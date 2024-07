Alemán se siente juzgado ‘por gentrificador’ en colonias fresas de CDMX pero no en Iztapalapa

El joven tiene este truco para evitar las "miradas juzgonas" (captura de pantalla)

Un joven alemán que vive en México se volvió viral en redes sociales tras la publicación de un nuevo video de la conocida cuenta en TikTok de “extranjeros x el mundo”. El hombre aseguró que se ha dado cuenta de que recibe miradas juzgonas en las colonias más fresas de la Ciudad de México, cosa que no pasa en otras partes mucho más modestas como Iztapalapa.

El originario de Alemania aseguró que ha tenido que practicar mucho su acento para hacerse pasar por mexicano cuando recibe este tipo de miradas. Cuenta que a veces cuando lo miran mal finge que le marcan por teléfono y responde con un tono de voz muy parecido al de los capitalinos.

“Noto esas miradas juzgonas cuando voy por las colonias fresas, que sólo pasa en las colonias fresas, no pasa en Iztapalapa, ahí no. Siento esas miradas juzgonas de ‘ay, otro gentrificador’. Yo simulo que me llega una llamada”.

El joven vive en la capital del país ( crédito: Tiktok/extranjerosxelmundo)

Y es que la gentrificación es un fenómeno criticado duramente por los ciudadanos de la capital del país. Se trata de un proceso urbano que implica la llegada de residentes de mayor poder adquisitivo a barrios tradicionalmente habitados por comunidades de ingresos más bajos. Este fenómeno suele estar asociado con la renovación y rehabilitación de edificios y espacios públicos, lo que incrementa los costos de vida y lleva al desplazamiento de los residentes originales.

La gentrificación tiene varios impactos. Por un lado, puede revitalizar áreas deterioradas, aumentar la seguridad y mejorar la infraestructura urbana. Las inversiones en servicios, comercios y viviendas pueden transformar un barrio, atrayendo a nuevas empresas y turistas.

No obstante, este proceso también tiene desventajas importantes. La gentrificación puede generar tensiones entre los nuevos residentes y los habitantes tradicionales, creando un sentido de exclusión y desplazamiento.

Las diferencias culturales entre alemanes y mexicanos

Las diferencias culturales entre alemanes y mexicanos son significativas y se manifiestan en diversos aspectos de la vida cotidiana, el trabajo, la comunicación y las relaciones interpersonales.

FOTO DE ARCHIVO: Un grupo de personas pasa por delante de la East Side Gallery, una galería al aire libre situada en una sección del Muro de Berlín, Alemania. 19 de mayo de 2024. REUTERS/Annegret Hilse

Comunicación y Formalidad: Los alemanes tienden a ser directos y precisos en su comunicación, valorando la puntualidad, la formalidad y la claridad. En contraste, los mexicanos suelen ser más indirectos y utilizan una comunicación más emocional y relacional, a menudo empleando eufemismos y formas de cortesía para evitar confrontaciones.

Actitud hacia el Tiempo: Para los alemanes, la puntualidad es crucial. Planifican sus actividades con antelación y respetan estrictamente los horarios. En México, aunque la puntualidad es valorada en ciertos contextos, es común una mayor flexibilidad con los tiempos, lo que refleja una actitud más relajada hacia las agendas y horarios.

Estructura y Jerarquía en el Trabajo: En Alemania, las estructuras laborales suelen ser horizontales, con una valorización del mérito y la eficiencia. La toma de decisiones puede ser más democrática, con un énfasis en la competencia y la profesionalidad. En México, las estructuras jerárquicas son más prominentes. La autoridad y el respeto por la posición de liderazgo son fundamentales, y las relaciones personales en el trabajo pueden influir significativamente en el ambiente laboral.

Relaciones Interpersonales: Los alemanes tienden a mantener una cierta distancia emocional, valorando su privacidad y espacio personal. Las relaciones personales se desarrollan lentamente y son muy valoradas. Por otro lado, los mexicanos son generalmente más cálidos y sociables, demostrando afecto y amistad con mayor facilidad y rapidez.

Celebraciones y Tradiciones: Las festividades también difieren notablemente. En México, las celebraciones son coloridas y frecuentemente involucradas con la comunidad, como el Día de los Muertos y la Independencia. En Alemania, festividades como la Oktoberfest y el Carnaval tienen un carácter más regional pero también son muy significativas.

Estas diferencias reflejan la rica diversidad cultural de ambos países y subrayan la importancia de comprender y respetar las particularidades culturales al interactuar entre estas dos naciones.