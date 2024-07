Rusa en México responde a las críticas de “gentrificadora”: “Yo no soy parte del problema, ustedes sí”

La joven se quejó del escándalo del tráfico en México y fue acusada de "gentrificadora" crédito: Tiktok/liza_lizzle

Una joven rusa que estaba de vacaciones en México fue duramente criticada en redes sociales después de que se quejara del escándalo que provoca el tráfico en nuestro país. Su cuenta de TikTok se llenó de comentarios pidiéndole que “se fuera del país”, y la acusaron de contribuir a la “gentrificación”, un problema que atraviesan las grandes urbes como la CDMX.

Ante la situación, la joven subió un nuevo video para explicar lo ocurrido y argumentar por qué no era “gentrificadora”. Así lo dijo: “Entiendo a la gente que está super molesta con la gentrificación, porque yo frecuento México desde 2012, el año que recuerdo que no era así, era todo diferente, México no era carero, era uno de los mejores países para venir a turistear, si eras turista económico, era un lugar donde podías pensar en quedarte. Ahora sí hay problema”.

Y aclaró: “Yo no vivo en México, y para todos los que me preguntaron si pago aquí los impuestos... pues no, porque estoy aquí de turista. Yo vivo en Chile, es donde yo pago los impuestos y yo trabajo en el internet, por eso puedo estar en cualquier país que yo quiera, yo viajo bastante”.

También se defendió diciendo: “Yo no vengo a quitarle los trabajos, al revés, yo traigo mi dinero ahorrado para gastar acá. Yo no soy parte del problema porque yo no vivo acá, pero ustedes sí son parte del problema. Cuando hay un problema hay que levantar la voz, hablar de eso, hay que quejarse. Sólo visibilizando los problemas esos problemas se pueden resolver”.

¿Qué es la gentrificación?

La gentrificación es un proceso urbano en el que un barrio deteriorado o de clase trabajadora experimenta un cambio demográfico y socioeconómico significativo, a menudo impulsado por la inversión y renovación de propiedades, así como la llegada de residentes de mayor poder adquisitivo, especialmente extranjeros. Este fenómeno puede resultar en mejoras visibles en infraestructuras, servicios y seguridad, pero también conlleva consecuencias complejas y a veces controvertidas.

El proceso generalmente comienza con la inversión en inmuebles y servicios, atrayendo a nuevos residentes que buscan viviendas más asequibles o estilos de vida urbanos. Los pequeños negocios locales pueden ser sustituidos por tiendas de lujo, cafés y restaurantes dirigidos a la nueva población adinerada. Este cambio a menudo eleva los precios de las propiedades y el costo de vida en la zona, afectando la dinámica social y económica del barrio.

Una de las principales críticas a la gentrificación es el desplazamiento de los residentes originales, que pueden verse obligados a mudarse debido al incremento de los alquileres y los precios inmobiliarios. Estos cambios pueden erosionar la identidad y la cultura local, ya que los negocios y espacios comunitarios que antes servían a la población original son reemplazados por otros orientados hacia los nuevos residentes.

Por otro lado, la gentrificación puede traer beneficios como la reducción del crimen, mejoras en infraestructuras y servicios públicos, y un aumento en el valor de las propiedades. Sin embargo, los detractores argumentan que estos beneficios no suelen ser equitativamente distribuidos, y que los residentes originales no siempre se benefician de las mejoras.

La gentrificación es un fenómeno complejo que involucra numerosos factores económicos, sociales y políticos. La manera en que se maneja puede tener significativos impactos tanto positivos como negativos en las comunidades afectadas. Por ello, es fundamental que las políticas urbanas consideren estrategias inclusivas que promuevan el desarrollo sin sacrificar la cohesión social y cultural de los barrios.