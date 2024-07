Licencia prejubilatoria o prepensionaria: qué es y quién puede pedirla

La licencia se puede solicitar para poner en regla todos los trámitey documentos para la jubilación. (Imagen: Getty Images PHOTOGRAPHER/CREATOR Tim Robberts).

En México, la jubilación implica el cese definitivo de actividades laborales remuneradas, generalmente debido a la edad avanzada o por cumplir con ciertos requisitos de cotización en el sistema de seguridad social. Desde el inicio de la vida laboral, por ley, deben integrarse fondos para el retiro administrados por una AFORE, alimentados tanto por aportaciones del trabajador como del empleador, con el fin de recibir una pensión al momento del retiro, independientemente si se cotiza para el IMSS o el ISSSTE.

Existe una licencia prevista para los trabajadores que están próximos a retirarse, conocida como licencia prejubilatoria. Esta licencia se otorga bajo el cumplimiento de ciertos requisitos específicos, permitiendo a los trabajadores preparar su transición hacia la jubilación formal. Sin duda, este beneficio ha despertado preguntas entre aquellos cercanos a la edad de retiro.

Para tramitar la también llamada licencia prepensionaria, los empleados deben buscar información detallada sobre los criterios específicos que necesitan cumplir. La orientación habitualmente se obtiene con ayuda de los recursos humanos del lugar de trabajo o de las instancias de seguridad social correspondientes.

Qué es la licencia prejubilatoria

La licencia prepensionaria, gestionada a través del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), representa un derecho esencial para los trabajadores en proceso de jubilación. Este permiso temporal remunerado permite a los empleados dedicar tiempo exclusivo a la recopilación y gestión de los documentos necesarios para formalizar su retiro laboral y solicitar su pensión.

Durante este periodo, los trabajadores pueden realizar trámites administrativos cruciales, como la validación de años de servicio, la preparación de la documentación requerida por la institución y la planificación financiera para la transición a la jubilación. Esta licencia actúa como un puente crucial entre el ingreso salarial regular y los futuros ingresos por concepto de pensión.

Así mismo, proporciona estabilidad financiera durante la transición, asegurando que los trabajadores puedan concentrarse plenamente en los aspectos administrativos y personales relacionados con su retiro. Además, facilita un proceso ordenado y sin interrupciones, garantizando que los trabajadores puedan acceder a los beneficios y derechos adquiridos de manera eficiente y oportuna al final de su vida laboral activa.

Cuáles son las características de la licencia prejubilatoria

Cuánto dura: La licencia prejubilatoria en México, según la ley del ISSSTE, abarca un periodo de 90 días naturales.

Sueldo percibido: Durante este plazo de tiempo, los servidores públicos tienen derecho a continuar percibiendo su sueldo completo junto con todas las prestaciones laborales correspondientes.

Qué tramites se necesitan: Se incluyen la solicitud formal de la pensión, la actualización de datos personales, la presentación de documentos necesarios, así como la realización de estudios médicos pertinentes.

Quiénes lo pueden tramitar

Para ser elegible para la licencia prejubilatoria, los trabajadores deben cumplir con ciertos criterios, los cuales pueden diferir según la legislación vigente o el contrato colectivo de trabajo aplicable. Por lo general, los requisitos más frecuentes incluyen:

MSS: Edad de al menos 60 años (pensión por cesantía en edad avanzada) Edad de al menos 65 años (pensión por vejez) Baja en el Régimen Obligatorio de la Ley del Seguro Social No tener trabajo Mínimo 825 semanas cotizadas (Ley 97), o 500 (Ley 73) Tener derechos vigentes en el IMSS

ISSSTE: Edad de al menos 60 años (pensión por cesantía en edad avanzada) Edad de al menos 65 años (pensión por vejez) Al menos 25 años de cotización en el ISSSTE Mínimo 825 semanas cotizadas

De igual manera pueden llegar a existir otros criterios adicionales, como estar afiliado al régimen de pensión pertinente y no tener deudas pendientes con la empresa o institución empleadora. Se debe agregar que este derecho se debe tramitar en tu centro de trabajo por lo que dependerá del empleador, así como el pago correspondiente.

Cómo se puede solicitar

En primera instancia, se debe tener en cuenta que no es un derecho universal y no todos los trabajadores tienen acceso a ella. Por lo cual, los procedimientos cambian de acuerdo a la empresa o institución donde se labore. Por ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma Metropolitana tienen este beneficio a través de su respectivo sindicato. Sin embargo, no son los mismos pasos a seguir. Se da el mismo caso para el Heroico Cuerpo de Bomberos.