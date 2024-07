Cuándo es la feria del Libro en el Zócalo de CDMX donde AMLO estará

El presidente de México confirmó su presencia en la feria |Crédito: Cuartoscuro

La mañana de este miércoles 17 e julio, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que, a pesar de ya no estar en el poder, asistirá a un evento masivo, no para tener alguna participación, sino para ser parte de los eventos realizados, especialmente porque su esposa, la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, será la que presente su nueva obra.

Delante de la prensa que se da cita en el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, el fundador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) dio a conocer que su esposa, tras anunciar que está por lanzar el libro titulado Feminismo Silencioso, lo presentará en la Feria Internacional el Zócalo de la Ciudad de México, por lo que él la acompañará pero solo en calidad de ciudadano, pues el evento se llevará a cabo cuando él ya no esté en el cargo y en su lugar se encuentre Claudia Sheinbaum Pardo.

El mandatario federal no solo felicitó a su esposa por su nuevo libro -el cual adelantó ya estaba leyendo-, sino que además confirmó que la acompañaría, pero solo para escucharla, mas no para tener algún tipo de participación, valiéndose en el hecho en que, tras entregar la banda presidencial, ya no aparecerá en la vida pública, ni dará entrevistas o concederá fotos a ninguna persona.

“Hizo este libro que se llama Feminismo silencioso, y ya lo va a presentar en el Zócalo lo va a presentar y voy a ir, no voy a participar, solo voy a escuchar”, dijo.

De cuerdo con lo expuesto por el morenista, la escritora Beatriz Gutiérrez Müller ya fue contactada por Paco Ignacio Taibo II, quien fue ratificado por la presidenta electa para el Fondo de Cultura Económica (FCE) para presentar el material en el primer cuadro de la capital mexicana, por lo que él estará su lado para darle su apoyo.

“Ya la feria le habló, va a ser en octubre, nosotros ya no vamos a estar pero lo va a presentar”, dijo.

El presiente estará en la Feria Internacional del Libro del Zócalo | Foto: Gobierno de México

¿Cuándo se llevará a cabo la Feria del Libro en el Zócalo?

Desde hace varios años, el Zócalo de la Ciudad de México alberga uno de los eventos culturales más populares donde se reúnen talleristas, escritores, editoriales y sobre todo, amantes de la lectura. La edición de este 2024, está programada para iniciar el 11 de octubre y concluir el día 20 del mismo mes, por lo que será durante ese periodo donde se programe la presentación del libro Feminismo Silencioso y por lo que el mandatario federal hará acto de presencia.

El presidente de México confirmó su presencia en la feria |Crédito: Cuartoscuro

El horario de realización del evento será desde las 10:00 y hasta las 19:00 horas, por lo que se pide estar al pendiente de la cartelera para conocer, tanto la fecha de presentación el libro de la esposa del presidente, como otros eventos propios del evento.

El presidente, basta recordar, se mudará a su finca en Palenque, Chiapas, para no solo disfrutar de su jubilación, sino también enfocarse en su próximo libro el cual dijo, estaría publicando en tres o cuatro años.

La Feria que se lleva a cabo en el corazón de la urbe, se ha consolidado como uno de los más importantes encuentros literarios en la capital mexicana, reuniendo a escritores, editoriales, librerías y lectores en un solo lugar.

Cabe recordar que la edición anterior el programa incluyó presentaciones de libros, mesas redondas, conferencias, talleres y actividades para niños. Además, se ha rendido homenaje a diversos escritores destacados por lo que se espera que se mantenga la promoción de nuevas obras literarias. La feria busca fomentar la lectura y el intercambio cultural, ofreciendo acceso gratuito a todas las actividades.