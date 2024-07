AMLO se va tranquilo sabiendo que Sheinbaum se queda en la Presidencia: “Si hubiera sucedido otra cosa, ¡ay, nanita!”

El presidente celebró también el gabinete que está formando la presidenta electa. (Gobierno de México)

En la conferencia matutina de este miércoles, Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre las recomendaciones que le hará a su sucesora Claudia Sheinbaum Pardo de cara a su toma de protesta como la primera presidenta de México. Al respecto, el mandatario dijo que no tiene ningún consejo que darle, pues es una política capaz y que está formando un buen equipo de trabajo con el que seguirá impulsando el desarrollo del país.

Incluso, AMLO bromeó diciendo que, en realidad, es Sheinbaum quien le da consejos y no al revés, pues tiene amplia experiencia en el gobierno. Por ese motivo, es que se siente tranquilo de que la Presidencia de la República se quede en manos de la morenista y, que incluso, si pudiera, desde hoy ya le dejaba el cargo:

“Yo me voy a ir contento, si no, no podría estar yo tranquilo, imagínense si hubiera sucedido otra cosa... ¡Ay, nanita!”, dijo provocando la risa de los asistentes al encuentro en el Salón Tesorería. Esto, en clara alusión a que no sabría qué habría pasado si hubieran ganado las elecciones presidenciales los candidatos opositores Xóchitl Gálvez Ruiz o Jorge Álvarez Máynez.

