Dominik Mysterio habla del supuesto “rechazo” de parte de los fanáticos mexicanos de WWE: “Me tiran con todo”

Dominik Mysterio habla del "rechazo" por parte de los aficionados de la lucha libre (Cortesía WWE)

En el mundo de la lucha libre existen rivalidades entre los gladiadores, aunque algunas veces este tipo de disputas se salen de control, ya que los aficionados suelen dar preferencia a alguno de los dos peleadores involucrados, así como le ocurrió a Dominik Mysterio, quien perdió la simpatía del público mexicano.

Dominik Mysterio es un luchador profesional y actualmente forma parte de las filas de la WWE, entre sus principales logros en dicha empresa destaca haber ganado los títulos en pareja de SmackDown en una ocasión junto a su padre Rey Mysterio.

Uno de los principales motivos de que muchos fanáticos de la lucha libre muestran cierto “rechazo” contra Dominik se debe a que en el pasado luchaba en equipo junto a Rey, a quien decidió traicionar durante un combate.

Dominik traicionó a Rey durante un combate (Cortesía WWE)

Posterior a esto, Dominik y Rey han tenido numerosos enfrentamientos, incluso lucharon en contra en dos ediciones del evento más importante de la WWE, Wrestlemania.

Esto es lo que opina Dominik sobre el “rechazo” que recibe de los fanáticos de WWE

Debido al gran legado que tiene Rey Mysterio dentro de la industria de la lucha libre mexicana, cuando sus fanáticos presenciaron la traición de la que fue víctima al ser atacado por su hijo, decidieron ponerse del lado del amo del 619.

El "rechazó" de los seguidores ocurrió tras traición a Rey Mysterio Credit: Joe Camporeale-USA TODAY Sports

Además de haber traicionado a su padre, otro caso que los aficionados de la WWE no le perdonan a Dominik es que forma parte del Judgement Day, el cual es un grupo villano que actúa en Raw y está compuesto por Damian Priest, Rhea Ripley, Finn Balor JD McDonagh y Dominik Mysterio.

Fue a través de una entrevista que Dominik tuvo con el medio de comunicación ESTO que reveló que los aficionados “me tiran con todo”.

Fuera de ser algo negativo, Dominik detalló que “pero no me molesta. Es algo que me gusta, me gusta ver a la gente enojada, como se ponen y me gritan, eso me prende para decir: qué me traes. Pero a mi no me afecta que me abucheen porque el que está ganando soy yo”.

El luchador comentó que los fanáticos "me tiran con todo" Credit: Joe Camporeale-USA TODAY Sports

Acerca de Dominik Mysterio

Dominik Mysterio, nacido el 5 de abril de 1997 en San Diego, California, es un luchador profesional estadounidense conocido por su participación en WWE. Hijo del legendario luchador Rey Mysterio, Dominik debutó en la WWE en 2020, involucrándose en una historia con su padre y Seth Rollins.

A pesar de su corta carrera, ha demostrado habilidades sobresalientes en el ring, combinando movimientos acrobáticos con una técnica sólida. Además de sus actuaciones en la lucha libre, Dominik ha sido un componente clave en varias narrativas de la WWE, contribuyendo a la dinámica de las rivalidades y alianzas dentro de la organización.