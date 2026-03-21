Esta es la planta que debes tener para atraer mariposas a tu jardín en primavera

Sus flores multicolores y aromáticas funcionan como un imán natural para estos insectos polinizadores. Foto: (iStock)

Si quieres llenar tu jardín de color y vida durante la primavera, hay una planta que no puede faltar: la lantana. Esta especie, conocida por sus flores multicolores y su aroma dulce, es especialmente atractiva para mariposas, convirtiéndose en un imán natural para estos insectos polinizadores. Incorporarla a tu jardín no solo embellece el espacio, sino que también contribuye al equilibrio ecológico de tu entorno.

La lantana es una planta originaria de América tropical y subtropical, apreciada tanto por jardineros como por amantes de la naturaleza por su resistencia y facilidad de cuidado. Sus flores se presentan en racimos compactos que cambian de color a medida que maduran, desde tonos amarillos y naranjas hasta rosas y rojos.

Para florecer abundantemente, la lantana necesita luz solar directa y suelos bien drenados. Foto: (iStock)

Esta característica no solo hace que el jardín luzca vibrante, sino que también resulta muy atractiva para diversas especies de mariposas que buscan néctar. Entre las más comunes que se pueden observar sobre la lantana se encuentran la mariposa monarca y varias especies de las familias Nymphalidae y Pieridae.

Para que la lantana cumpla su función de atraer mariposas, es importante ubicarla en un lugar del jardín que reciba abundante luz solar. Estas plantas florecen mejor con al menos seis horas de sol directo al día y prefieren suelos bien drenados.

Aunque toleran periodos de sequía, su crecimiento y floración serán más vigorosos si reciben riegos moderados, evitando siempre el encharcamiento que puede dañar sus raíces. Además, es recomendable podarlas al final del invierno o comienzos de la primavera para estimular un crecimiento más frondoso y prolongar la floración.

La presencia de lantanas fomenta la polinización de otras plantas cercanas, mejorando la biodiversidad del jardín. Foto: (iStock)

Otro beneficio de la lantana es su bajo mantenimiento. No requiere fertilización constante ni cuidados excesivos, lo que la convierte en una excelente opción para quienes desean un jardín vistoso sin dedicar demasiado tiempo al cuidado de las plantas. Su resistencia a plagas comunes también asegura que las mariposas puedan alimentarse sin riesgos de contaminación química, promoviendo un ecosistema más saludable.

Incorporar lantanas al jardín no solo atraerá mariposas, sino que también fomentará la polinización de otras plantas cercanas. La presencia de estos insectos contribuye a la reproducción de flores, frutas y vegetales, mejorando la biodiversidad y el rendimiento del jardín. Para maximizar este efecto, se pueden combinar lantanas con otras plantas amigables para las mariposas, como el budleja, la verbena o el girasol.

Observar mariposas en el jardín es una experiencia gratificante que conecta a las personas con la naturaleza. La simple acción de plantar lantanas puede transformar un espacio común en un refugio de vida silvestre, lleno de colores, movimiento y alegría durante la primavera. Por lo tanto, si buscas un jardín vibrante, ecológico y lleno de vida, la lantana es, sin duda, la planta que debes tener en casa.