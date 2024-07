Alito Moreno pide que sean “exhibidos” los priistas traidores

Moreno Cárdenas buscará reelegirse en la presidencia del PRI (PRI/Prensa)

El aspirante a la Dirigencia Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Alito Moreno Cárdenas, se registró oficialmente para buscar la reelección ante la Comisión Nacional de Procesos Internos y mandó un mensaje a aquellos personajes que presuntamente traicionaron al tricolor.

Durante una charla con los medios de comunicación, el exgobernador de Campeche sentenció la corrupción en el tricolor ha sido un tema constante de discusión en los medios de comunicación y, recientemente, la situación ha alcanzado un momento crítico.

Con base en lo que señaló en su discurso, varias figuras políticas han estado “expuestas siempre a la mezquindad y a la traición de perfiles que han empeñado años de su trayectoria partidista”, por lo que pidió a la militancia exponer públicamente a aquellos que han dañado al instituto político.

“Quien comete un delito, quien falta a la ley, tiene nombre y apellido, tiene credencial de elector y hay que exhibirlos, quienes fallan son las personas, no las instituciones. El PRI es una gran institución y hoy, más que nunca, hay que decir que somos orgullosamente priistas”, refirió tras su registro el lunes 22 de julio.

El candidato a la dirigencia del PRI mandó mensaje a los priistas traidores (PRI)

En su análisis, Moreno Cardenas sugirió que deslindar al Revolucionario Institucional de esas acciones debido a que es “específico y es imperativo”, por lo que sentenció que es esencial que “esos responsables den cuentas de sus actos”.

Aunque reiteró en sus palabras, Alito Moreno señaló la urgencia de separar al partido de los errores cometidos por individuos que presuntamente han cargado con las consecuencias de decisiones ajenas, específicamente porque habrían aceptado estar bajo las decisiones del poder —la Cuarta Transformación—: “El PRI no puede cargar con los errores del pasado de otros”.

“Deslindar al PRI de acciones que tienen responsables es, específico hacer y es imperativo, queremos que esos responsables den cuentas de sus actos, que el PRI sea espacio de crítica severa de aquello que no pertenece y con lo que el PRI no puede cargar, esta generación y nosotros no podemos cargar con los errores del pasado de otros, como cínicos que traicionaron al PRI, que entregaron el poder y que hoy están muertos de miedo porque el poder los tiene controlados y son lacayos del gobierno”, continuó en su disertación.

Alejandro Moreno y Carolina Viggiano buscan su reelección a la dirigencia del PRI (X/@alitomorenoc)

“El PRI jamás volverá a ser tapadera de nadie, no queremos que se lastime al partido por lo que hicieron otros y lo que dejaron de hacer”

Asimismo, tras su registro para buscar nuevamente la dirigencia nacional del PRI, Moreno Cárdenas aprovechó para discutir la necesidad de que el instituto político se transforme en un espacio de crítica severa respecto de actos que no son propios del partido.

“El PRI, amigas y amigos, solo puede asumir su responsabilidad sobre lo que hemos decidido como organización política, de ninguna manera de lo que hacen otros a sus espaldas y que han pretendido efectuarlo y hacerlo en su nombre”, finalizó.

Competencia interna y renovación en el PRI: Lorena Piñón Rivera lanza su candidatura

La veracruzana se registró para competir por la Dirigencia Nacional del PRI (PRI/Prensa)

Sumándose a la contienda, la fórmula de Lorena Piñón Rivera y Cuauhtémoc Betanzos Terroba ha decidido competir por la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), marcando una competencia de dos proyectos distintos dentro del partido.

En un evento público y a través de sus redes sociales, Lorena Piñón Rivera, diputada federal, expresó su firme intención de devolverle al PRI su antigua relevancia política en México y reposicionarlo como una fuerza política dominante.

“Con orgullo y determinación, me registro como candidata a la Presidencia del @PRI_Nacional junto a @cuau94 como Secretario General. Nuestra misión: devolver al PRI su lugar como fuerza política líder en México. Vamos a recuperar la relevancia política del Partido histórico de México”, escribió Piñón Rivera en X, antes Twitter.