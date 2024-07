Así sucedió el supuesto fraude a estudiantes de medicina de la Universidad Potosina: “¡Universidad patito!”

Alumnos de la Universidad Potosina y sus padres de familia se congregó frente a las oficinas de la Secretaría de Educación Pública del Estado/ Captura de pantalla N+

Durante la mañana del miércoles 17 de julio, un grupo de alumnos de la Universidad Potosina y sus padres de familia se congregó frente a las oficinas de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEGE). Solicitaron respuestas sobre un supuesto fraude académico. La institución educativa es acusada de no contar con el Registro de validez Oficial (REVOE), lo que impide a los estudiantes recibir sus certificados de estudio y ejercer sus carreras profesionalmente.

Noemi Muñoz, estudiante de la Universidad Potosina en el campus Carranza, explicó que el programa de Medicina General no cuenta con un REVOE válido para su ubicación. “El fraude sucede porque esta licenciatura de Médico General no tiene un REVOE, el que tiene sólo es para Constitución, pero nosotros no estamos en Constitución, estamos en Carranza”, declaró Muñoz, agregando que han pagado inscripciones y mensualidades sin obtener el reconocimiento oficial.

La falta de este registro ha generado preocupación entre los alumnos y sus familias, quienes buscan solución inmediata a una situación que consideran injusta y perjudicial para su futuro profesional. Durante la manifestación, los presentes subrayan la urgencia de una respuesta por parte de las autoridades educativas y la necesidad de transparencia por parte de la Universidad Potosina para resolver la problemática que afecta a sus estudiantes.

Las personas que participaron en la protesta de este 17 de julio mencionaron que, hasta la fecha, se han interpuesto cerca de 35 denuncias contra la institución. Así mismo, se reportó que en este, supuesto, fraude están perjudicando a cerca de 100 alumnos.

Principal problema de haber cursado la licenciatura en la Universidad Potosina

La preocupación parte porque en 2019 se determinó que ninguna institución podría tener valor si está cambiaba su domicilio sin las acreditaciones necesarias. En la Universidad Potosina se cambió la dirección a Carranzas (anteriormente se encontraban en la avenida Constitución) y por esto no cuentan con la validez necesaria.

Algunos estudiantes decidieron buscar otras escuelas para continuar con su preparación. Sin embargo, al no contar con el Registro de Validez Oficial para la licenciatura de Medicina hay un problema en la revalidación de sus materias. Es decir, las asignaturas ya cursadas no cuentan con un valor para otras instituciones y deberían volver a iniciar su carrera.

Sanciones de Secretaría de Educación del Gobierno del Estado a<b> </b>la Universidad Potosina

La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado ha determinado iniciar un proceso sancionador contra la Universidad Potosina por presunto fraude, según información difundida públicamente. Tras una evaluación del caso, se identificaron irregularidades y posibles violaciones a la Ley de Educación que habrían perjudicado a varios estudiantes.

El problema radica en que el programa de Medicina se ofreció sin contar con el Registro de Validez Oficial de Estudios (REVOE) vigente. Esto permitió que los estudiantes cursaran varios semestres del programa académico, pero al intentar realizar trámites relacionados con sus títulos, se encontraron con que las carreras no estaban oficialmente reconocidas.

Numerosas denuncias han sido presentadas por estudiantes y padres de familia afectados. Estas denuncias exigen la intervención de las autoridades para investigar los hechos, sancionar a los responsables y brindar apoyo a los afectados. Los denunciantes buscan recuperar el dinero invertido en una educación que no cumplió con la normativa legal.