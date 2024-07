Reportera se viraliza tras decir grosería en plena transmisión en vivo de noticiario | VIDEO

El incómodo momento quedó registrado por los televidentes de la cadena de noticias. (Captura de pantalla)

Las redes sociales explotaron luego de que se hiciera viral el video en donde una reportera de la cadena televisiva de Televisa exhibiera que el noticiario en el que trabaja hace enlaces haciéndolos pasar como en vivo cuando todo es pregrabado.

Si bien es trabajo de la producción, del equipo de contenido, de los editores y de los encargados de las consolas de mano revisar todo el contenido que se va a reproducir durante el programa, ninguno de estos filtros funcionó para que no quedaran en evidencia.

Los hechos quedaron registrados por los televidentes quienes grabaron el momento exacto en el que la conductora envió a cabina la orden para enlazarse con su compañera en el lugar donde ocurrió la noticia, sin embargo, no salió como esperaba.

La conductora quedó totalmente sorprendida ante lo sucedido. (Captura de pantalla)

¿Qué sucedió?

Esto pasó en el programa ‘Las Noticias’, uno de los espacios que tiene Foro TV en el estado de Baja California. Durante la transmisión, se pudo ver a la titular mandar a un enlace para contactar con la reportera identificada con el nombre de Ixchel para que le diera un informe sobre lo que ocurría.

Aparentemente se trataba de un contacto en vivo, no obstante, todo quedó evidenciado cuando se vio que la joven se equivoca en los datos que iba a proporcionar, se enojó y respondió de forma estrepitosa a su compañero camarógrafo: “Me gusta más cuando es en vivo, chin…”.

De acuerdo con lo ocurrido, se puede observar que ésta es una práctica recurrente en donde los reporteros deben salir a buscar la noticia, grabar como si estuvieran en vivo y enviar el material a la central para que pueda ser editado conforme sea requerido.

Para la mala fortuna de la chica, en la zona de edición parece que entregaron el fragmento incorrecto pues en vez de poner al aire la información correcta, pusieron la parte en donde se veía el error.

El noticiero quedó evidenciado al reproducir un video que no correspondía al segmento. Crédito: Noticieros Televisa

Usuarios responden a la equivocación

El hecho no pasó desapercibido en las redes sociales donde internautas comenzaron un debate sobre de quién es la culpa de lo ocurrido y cuáles podrían ser las consecuencias de que haya dicho una palabra altisonante y que, además, expusieran las formas de trabajar del programa.

Con comentarios como: “Eso puede ser error del editor que dejó una entrada falsa. Ella misma lo dice: ‘Me gusta más cuando es en vivo’”, “Eso es culpa del editor. Cuando trabajaba en edición de noticias, llegaban muchos enlaces trucos y sabíamos que teníamos que revisar el inicio y la cola del video para que no tuviera error”, “Es culpa del camarógrafo que no le avisó que iba en vivo” o “Miedo profundo, pero ese error es la primera chamba del editor. Es un truco, el error ahí fue en producción que no revisó el truco antes de lanzarlo”, fueron algunos de los que más se repitieron en redes sociales.