Acusan a Liriko Wan por feminicidio de Paola Bañuelos; esto dice la violenta letra de una de sus canciones: “Hasta arrancarles el alma”

El único detenido por el feminicidio de la joven señaló a otras dos personas como responsables del crimen. (Liriko Wan | Fiscalía de Sonora)

Este viernes, las autoridades de Baja California prevén la llegada de Sergio Daniel ‘N’, el conductor de la aplicación Didi que presuntamente vio por última vez con vida a Paola Andrea Bañuelos Flores, quien desapareció en Mexicali durante la madrugada del lunes 8 de julio. Sin embargo, usuarios en redes sociales comenzaron a solicitar que también se investigue a otras dos personas por el feminicidio de la joven de 23 años de edad. Entre ella se encuentra el rapero Liriko Wan. Ésta es la razón.

Durante la tarde del 12 de julio, horas después de que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de Paola Bañuelos, Sergio Daniel ‘N’ se presentó ante la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora; entidad a la que huyó ante supuestas amenazas.

A su llegada a las instalaciones, el joven de 24 años, único sospechoso del asesinato de Paola hasta el momento, aseguró que se presentaba voluntariamente porque él no tenía responsabilidad en el crimen.

“Vengo a presentarme voluntariamente aquí a la fiscalía de Ciudad Obregón. Me vine por miedo, porque se difundieron noticias y no me han dejado ni defenderme ni declarar. He tenido varias amenazas y pues, ¿cómo voy a presentarme en una entidad donde estoy solo y me están amenazando?”.

La tía del presunto responsable fue el que lo orilló a entregarse | Foto: Jovani Pérez/Infobae México

Horas más tarde, en redes sociales comenzaron a circular publicaciones previamente compartidos por el conductor de Didi en sus cuentas personales. En ellas, pidió que se detuviera e investigara a dos personas: Jacob ‘N’ y Liriko Wan.

“Quiero que detengan primero a esas dos personas porque si me entrego yo primero me van a matar para que no diga nada. Yo les doy la cara se los juro, pero primero investiguen”, se lee en las capturas de pantalla.

Supuestos estados de WhatsApp de Sergio "N". (X/@Nijizima)

Aunque ambos acusados defendieron su inocencia a través de Facebook, usuarios de X, antes Twitter, señalaron que una de las presuntas canciones del rapero de Mexicali contiene mensajes perturbadores.

“Es tan escalofriante que debería ser prohibido que exista ese tipo de “música”, compartió un internauta.

‘Maldito psicópata’, la preocupante canción de Liriko Wan

Se trata de una canción de 3:34 minutos de duración titulada ‘Maldito psicópata’ en la que Liriko Wan. En ella se le escucha cantar:

“Soy un maldito psicópata que no ha demostrado su potencial

aparento ser buena gente por mi trastorno mental

si supieran que mi mente es la mente de un criminal

de un asesino serial y de un depredador sexual.

Ya que mis pensamientos bajo la influencia de drogas

hacen que yo me convierta en una mier** de persona

mis bajos instintos y mi mente no razonan

cuando veo que el cuerpo de mi víctima ya no reacciona”.

El rapero se pronunció por este evento Crédito: Facebook Liriko Wan

En otra parte de la canción, el rapero canta que durante las noches se transforma en “un enfermo mental”, pues es cuando “deja salir sus demonios”.

“Deja que una vez que tu maldad ya salga

tortura a tus presas hasta arrancarles el alma

que los juegos mentales siempre sean tu mejor arma

porque deben algo y hoy les va a cobrar el karma”, entona en otra parte.

Otras frases que causaron preocupación en redes sociales fueron: “Matando soy una máquina”, “Mis adicciones corrompen a mi cordura” e incluso “Si algo me sobran son las ganas de matar”.

Liriko Wan se defiende de las acusaciones del conductor de Didi

Luego de las acusaciones del conductor de Didi, Liriko Wan lamentó el asesinato de Paola Bañuelos y aseguró que los señalamientos en su contra son falsos.

“Estoy en el mejor momento de mi carrera musical. Traen un chisme ajeno a mi persona, lo que están haciendo conmigo se llama discriminación ya que se basan en un facebook falso para difamarme. (...) Ojalá tengan lo suficientes para disculparse por todo esto que están haciendo, yo no me voy a desaparecer ni nada de eso”, escribió.

Cabe destacar que la titular de la fiscalía de Baja California, María Elena Andrade, señaló que en cuanto a la hipótesis de que en el feminicidio de la joven hayan participado más personas, hasta ahora la evidencia direcciona únicamente a Sergio Daniel ‘N’.

“Hasta ahora la evidencia se dirige a este sospechoso, sin embargo, obviamente por el estatus, no podemos descartar la participación de alguien más en estos terribles hechos”, informó.