‘La Academia 2024′: La HISTORIA del primer eliminado del reality, quien desapareció tras hacer pública su lucha contra la depresión

Aunque perteneció a la generación más exitosa del programa, la vida de Héctor Zamorano tuvo altibajos después de participar en el proyecto televisivo. (@hectorzamoranoof)

“Cuesta subir la cuesta”, dice el coro del emblemático tema de La Academia, reality show que este domingo 21 de julio regresa a la televisión mexicana. La letra ilustra el sinuoso camino al éxito por el que debe transitar un artista que aspira a triunfar en la industria musical. Trece generaciones después, la historia de Héctor Zamorano es la que mejor representa esta cruda realidad.

En 2002, TV Azteca transmitió el primer concierto de La Academia, programa que se volvió un suceso en la televisión mexicana y batió récords de audiencia. Myriam Montemayor, Víctor García, Yahir, Toñita, Raúl Sandoval, María Inés y Miguel Ángel, son recordados como los talentos más notables de esa primera generación. Héctor Zamorano también, aunque en un sentido diferente al resto de sus compañeros.

Héctor Zamorano fue el primer eliminado en la historia de 'La Academia'. Foto: TV Azteca

La pesada losa de ser el primer eliminado en la historia de ‘La Academia’

La Academia pretendía cambiar las reglas establecidas hasta entonces por los realities show y, desde su primera emisión, determinó la eliminación de uno de los concursantes. Laura Caro, Wendolee Ayala y Héctor Zamorano fueron los primeros nominados del programa, siendo este último el primer concursante en dejar la emisión televisiva.

Aunque tras abandonar el proyecto pudo grabar su disco debut, algo que incluso varios participantes que llegaron más lejos en La Academia no consiguieron, Héctor Zamorano emprendió una carrera que estuvo marcada por los altibajos. Además de la música, incursionó en la locución, sin poder encontrar la estabilidad en el medio.

En marzo de 2024, Héctor Zamorano generó preocupación luego de publicar varios mensajes depresivos en X. (@hectorzamoranoof)

Héctor Zamorano y su lucha contra la depresión

A principios de 2024, Héctor Zamorano hizo público que lidiaba con la depresión. Luego de que sus publicaciones se hicieran virales, sus excompañeros de la primera generación crearon una red de apoyo para él. Sin embargo, altibajos continuaron. En marzo, publicó una imagen con la frase: “quizás no se note, pero la verdad me estoy esforzando mucho para no rendirme”. En un segundo tuit escribió que nada le divertía.

Wendolee Ayala y Myriam Montemayor reaccionaron a los mensajes, sin embargo, tras un breve silencio, Héctor Zamorano reapareció en redes sociales. El 1 de junio, escribió “lo único que tenemos seguro es el ahora y la muerte”.

Después de ese tuit, Héctor Zamorano entró en un ostracismo público y digital que ha generado una gran interrogante sobre su vida. En Instagram su última publicación es una fotografía promocional de su álbum debut, donde solo escribe etiquetas que no dan pistas sobre su estado de ánimo.

No obstante, donde el cantante dejó rastros de su salud mental fue en una publicación de febrero de 2022, donde aparece en un escenario. Zamorano acompaña la foto con un breve y pesimista mensaje: “De cuando disfrutaba al 100% cantar... Espero volver a disfrutarlo así”. Con base a sus publicaciones en la red social, al igual que millones de personas en todo el mundo, la salud mental de Héctor Zamorano se deterioró durante la pandemia de Covid-19. Después de 2020, hizo público que luchaba contra la ansiedad y la depresión, padecimientos que, dos años después, lo orillaron a desaparecer del ojo público.