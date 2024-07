Este es el grado de estudios de Ángela Aguilar, la ahora esposa de Christian Nodal

Ángela Aguilar confesó que una de sus materias favoritas era álgebra (Instagram: @angela_aguilar_)

Durante los últimos días el nombre de Ángela Aguilar ha estado en el ojo público desde que se confirmó su matrimonio con Christian Nodal. Pese al éxito del que disfruta la cantante tanto en su vida personal como profesional, las críticas hacia su persona no han parado.

Ángela Aguilar Álvarez Alcalá, conocida artísticamente como Ángela Aguilar, es hija del conocido cantante Pepe Aguilar y Aneliz Aguilar Álvarez. Nacida en Los Ángeles, California el 8 de octubre de 2003, Ángela siempre mostró un peculiar interés por la música, por lo que decidió seguir los pasos de la dinastía Aguilar en el regional mexicano.

Pese a estar inmersa en la industria desde muy pequeña, comenzó a tener notoriedad en el medio hasta 2018, cuando interpretó La Llorona en los Latin Grammy. Un año más tarde, obtuvo su primera nominación en esos mismos premios, lo que la consagró como una de las cantantes más prometedoras del regional.

Mientras que en 2020, se convirtió en la cantante femenina más joven en llegar al puesto número uno de los Billboard con la canción Dime cómo quieres, que interpreta junto a Christian Nodal, su ahora esposo.

La intérprete de 'Mis amigas las flores' tuvo notoriedad en la música hasta 2018. Foto: instagram premiosjuventud

Pese a conseguir grandes logros en la música desde muy corta edad, la cantante de 20 años nunca abandonó sus estudios, pues en una entrevista llegó a mencionar que era muy buena en matemáticas y presumía de tener muy buenas calificaciones.

Grado de estudios de Ángela Aguilar

La última vez que la intérprete de Mis amigas las flores habló con la prensa sobre su grado de estudios ocurrió en 2019, cuando aseguró que estaba estudiando la preparatoria. “Les cuento, cuando me enteré de mis nominaciones al Grammy justo tuve un examen en la tardecita. Fue de matemáticas y me saqué 9.5, así que estuvimos muy bien”, declaró.

En ese entonces, la hija menor de Pepe Aguilar mencionó que estudiar y crear música era “como tener dos carreras”. Desde entonces, se desconoce si actualmente estudia una licenciatura. Sin embargo, la noticia no sorprendería, pues se sabe que en California, su lugar de nacimiento, existen muchas estrellas de Hollywood que han logrado terminar una carrera universitaria gracias a las oportunidades que ofrecen algunas instituciones.

Por otra parte, en ese mismo espacio comentó con la prensa que una de sus materias favoritas era álgebra, además, compartió una de las razones por las que continuaba con sus estudios de preparatoria a pesar de su interés por la música. “Tengo que estudiar, mi papá dijo que no quería hijos burros”, dijo entre risas.

Ángela estudió la preparatoria mientras comenzaba a despegar en la música Instagram: pepeaguilar_oficial | angela_aguilaroficial

Cabe destacar que aunque actualmente no se ha hecho público que haya continuado con sus estudios, se sabe que es muy buena en los idiomas, ya que no solo domina el español e inglés. Anteriormente, Pepe Aguilar comentó que Ángela mostró interés en la cultura china desde muy pequeña, por lo que estudió chino-mandarín. Aunque no habla el idioma a la perfección, sí sabe algunas palabras y expresiones.

La fortuna de Ángela Aguilar

Debido a que Ángela Aguilar forma parte de la dinastía Aguilar, iniciada por los conocidos intérpretes Antonio Aguilar y Flor Silvestre. Desde muy pequeña emprendió su camino en la música, donde rápidamente sobresalió por su estilo moderno.

De acuerdo con Celebrity Net Worth, la joven cantante cuenta con una fortuna de 2.5 millones de dólares. Por otra parte, según las propiedades inmobiliarias, regalías, patrocinios y algunos registros que existen, se sabe que la fortuna que dejó El Charro de México, líder de la dinastía Aguilar, es de 20 millones de dólares. Mientras que Pepe Aguilar tiene un patrimonio aproximado de 10 millones de dólares.