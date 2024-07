¿Qué dice la carta con la que Gabriel Soto terminó a Irina Baeva? Esto reveló la actriz de ‘Aventurera’

Los actores habrían contraído nupcias de manera espiritual en marzo de este 2024. (IG: @irinabaeva)

El rompimiento de Irina Baeva y Gabriel Soto continúa dando de qué hablar en redes sociales. Ahora, la protagonista de ‘Aventurera’ dio a conocer que fue su supuesto esposo quien tomó la decisión de terminar su relación y lo hizo a través de una contundente carta donde expuso sus motivos.

“Tengo la fecha exacta del día que él tomó la decisión de terminar nuestra relación. Tengo una carta en la cual las razones no son muy claras y no hay ninguna mención del tema de infidelidad”, declaró en entrevista para la revista ¡Hola!.

De esta manera, la artista rusa no sólo desmintió que el galán de telenovelas concluyó su romance por los rumores de infidelidad que pesaban en su contra, también aseguró que tomó la decisión antes de que comenzaran a circular los rumores sobre su supuesto amorío con el empresario farmacéutico y CEO de Farmacias Similares, Víctor González Herrera.

La actriz fue relacionada sentimentalmente con el hijo del empresario farmacéutico Víctor González Torres. (Especial Infobae)

“El día que Gabriel toma la decisión de terminar con esta relación, que fue unos días antes del comunicado, ese rumor todavía ni siquiera existía. Y eso ni siquiera existía en el panorama, porque ese día fue el día que yo tuve el evento donde nos vimos por primera y por última vez en nuestras vidas. Entonces, esa no puede ser la razón de la ruptura”, dijo.

¿Qué dice la carta que Gabriel Soto le entregó a Irina Baeva?

La protagonista de ‘Vino el amor’ no profundizó en detalles sobre el contenido del escrito, por lo que se desconoce cuáles fueron los motivos detrás de la rotunda decisión de Gabriel Soto. No obstante, aseguró que en ningún momento se mencionan los rumores de infidelidad.

“Yo creo que eso sí me lo guardaré para mí, tampoco me gustaría dar tanto detalle y ser tan específica. Lo que sí te puedo decir es que los motivos ahí tampoco son muy claros”, declaró para el mismo medio.

Se especula que el actor pudo terminar con la actriz por supuestos malos tratos contra sus hijas Elissa y Alexa. (IG: @irinabaeva)

Irina Baeva desmiente romance con hijo del Doctor Simi

Eso no es todo, la intérprete de 31 años también rompió el silencio sobre su supuesta relación amorosa con Víctor González Herrera.

“Lo conocí, compartí con él tiempo mínimo. No hay ninguna relación de amistad, no nos conocemos, no lo conozco, no sé nada de él. Fue la primera y la última vez que lo vi en mi vida, el día que asistí al evento que tiene que ver con la fundación de Simiplaneta”, declaró para ¡Hola!.

Asimismo, reveló que convivió con el empresario junto a dos influencers que también participaron en la campaña.