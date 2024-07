Lorena Piñón defiende su aspiración por presidir el PRI y niega ser títere de Alito Moreno: “Él no me mandó”

Piñón Rivera compitió en 2019 por la dirigencia nacional del PRI (PRI/Prensa)

La diputada federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Lorena Piñón Rivera, busca competir nuevamente por la dirigencia nacional del tricolor, en un proceso que ha sido objeto de gran atención mediática debido a una posible reelección en la Dirigencia Nacional que fue electa cinco años atrás.

En medio de este panorama, la secretaria general del Comité Directivo en Veracruz habló en exclusiva con Infobae México y aseguró que, a diferencia del 2019 cuando compitió por primera vez por este cargo, en el presente el terreno es más igualitario.

De acuerdo a lo que relató, en su anterior intento, su candidatura fue obstaculizada por diversos personajes, siendo expulsada durante 12 días antes y luego ser reinstaurada por unanimidad por los magistrados, debido a que el proceso llegó hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“La diferencia es que hace cinco años no había piso parejo, porque recordarán que cuando yo me registré enseguida la dirigencia buscó tumbar mi candidatura, entonces estuve expulsada por 12 días. Afortunadamente la legalidad y la razón asistió y, afortunadamente, los magistrados, en votación unánime, me apoyaron y me dieron la razón”, explicó a este medio horas más tarde de registrarse en el proceso interno.

La veracruzana se registró para competir por la Dirigencia Nacional del PRI (PRI/Prensa)

Asimismo, pese a que fue señalada de ser puesta en la competencia por Alejandro Alito Moreno Cárdenas, la política veracruzana negó dichas acusaciones y sentenció que inicialmente buscó ser compañera de fórmula de éste, pero el campechano ya tenía un compromiso con Carolina Viggiano Austria y finalmente decidió repuntar en solitario debido a sus aspiraciones personales.

“Apenas salió mi postulación y he recibido de todo tipo de atropellos, de gente que me dice: ‘Te mando él’, ‘¿No te mandó?’, sería absurdo que me mandara él. ¡Él no me mandó!”

Para esta campaña, Piñón ha elegido como compañero de fórmula a Cuauhtémoc Betanzos, regidor de Cholula. Ambos aseguran estar preparados para el proceso electoral interno y están comprometidos con una campaña limpia y basada en propuestas.

Es por lo anterior que la diputada destacó la necesidad de reinventar al Revolucionario Institucional, subrayando que el partido debe abrazar la innovación y reconectar con sus bases. Añadió que la militancia del PRI es inteligente y confía en los consejeros políticos nacionales para tomar decisiones justas el próximo 11 de agosto.

“Yo confío en los consejeros políticos nacionales, haré la campaña pertinente. Él (Alito Moreno) en ningún momento fue autoritario”

Sobre la misma línea, Piñón enfatizó que, si resultase electa, existiría la generosidad de asimilar las propuestas más significativas de la fórmula rival; no obstante, sentenció que espera lo mismo, en caso de que los resultados no sean favorecedores para su proyecto.

Piñón manda mensaje a los exdirigentes del PRI

Lorena Piñón buscará nuevamente la presidencia del PRI (Cuartoscuro)

Durante la conversación, la diputada también abordó temas relevantes como la impugnación de la XXIV Asamblea Nacional del PRI y los cambios en los Estatutos del partido, tema que se encuentra siendo discutido por el Tribunal Electora.

Afirmó que su candidatura es legítima y confía en la justicia, rechazando cualquier afectación externa que intente entorpecer el proceso, pues sentenció que lo que necesita el tricolor es un cierre de filas a favor del nuevo papel que tienen en la sociedad.

“Lo que sí, es que hay que invitar a todos los miembros del PRI, incluido los expresidentes, a unirse en un diálogo constructivo para fortalecer al partido, en lugar de cuestionar los procesos legítimos”, sentenció la legisladora que buscará ser la nueva presidenta del tricolor.

Finalmente, Piñón hizo un llamado a la unidad dentro del partido, subrayando la importancia de un relevo generacional y asegurando que “el PRI no está muerto”, sino en proceso de renovación. Espera convencer a los consejeros políticos nacionales en la próxima elección del 11 de agosto, donde se definirá la nueva dirigencia del PRI.