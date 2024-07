Así es la propuesta de Jorge Álvarez Máynez para regular la venta de boletos para conciertos en México

Álvarez Máynez hizo una comparación entre los precios del Corona Capital del 2014 y de este 2024. (Freepik)

El exaspirante a la presidencia de México por el partido Movimiento Ciudadano (MC) Jorge Álvarez Máynez, dijo que el aumento de precios en eventos como conciertos musicales se debía a varios factores, uno de ellos, el monopolio de las boleteras.

Por medio de su cuenta de la red social X, llamó a poner un alto a “sus abusos”, y compartió una imagen en la que se ven los precios del festival musical Corona Capital del 2014 y de este 2024, donde se ve la gran diferencia de costos.

La venta de los boletos en 2014 se divide en tres fases. En la primera el precio para los dos días que dura el festival fue de mil 428; en la fase dos, el boleto sencillo tenía un precio de 878 pesos, mientras que el abono para ambos días era de mil 578; y en la fase tres el boleto sencillo tenía un precio de 988 pesos, mientras que el abono de ambos días tenía un costo de mil 878.

Este año, los precios son muy distintos. Y es que en la fase 1, el precio del abono es de 4 mil 490 pesos; en la fase 2, el boleto sencillo cuesta 2 mil 400 pesos, mientras que el abono tiene un precio de 5 mil 260 pesos; y en el comfort pass, el boleto sencillo tiene un precio de 3 mil 500 pesos, mientras que el abono cuesta 6 mil 635 pesos.

(X @AlvarezMaynez)

En la misma publicación, Máynez compartió un boletín del pasado 15 de junio de 2023. En dicho boletín, se celebra la aprobación en la Comisión de Economía de la propuesta de Álvarez Máynez para regular la venta de boletos de espectáculos en México. “Se impulsará que este dictamen sea discutido y aprobado por el pleno el siguiente periodo de sesiones, pues cuenta con un amplio consenso por parte de las diversas fuerzas políticas en el Congreso”, se lee.

Se explica que dicho avance buscaba proteger a las personas consumidoras de los abusos de las empresas boleteras, para garantizar que no oferten accesos que sobrepasen la disponibilidad, no se niegue la entrada a personas con accesos válidos y garantizar que, en caso de cancelación, el organizador o intermediario reintegre al consumidor el importe íntegro en un plazo no mayor a 30 días naturales.

“La propuesta del coordinador Álvarez Máynez busca que sean implementados protocolos para prevenir el acaparamiento y reventa de boletos, y que no existan cláusulas de exclusividad que beneficien a una o más empresas. No se puede normalizar que cada vez sea mayor el riesgo de ser víctimas de algún abuso por realizar una compra de boletos”, se señala.

Se explicó que México debe anteponer los derechos de las y los consumidores, y que la regulación debe partir de atender y prevenir los diversos abusos denunciados. “Movimiento Ciudadano hace un llamado a todas las fuerzas políticas a priorizar la aprobación de este dictamen para el siguiente periodo de sesiones, y establecer un marco legal responsable”, concluye el comunicado.