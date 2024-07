Así luce hoy Myriam Montemayor, ganadora de la primera generación de La Academia

A 22 años de convertirse en la primera ganadora de 'La Academia', la participante sigue inmersa en la música Foto: TV Azteca

El 30 de junio de 2002 un grupo de jóvenes cantantes se apoderó de la televisión mexicana a través de La Academia. Antes del estreno fueron seleccionados cerca de 20 cantantes que buscaban darse a conocer entre el público y demostrar sus mejores habilidades en la música.

La primera edición del concurso tuvo gran aceptación gracias a que mostró un formato diferente a cualquier otro programa de canto, pues los televidentes pudieron seguir de cerca su crecimiento personal y profesional.

El grupo de concursantes de aquella generación estaba integrado por Toñita, Raúl Sandoval, Estrella Veloz, Laura Caro, María Inés Guerra, José Antonio de la O, Wendolee Ayala, Miguel Ángel, Víctor García, Yahir, Nadia Yvonne, Alejandro Daniel, Héctor Zamorano y Myriam Montemayor, primera ganadora de La Academia.

Desde entonces, algunos de ellos siguen deleitando a los fanáticos con nuevas creaciones en la música, como es el caso de Myriam Montemayor, quien se encuentra colaborando con Kika Edgar.

La primera generación de La Academia tuvo a personajes como Toñita, Víctor García y Yahir (Foto: Twitter @Somos1G)

Así luce hoy Myriam Montemayor, primera ganadora de La Academia

Originaria de Monterrey, Nuevo León, Myriam Montemayor se convirtió en la primera ganadora de La Academia en 2002. Luego de su triunfo, recibió un contrato por parte de la disquera EMI Music y la cantidad de 2 millones 500 mil pesos.

Uno de los trabajos discográficos más significativos en su carrera es el recopilatorio Mi historia en La Academia, un disco que reúne todos los éxitos que interpretó durante su paso en el reality y que la llevaron a hacer historia e TV Azteca. Tan bien recibido fue por parte del público que logró certificación de oro y platino con más de 90 mil copias vendidas.

Después de 22 años, la mexicana sigue explotando su talento musical con canciones como Hasta el límite, Señora, Irracional, Lo que siento es amor y Vete de aquí. A lo largo de su trayectoria ha destacado por crear canciones que empoderan a la mujer.

“A mí lo que me gusta es a través de la música es empoderar a la mujer y siento que a veces el urbano y el reggaetón hace todo lo contrario, sin especificar un género en particular, sino en el contenido de las letras, creo que hablamos de cosas diferentes. Yo hablo de empoderar a la mujer, del romanticismo, del amor, del desamor, quizá, pero no me identificaría yo con algo que no vaya en pro de la mujer en la cuestión de las letras musicales”, dijo Myriam para una entrevista con Infobae en 2023.

(Instagram/@myriammontecruz_)

Fiel a su estilo, el pasado mes de mayo unió su voz junto a la de Kika Edgar en Cosas del amor, un show que ofreció más de 100 canciones en el Lunario del Auditorio Nacional. En un espacio íntimo y dinámico, las artistas destacaron la importancia del empoderamiento femenino y la inclusión, centrándose principalmente en la solidaridad y el apoyo mutuo.

“Es crucial ser solidarias, salir de la mano y apoyarnos, creando siempre un lugar seguro,” mencionó Kika para Infobae.

Por otra parte, una de sus participaciones más significativas ocurrió en el concierto que Carlos Rivera ofreció en la Arena Ciudad de México para celebrar sus 20 años de trayectoria. Con el objetivo de recordar su paso por La Academia y regalar un emotivo momento a los asistentes, el cantante originario de Tlaxcala invitó a varios exacadémicos, entre ellos Myriam Montemayor, a interpretar el tema Puedes llegar, sencillo que originalmente grabó con Gloria Estefan en 2021.

(Captura: @myriammontecruz/laacademiatv/Instagram)

Actualmente, continúa con su participación en el tour Cosas del amor con Sandra Ericka Edgar Garza, además, se mantiene muy activa en sus redes sociales, donde comparte detalles sobre sus presentaciones en vivo a sus más de 100 mil seguidores.