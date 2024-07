“No lo soportó”: Gabriel Soto terminó con Irina Baeva tras descubrirla maltratando a sus hijas, revela Gustavo Adolfo Infante

(IG: @irinabaeva)

A unos días de que Gabriel Soto emitió un comunicado donde daba por terminada su relación con Irina Baeva por acuerdo mutuo, la actriz concedió una entrevista a ¡Hola! USA, donde contradijo a su ex y dejó en claro que la decisión fue tomada unilateralmente.

“El comunicado fue publicado sin mi consentimiento, yo no lo redacté, no sé por qué mi nombre está ahí. Sí, se me notificó y sí me tomó por sorpresa porque días previos a esto estábamos juntos”, respondió la actriz.

Su declaración avivó un tema que parecía haber concluido; sin embargo, en la emisión de este lunes del matutino Sale el Sol, el periodista Gustavo Adolfo Infante elevó la controversia tras revelar que la pareja tenía cuatro meses durmiendo en camas diferentes y que pactaron su separación luego de que Gabriel Soto descubriera a Irina Baeva tratando mal a sus hijas.

(Instagram/@gabrielsoto)

Irina Baeva no dice la verdad

En el segmento de espectáculos ‘Pájaros en el Alambre’, Joanna Vega-Biestro, Ana María Alvarado y Gustavo Adolfo Infante reaccionaron al hermetismo de Gabriel Soto durante un reciente encuentro con la prensa. Vega-Biestro criticó al actor por no aclarar las versiones que apuntan a que su noviazgo concluyó por una infidelidad.

Gustavo Adolfo Infante justificó la actitud del actor al decir que la ruptura se dio por la mala actitud que Irina Baeva tenía con las hijas de Soto: “Yo pregunto, si alguien trata mal a tu hija, ¿cómo vas a responder? Ah bueno, eso pasó”, dijo Infante, cuya declaración tomó por sorpresa a sus compañeras.

En la emisión de este lunes de "Sale el Sol", Gustavo Adolfo Infante aseguró que Gabriel Soto terminó con Irina Baeva porque trataba mal a sus hijas Crédito: @saleelsoltv, X

De acuerdo con el periodista, era verdad que Gabriel Soto e Irina Baeva habían pactado hacer pública su separación; sin embargo, el actor apresuró las cosas debido a que la relación se volvió insana:

“Tenían cuatro meses durmiendo en habitaciones separadas, entonces, si la señora Irina Baeva dice ‘no sé qué pasó porque estábamos juntos’, está mintiendo. Ya estaba hablado que iban a terminar. Dicen, gente cercana (a ambos), que Irina está muy histérica, de muy mal carácter y maltrataba a las hijas de Gabriel. Cada vez que iban, las trataba mal. Gabriel no soportó eso”.

Sin pretender justificar una posible mala acción de parte de Baeva, Joanna Vega-Biestro recordó que una de las cláusulas que Geraldine Bazán estipuló en su separación de Gabriel Soto era que sus hijas no convivieran con la rusa, situación que podría hacer entendible una actitud indiferentes de parte de la actriz.

Esta nueva versión le ha dado un giro de 180 grados a la ruptura amorosa de los artistas, la cual, aunque era un rumor cada vez más fuerte en redes sociales y la prensa rosa, la causa apuntaba a un desgaste derivado de la falta de tiempo y fidelidad.

Aunque la noticia ha hecho eco en redes sociales, hasta el momento Gabriel Soto, Irina Baeva o la actriz Geraldine Bazán, madre de las hijas del actor, no se han pronunciado al respecto.

La actriz Geraldine Bazán, exesposa de Soto, no se ha pronunciado ante la exposición de información que involucra a sus hijas. (IG: @irinabaeva // @geraldinebazan)