño es que eres una persona fuerte y con mucha determinación. Además, este sueño revela que tienes una gran inteligencia emocional para mantener el enfoque a pesar de las circunstancias.

“No dudas en ponerte al frente de lo que la vida te ofrezca. Esa actitud valiente y decidida va a llevarte por buen camino… Sigue así y llegarás muy lejos en la vida”, concluye la especialista.