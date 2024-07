¿Cuánto le pagaron a los sicarios encargados de atentar contra la vida de Ciro Gómez Leyva? Esto dijo ‘El Bart’

Ciro Gómez Leyva fue atacado a balazos en diciembre de 2022 en la CDMX (Foto: Cuartoscuro)

En la noche del 15 de diciembre de 2022, Ciro Gómez Leyva sufrió un atentado en su contra. El periodista se desplazaba en la Ciudad de México (CDMX) cuando sujetos armados abrieron fuego en su contra. Gracias al blindaje de su camioneta, el comunicador pudo ponerse a salvo.

A más de un año y medio de lo ocurrido, uno de los presuntos involucrados dio a conocer la cifra que le pagaron por sus labores de sicariato. Se trata de Héctor Martínez Jiménez, alias ‘El Bart’, identificado como la persona que disparó contra el periodista en aquella ocasión.

‘El Bart’ fue detenido en enero de 2023 en Michoacán y actualmente se encuentra en en el Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde concedió una entrevista a la activista Saskia Niño de Rivera como parte del podcast “Penitencia”.

Una parte de la entrevista fue compartida por Ciro Gómez Leyva en su programa matutino de Radio Fórmula. Aunque en los fragmentos difundidos no se menciona el dinero que recibió ‘El Bart’ para asesinar al periodista, Niño de Rivera señaló que el sicario sí dio a conocer la cifra acordada.

'El Bart' accedió a conversar con Saskia Niño de Rivera en el penal de Santa Martha Acatitla (Foto: Imagen TV)

La activista indicó en entrevista con Azucena Uresti para Fórmula Noticias que aunque ‘El Bart’ le confesó cuánto le pagaron, le pidió omitir dicha información en su podcast. Si bien se desconoce la cifra exacta, Niño de Rivera aseguró que no fue mucho dinero.

“Es una cifra que me pidió no sacar ‘El Bart’. Es una cifra que de hecho editamos de la entrevista principal. No es mucho dinero”, precisó la también cofundadora de la organización Reinserta.

Por qué falló el atentado

‘El Bart’ no esperaba ir a prisión por el ataque armado contra Gómez Leyva. Su objetivo era asesinar al periodista, irse con el dinero que le habrían pagado y esconderse durante cierto tiempo de las autoridades.

“Mi idea era muerto, libre y con dinero. Lo mato, me voy adonde me tenga que ir, me escondo un rato, se enfrían las cosas, tengo dinero y tan tan, lo que siga. Yo me lo imaginaba en su camioneta en una sábana blanca, así”, señaló el sujeto de 34 años.

'El Bart' fue el sujeto que disparó contra Ciro Gómez Leyva en diciembre de 2022 (Foto: Facebook/Radio Fórmula)

De acuerdo con su versión, la persona que se encargó de realizar la investigación previa al atentado —en la que se siguieron los movimientos de Gómez Leyva— no les advirtió que la camioneta del periodista estaba blindada, pues de lo contrario ‘El Bart’ no habría participado.

“El fallido fue por el blindaje, por el error de otra persona y ya. Tal vez error mío; si me hubiera dado cuenta de que tenía el blindaje, hubiera desistido”

Pese a su participación en el ataque armado, ‘El Bart’ no considera que deba pasar el resto de su vida tras las rejas. “Tal vez 10 años”, indicó. Asimismo, no mostró arrepentimiento por lo ocurrido, al decir que si tuviera a Ciro Gómez Leyva delante de él, ni siquiera le pediría disculpas.