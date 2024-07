Cuál es la fortuna de Cazzu, expareja de Christian Nodal

Cazzu cuenta con ingresos de shows, regalías y colaboraciones Foto: Instagram/@cazzu

A raíz del matrimonio entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, el nombre de la argentina Cazzu ha salido a relucir en los medios por ser la mamá de la primogénita del sonorense. Sin embargo, pese a las polémicas, la cantante de música urbana ha optado por mantenerse alejada y enfocarse en su maternidad con la pequeña Inti.

Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, es una cantante, rapera y compositora argentina nacida el 16 de diciembre de 1993 en Fraile Pintado, Argentina. Actualmente, es una de las figuras más destacadas del trap y la música urbana en América Latina.

Su reconocimiento nacional e internacional surge a partir de sus letras explícitas, su estilo único, y la colaboración con varios artistas de renombre. El primer álbum con el que logró adentrarse en la industria se titula Maldade$, a partir de ese momento, continuó creando material discográfico como: Error 93, Una niña inútil y Nena trampa.

La fortuna de Cazzu, ex pareja de Christian Nodal

Aunque la argentina ha sabido posicionarse muy bien dentro de la música, se sabe que cuenta con ingresos extra por parte de algunos shows, regalías y colaboraciones. De acuerdo con el sitio Popnable, dedicado a dar proyecciones estimadas de los artistas, Cazzu ha logrado forjar una fortuna de 62 mil 200 dólares en lo que va de 2024.

Mientras que a lo largo de su carrera, se estima que cuenta con un patrimonio neto de aproximadamente 2 millones 700 mil dólares, es decir, alrededor de 40 millones de pesos mexicanos.

Pese a los ingresos con los que cuenta gracias a su trabajo en la música y otros aspectos, el intérprete de Botella tras Botella no está exento de entregar una manutención a su hija Inti, a quien le dio la bienvenida junto a la argentina en septiembre de 2021.

La supuesta manutención que debe pagar Christian Nodal a Cazzu

Antes de que se hiciera oficial el matrimonio entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, se comenzó a difundir información sobre la supuesta cantidad que el cantante de regional mexicano debe pagar a Cazzu por la pensión de su hija Inti.

Según la periodista Ana María Alvarado, la intérprete de Loca estaba solicitando 2 millones 400 mil pesos mensuales, sin embargo, los abogados de Nodal habrían logrado disminuir la cantidad.

“No está tan contenta porque ella solicitó 2 millones 400 de pensión mensual y el juez y los abogados de Nodal interpusieron recursos y lo autorizado fue 123 mil pesos mensuales porque consideraron que eso cubre todos sus gastos”, comentó la presentadora en un programa de Imagen Televisión.

Al mismo tiempo, también comenzó a circular que la también conocida como Nena Trampa estaría impidiendo que la primogénita de Nodal obtuviera nacionalidad mexicana. Dicha información surgió en Chisme no like!, donde se mencionó que la artista no desea tener relación con el país de su expareja.

“Aparentemente y alegadamente hay muchos problemas para que Cazzu e Inti viajen, porque hay muchos problema de papeleo. Según el círculo íntimo de amigas de Cazzu, ella jura y perjura que jamás lo permitirá, porque Cazzu no quiere que su hija Inti sea, por nada en el mundo, mexicana, porque la niña es argentina”, se comentó en el programa de espectáculos.

Además, los presentadores agregaron que: “La niña es argentina, están bajo las leyes argentinas y seguramente Nodal debe querer que su hija sea mexicana, pero aparentemente Cazzu está poniendo muchos peros para sacar el pasaporte mexicano a Inti porque no quiere que su hija tenga pasaporte mexicano.”