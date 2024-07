Liriko Wan, rapero señalado por Sergio ‘N’ del feminicidio de Paola Bañuelos, reacciona: “Me juzgaron por mis tatuajes”

El rapero se pronunció por este evento Crédito: Facebook Liriko Wan

El feminicidio de la joven Paola Bañuelos, de 23 años de edad en la ciudad de Mexicali, ha llevado al país entero a exigir justicia, especialmente cuando el presunto responsable, un conductor de la plataforma DiDi, acudió de manera voluntaria a entregarse ante las autoridades en Sonora; sin embargo, este evento a su vez ha llevado a señalar a dos presuntos involucrados, entre ellos el cantante urbano Liriko Wan quien rompió el silencio a través de las redes sociales.

De acuerdo con lo expuesto, tanto por el chofer del taxi por aplicación como por la familia de éste, huyó de Mexicali hacia Ciudad Obregón, tras ser amenazado, no solo él, sino también su familia completa. Por si fuera poco, la presión por parte de la sociedad orilló a la misma familia a ser ellos quienes lo acompañaran ante elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) para demostrar su inocencia; sin embargo, el sujeto de 24 años de edad se encontró con que había una orden de aprehensión activa en su contra por el delito de violencia doméstica y lesiones en contra de su expareja sentimental.

La tía del presunto responsable fue el que lo orilló a entregarse | Foto: Jovani Pérez/Infobae México

¿Qué tiene que ver el rapero?

En el marco en que Sergio Daniel ‘N’ se entregaba ante las autoridades, denunció tanto las amenazas como la presunta participación del rapero conocido como Liriko Wan, el cual ha llamado la atención, especialmente por una canción que ya ha sido bajada de las redes sociales.

El tema denominado Maldito psicópata, dice así: “Soy un maldito psicópata que no ha demostrado su potencial, aparento ser buena gente por mi trastorno mental. Si supieran que mi mente es la mente de un criminal, de un asesino serial y de un depredador sexual, ya que mis pensamientos bajo la influencia de drogas hacen que yo me convierta en una mierda de persona. Mis bajos instintos y mi mente no razonan cuando veo que el cuerpo de mi víctima ya no reaccionan”.

El rapero se pronunció por este evento Crédito: Facebook Liriko Wan

La polémica letra ha causado división entre internautas; sin embargo, el cantante se pronunció a través de las redes sociales con un muy breve comunicado en el cual se deslinda de cualquier señalamiento por parte de Sergio Daniel ‘N’, sujeto que está por ser trasladado al lugar de los hechos, de acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Baja California.

A través de la red social Facebook, el cantante expresó:

“Les comento, estoy en el mejor momento de mi carrera musical y taren un chisme ajeno a mi persona, lo que están haciendo conmigo se llama discriminación, ya que se basan en un Facebook falso para difamarme y hacer todas esas acusaciones”.

El cantante, además incluyó en su mensaje el deseo de que los responsables de señalarlo le ofrezcan disculpas, especialmente porque adelantó que no se piensa desaparecer por ser implicado en el feminicidio de la joven cuyo cuerpo fue encontrado en un dren localizado en Oasis Campestre, sitio donde se dijo, el cantante de música urbana había grabado el video musical del tema antes descrito.

“Yo no me voy a desaparecer ni nada de eso, yo seguiré trabajando haciendo música. No me interesan sus mitotes, chisme y arguende. ¡Espero sus disculpas! Es una lástima lo de la muchacha, pero se tienen que informar antes de abrir la boca. Todos esos que me juzgaron guiándose en mi apariencia, mis tatuajes, quizá yo me veo mal, pero ustedes están podridos”.

El cantante se deslinda de los hechos | Foto: Facebook Liriko Wan

Al momento, las autoridades de Baja California no han dado a conocer si el cantante está bajo algún tipo de investigación tras haber sido señalado por el presunto responsable de la muerte de la joven quien fue reportada como desaparecida el domingo 7 de julio tras salir de un centro nocturno y abordar el taxi por aplicación con destino a su casa, sitio al cual no llegó.