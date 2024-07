Quién es Miguel Yunes Márquez y por qué salió del país tras acusaciones de persecución en Veracruz

El senador electo denunció persecución política en su contra (X/@MYunezMarquez)

El senador electo del Partido Acción Nacional (PAN), Miguel Ángel Yunes Márquez, denunció una presunta persecución política en su contra por parte de la gobernadora electa de Veracruz, Rocío Nahle García, así como una supuesta filtración de documentos privados.

Por medio de un comunicado en su cuenta de X, antes Twitter, el panista aseguró que la militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) presuntamente habría ordenado a la Fiscalía General del Estado (FGE) iniciar una investigación en su contra con el fin de que no rinda protesta como integrante del Senado de la República en la próxima legislatura.

“La señora Nahle se atrevió a dar instrucción públicas a la Fiscalía General del Estado para que me persiga y evite mi llegada al Senado, dejando claro que las leyes no le importan y que lo único que cuenta es su voluntad”, explicó.

No obstante, según relató, la orden no sólo sería para la FGE, sino que también estarían actuando en su contra el Tribunal Superior de Justicia del Estado, jueces, fiscales, policías, empleados de juzgados, actuarios y notificadores para que éste termine en la cárcel.

Yunes Márquez asegura que es un opositor no un delincuente (X/@MYunesMarquez)

Asimismo, explicó que no está siendo acusado de corrupción o de enriquecimiento ilícito, sino de una presunta omisión de información debido a que habría dado un domicilio incorrecto cuando se registró para participar en el proceso electoral 2023-2024.

“A Rocío Nahle le acomodaron la Constitución para que siendo de Zacatecas pudiera gobernar Veracruz, mientras que a mí, por querer gobernar Veracruz, quieren meterme a la cárcel”

Finalmente, el hijo del exgobernador del Veracruz aseguró que enfrentará las denuncias “con valor y decisión”, por lo que advirtió que no se convertirá en un trofeo como Morena: “Soy veracruzano de nacimiento, de raíces veracruzanas, he vivido siempre aquí y en los cargos que he tenido he tratado de cumplir con responsabilidad, honestidad y eficiencia”.

Tras darse ese mensaje, se informó que Yunes Márquez viajó a los Estados Unidos por cuestiones de salud, lo que impidió que se presentara en la audiencia que se tenía prevista este jueves 11 de julio; sin embargo, el Poder Judicial veracruzano habría pedido ayuda a la embajada de los Estados Unidos para localizar al senador electo.

¿Quién es Miguel Ángel Yunes Márquez?

El senador quedó electo en el pasado proceso electoral (X/@MYunezMarquez)

Yunes Márquez es político mexicano y miembro del Partido Acción Nacional. Ha tenido una destacada trayectoria en la política de Veracruz. Es originario de Xalapa Enríquez, además de que ha ocupado varios cargos significativos a lo largo de su carrera.

En 2007 fue elegido presidente municipal de Boca del Río. Posteriormente, se desempeñó como diputado al Congreso de Veracruz entre 2004 y 2007. Su experiencia en la administración local lo llevó a convertirse en el coordinador de Alcaldes Panistas del Estado de Veracruz.

Hijo de Miguel Ángel Yunes Linares, exgobernador de Veracruz y exdirector general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) durante el gobierno de Felipe Calderón, Yunes Márquez ha seguido los pasos de su padre en la política estatal. Es licenciado en Finanzas Internacionales y trabajó en instituciones bancarias en Miami, Florida.

En 2013, Yunes Márquez decidió postularse nuevamente para la presidencia municipal de Boca del Río, logrando la victoria con 24 mil 514 votos, lo que representó el 74.18% del escrutinio, mientras que su principal oponente, el priista Sergio Pazos, obtuvo 20 mil 325 votos.

No obstante, su carrera política también ha enfrentado desafíos, pues en 2018 fue candidato a gobernador de Veracruz, pero perdió en las elecciones ante Cuitláhuac García.