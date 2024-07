“Esta funa se me resbala”; Luna Bella reaparece tras polémica por su video sexual en el Metro de CDMX; aclara su situación legal

Luna Bella reapareció en redes sociales luego de la viralización de videos sexuales que grabó en el metro de Ciudad de México. (@lunnabeella)

Luna Bella se convirtió en tendencia tras la difusión de videos sexuales grabados dentro de un vagón del Metro de la Ciudad de México. La polémica estalló en redes sociales cuando se reveló que había infringido el reglamento del transporte público. En medio del escándalo, Luna Bella rompió el silencio y envió un contundente mensaje a sus seguidores.

Luna Bella, cuyo nombre real es Verónica Coronado, aclaró que no se arrepiente de haber grabado el video porque ya no tiene “nada que perder”. Explicó que sus acciones han sido un medio para cumplir su sueño de que su familia no sufra las mismas carencias que ella enfrentó.

“Sin victimizarme y sin llorar diré que siento que ya desde hace tiempo no tengo nada que perder”, declaró la modelo e influencer a través de su canal de Telegram.

El video, que se viralizó rápidamente, generó un aluvión de críticas y demandas de sanciones por parte de usuarios del Metro de la CDMX. Luna Bella respondió a estas reacciones mencionando que no se victimiza, pero siente que su reputación ya estaba dañada mucho antes de este incidente.

“Mi infancia me la arruinaron. Nunca conocí el amor de padres. Mi cuerpo ya lo vio todo el pueblo. Me he explotado por años para cumplir mis sueños. Muchos años se los entregué a mi familia. Ya no creo en el amor de pareja. Perdí la fe en los hombres. Mi dignidad y mi reputación está por los suelos”, confesó Luna Bella.

Luna Bella subrayó que su principal objetivo ha sido mejorar la vida de su familia. Expresó que, después de ver a su hermana menor casarse, a otra hermana terminar su carrera y a sus perros rescatados felices, podría irse de este mundo en paz.

“Ya después de eso, si me voy de esta tierra, me iré con una sonrisa, en paz, sabiendo que cumplí mi palabra de mujer en hacer lo que fuera necesario porque a los míos no les faltara nunca lo que a mí me faltó”, afirmó la influencer.

Luna Bella reacciona a las críticas que recibió

Luna Bella ha tenido que lidiar con críticas a lo largo de su vida, desde su infancia hasta su carrera universitaria y profesional. Sin embargo, asegura que estas críticas ya no le afectan como antes.

“En la infancia me hacían bullying por ser pobre, en la adolescencia por ser fea, después en la universidad por ser teibolera y buscar el dinero a mi manera para terminar mis estudios y darle estudios a mis cinco hermanos y ayudar a mi madre”, recordó.

Pese a la controversia, Luna Bella sigue enfocada en su carrera como creadora de contenido para adultos. Su filosofía de vida se basa en la autenticidad y la resiliencia frente a las críticas.

“Después por mi forma de ser tan sin filtros y ahora por atreverme y trabajar, haciendo contenido diferente, grotesco pero auténtico y real para mi plataforma. Así que esta funa se me resbala, años en las polémicas, ya estoy acostumbrada, recuerden que de algo tengo que vivir”, puntualizó.

Luna Bella concluyó su mensaje afirmando que ya ha logrado lo más importante para ella: darles una mejor vida a su familia. Ahora, lo que pase con ella es secundario.

“He logrado por los míos todo lo que me he propuesto, ya de ahora en adelante lo que pase conmigo, me da igual. Logré lo principal que fue darles una vida mejor”, finalizó la creadora de contenido.

De acuerdo con la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, Luna Bella podría enfrentar sanciones por sus acciones legales y el pago de una multa de $1085.7. Sin embargo, para que las autoridades actúen deben dar seguimiento a una denuncia de parte de un usuario, algo que hasta el momento no ha sido confirmado.

