Rusa queda sorprendida con historia de El Chapo y quiere conocer su tierra

El Chapo Guzmán es uno de los criminales más famosos a nivel internacional y el narcotraficante mexicano más popular de todo el mundo. Actualmente se encuentra recluido en una cárcel de máxima seguridad en Colorado tras protagonizar una cruda historia poco agradable para los mexicanos.

Las narco series y narco novelas han sido todo un éxito desde hace un tiempo. Esta romantización de los capos de la droga a partir de productos culturales es un tema de seriedad que suele ocasionar controversia y debates.

Dichos programas de televisión, aunque tienen detractores, también tienen fans, como es el caso de una joven rusa que quedó impresionada con una serie de El Chapo a tal nivel que tiene planeado visitar ciudades en México relacionadas con el mundo del narcotráfico.

Xenia Reina es una joven originaria de Rusia que sube contenido en redes sociales que tienen que ver con México. En un reciente video contó su fascinación con los narcotraficantes: “Yo como rusa soy mega fan de la serie de El Chapo, la vi por primera vez hace unos tres años y desde entonces la veo cada año”.

“Porque esta serie me parece muy psicológicamente verdadera, muestran cómo funciona todo en el mundo de los hombres fuertes y también me gusta porque no es tan violenta. Sí muestran el mundo violento pero lograron hacerlo sin muchos detalles. Por lo general no puedo ver películas de terror ni series demasiado violentas”, añadió.

También explicó que la serie despertó un interés por turistear en lugares poco seguros de México: “Esta serie despertó mi interés de conocer Culiacán y Nuevo Laredo (...) Me dijeron que es peligroso ir a estas tierras como turista. No sé si es verdad o no porque a mí me encantaría conocer las tierras de El Chapo y de la Reina del Sur (...) Otras personas me dicen que es mejor ir a Mazatlán y evitar Culiacán. Todavía tengo mis dudas”.

El peligro de la romantización del narcotráfico

La romantización del narcotráfico es un fenómeno que se manifiesta cuando los medios de comunicación, las series de televisión, las películas y la música retratan a los narcotraficantes y sus estilos de vida de manera glamorosa o heroica. Esto distorsiona la percepción pública sobre el tráfico de drogas, minimizando sus graves consecuencias y efectos negativos en la sociedad.

El fenómeno lleva a una percepción errónea de la vida de los narcotraficantes, presentándolos como figuras poderosas y admirables, lo cual puede influenciar de manera negativa a audiencias jóvenes e impresionables. Asimismo, la violencia se normaliza, ya que las series y películas tienden a minimizarla o justificarla, lo que puede llevar a una aceptación implícita de la violencia como medio legítimo para alcanzar objetivos.

La influencia en la cultura popular es significativa, promoviendo estilos de vida peligrosos y comportamientos delictivos a través de la música, la moda y el lenguaje. Además, la romantización tiende a ignorar el sufrimiento de las víctimas del narcotráfico, incluyendo asesinados, desaparecidos, desplazados y adictos, así como el impacto en las comunidades y economías locales. También desvaloriza la labor de las autoridades y las instituciones encargadas de luchar contra el crimen organizado y mantener el orden social.

Ejemplos de esta romantización son numerosas series de televisión y películas como “Narcos” y “La Reina del Sur”, las cuales han sido criticadas por glorificar la figura del narcotraficante, aunque intentan mostrar la brutal realidad del tráfico de drogas. En la música, géneros como el narcocorrido, así como ciertos temas de reguetón y trap, glorifican la vida de los narcotraficantes, presentándolos como íconos de éxito y poder. En la literatura y los videojuegos, también aparecen representaciones románticas del narcotráfico, centradas en la aventura y el poder, sin mostrar las consecuencias devastadoras.