¡Es oficial! Cruz Azul confirma la salida de Carlos Salcedo tras la muerte de su hermana Paola

Tanto el futbolista como el equipo lograron llegar a un acuerdo para el término del contrato de manera anticipada. (Instagram/ @csalcedojr)

Luego de que en semanas pasadas la vida del futbolista Carlos Salcedo se viera afectada por el repentino asesinato de su hermana Paola, el defensa central pidió salir de su actual equipo. Ante ello, Cruz Azul indicó que tendría que analizar la situación para beneficiar a las dos partes, por lo que este lunes se haría oficial su salida.

A través de sus redes sociales, los de La Noria indicaron que no se emitirá mayor información del exjugador de la Selección Mexicana pues su contrato con los celestes ya había terminado. Asimismo, agradecieron la entrega y la dedicación que tuvo con el club pues, pese a haber sido criticado en su llegada, su nivel de juego logró ganarse a la afición.

“El club de Futbol Cruz Azul informa a la afición que ha acordado disolver, de manera conjunta con el jugador Carlos Salcedo, el contrató que lo vinculó con el equipo por poco más de un año. Le agradecemos a Carlos su entrega y profesionalismo mostrado en su paso por la institución, deseándole éxito en sus futuros proyectos. #AzulDePorVida”

La Máquina aseguró que no dará ninguna otra información referente al defensa central. (TW CAZ)

Aficionados reaccionan a la noticia

Si bien la contratación de Carlos Salcedo no fue del agrado de toda la fanaticada celeste en un inicio, el ‘Titán’ poco a poco logró captar la atención de todos los azules que deseaban tener una identidad dentro del fútbol mexicano.

El liderazgo del defensor central llegó a darle estabilidad a un Cruz Azul que después del ansiado campeonato no había podido regresar a la fiesta grande con esperanzas de llevarse un nuevo título a sus vitrinas.

Es por ello que se despidieron de él con comentarios como: “Que todo salga bien”, “Gracias Titán!! Te vamos a extrañar un chingo”, “Gracias por todo. Fuiste fundamental para llegar a la final. Éxito en todo lo que venga.”, “Lo nerfearon por el bien de la trama. Te vamos a extrañar Titán. Gracias por esos 6 meses a nivel altísimo.”, “Aportó como hace mucho no lo hacía en su carrera y en el mejor momento. Me quedo con el Carlos que sintió los colores como el día vs Rayados en semis.” y “Se te va a extrañar Titán, lograste que miles que te criticamos en su momento, nos convertiste en creyentes de tu profesionalismo y entrega.”, fueron algunos de los más destacados.

Fiscalía investigará la acusación contra Carlos Salcedo sobre la muerte de Paola Salcedo Foto: Reuters

¿Por qué salió Salcedo de Cruz Azul?

En un trágico intento de asalto, Martha Paola Salcedo, hermana del jugador de fútbol Carlos Salcedo, perdió la vida tras recibir al menos dos disparos. El incidente ocurrió en Huixquilucan, Estado de México, y ha generado una serie de eventos que han sacudido tanto al ámbito deportivo como a la familia Salcedo.

El club de fútbol Cruz Azul confirmó la noticia y expresó sus condolencias a Carlos Salcedo y a su familia durante este difícil momento. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJ Edomex) inició inmediatamente una investigación sobre el homicidio, identificando a dos presuntos responsables del ataque fatal.

Sin embargo, la tragedia se vio envuelta en una polémica cuando la madre de Paola Salcedo, María Isabel Hernández, acusó públicamente a su propio hijo, Carlos Salcedo, de estar detrás del asesinato de su hermana. En declaraciones realizadas en Instagram, Hernández afirmó que las tensiones familiares y la desaprobación del matrimonio de Carlos con Andrea Navarro podrían haber motivado el crimen.

Carlos Salcedo carga a su sobrino Luka tras una sesión de fotos en 2020. (Especial)

Estas acusaciones han desencadenado una nueva fase en la investigación de la FGJ Edomex, que ahora incluye al futbolista como objeto de investigación. Carlos Salcedo fue citado recientemente por las autoridades para rendir su declaración sobre las acusaciones vertidas por su madre. El citatorio fue entregado en las instalaciones de Cruz Azul, equipo al que estaba ligado en ese momento.

A pesar de las negativas de Carlos Salcedo y su familia sobre su implicación en el crimen, la FGJ Edomex ha determinado que el futbolista no podrá abandonar México hasta nuevo aviso, asegurando así su cooperación con la investigación en curso.