Joven adinerado critica a mexicanos que tienen una cicatriz de vacuna en el brazo: “Es un certificado de humildad”

En el país, muchos mexicanos utilizan las instituciones de salud públicas para atenderse o llevar a sus seres queridos desde muy pequeños. Tan es así que muchos niños a lo largo de las generaciones han recibido sus vacunas correspondientes en clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Desde muy pequeños varios connacionales crecieron con una particular cicatriz en el brazo que es debido a una vacuna. Y, ahora, un joven adinerado criticó duramente a todos los que poseen este distintivo pues aseguró que eso denotaba que eran de una clase social más baja que la de él.

¿Qué dijo el joven?

Fue el influencer de TikTok identificado como Alex Tacher (@alextachers) quien a través de un video se mostró desconcertado, al asegurar que no contaba con dicha vacuna y dejó entrever que eso podía deberse a su estatus económico alto.

“Yo creo que el país está más dividido que nunca, pero si algo de verdad divide a los mexicanos es ese pinch* tatuajito que les ponen a unos cabrones en el brazo que gracias a dios yo no lo tengo”, comenzó a decir.

Tras mostrar una imagen ilustrativa de esta particular marca en la piel, el joven adinerado que participa en el podcast Par de Tres MX, se preguntó si más allá de lo que podría implicar tener dicha cicatriz, no era un factor alarmante que él no la tuviera.

“Esta marquita que para mí es un certificado de humildad o algo así, pero recientemente me puse a pensar, esa cosa es algo importante de salud, ¿por qué no la tengo? Entonces ahora no sé si ahora esa marquita significa privilegio o humildad”, mencionó.

Finalmente, Alex pidió apoyo para los usuarios de esta red social, esperando que le explicaran la razón por la que unos tienen dicha cicatriz y otros no.

“Ahora, dos cositas, alguien me puede explicar qué chingad*s significa esa marca, qué les pusieron, de qué están protegidos, de qué los salva. Y la segunda vamos a hacer una encuesta, quiero ver quién es mayoría, quien tiene o quien no”, comentó.

Usuarios explotan en críticas

Los internautas no tardaron en reaccionar y varios de ellos se molestaron con el joven por todos sus comentarios. Estas son algunas de las menciones que aparecen en el video:

“Significa: padres responsables”.

“Nos caías bien valedor, te vamos a extrañar, vuela alto”

“Depende de que edad tengas, por tu edad creo que ya no era necesario ponerla, no es tema de status”.

“Mis papás si me querían y si me la pusieron, perooo no me siento diferente, no me veo diferente, sigo siendo el mismo”.

¿Por qué existe esa cicatriz?

Esto se debe a la vacuna BCG, la cual siendo una herramienta fundamental en la lucha contra la tuberculosis, una enfermedad que ha sido históricamente mortal. Aplicada a bebés recién nacidos, ésta ha demostrado eficacia en la prevención de formas graves de esta enfermedad desde su primera administración el 18 de julio de 1921.

Su desarrollo se atribuye a Albert Calmette y Camille Guérin, científicos de renombre que lograron un avance significativo en la medicina preventiva.

El motivo por el cuál esta dosis deja una cicatriz en realidad es porque su aplicación es intradérmica, es decir, la aguja ingresa debajo de la piel pero sin llegar al músculo.