Critican a Saskia Niño de Rivera por entrevistar a “El Bart”, sicario que atentó contra la vida de Ciro Gómez Leyva

Saskia Niño de Rivera, activista y cofundadora de la organización Reinserta, se encuentra nuevamente en el ojo del huracán tras la publicación de una entrevista con Héctor Eduardo Jiménez, conocido como “El Bart”, uno de los sicarios que disparó en contra del periodista Ciro Gómez Leyva el 15 de diciembre de 2022.

La conversación, grabada para su podcast “Penitencia” y realizada en el Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, reveló detalles que han generado una amplia polémica, tanto por las declaraciones que hizo el sicario, como por la reacción de Saskia Niño de Rivera ante la situación.

Durante la conversación, “El Bart” desgranó sin reparos los detalles de su plan fallido para asesinar a Gómez Leyva. Aseguró que si las autoridades lo están investigando es porque el periodista sobrevivió. Con una crudeza notable, declaró: “Si hubiera logrado mi objetivo, ahora estaría en libertad”.

Saskia Niño de Rivera comentó que en el país solo se persiguen los casos que se mediatizan, a lo que el sicario respondió con acuerdo.

El intercambio se volvió más perturbador cuando “El Bart” detalló cómo se imaginaba la escena del crimen. Su intención era clara: “Mi idea era: ‘muerto, libre y con dinero’, ese era mi pensamiento. Lo mato, me voy a donde me tenga que ir, me escondo un rato mientras se enfrían las cosas, coronado y ya, tan tan, lo que siga. Esa era mi idea, yo me lo imaginaba en su camioneta en una sábana blanca”. Además, confesó que no haber matado a Gómez Leyva fue uno de los peores errores de su vida, concluyendo con la frase: “México mágico”.

Las reacciones en redes sociales

Uno de los momentos más polémicos de la entrevista fue cuando Saskia Niño de Rivera le preguntó al sicario cuántas personas había matado, durante el intercambio de palabras, a la activista se le escuchó incluso soltar una risa.

“Si tuviera que echarle así como un número, no me des nombres, ¿cuánta gente has matado? ¿Entre 0 a 100?”, a lo que el criminal respondió “no, no tantos”. Entonces ella volvió a cuestionar “¿0 a 50?” a lo que éste finalmente dijo que 15.

“Nombre, más’, la verdad [...] Sin nombres, no me des nombres, pero pertenecer al sicariato y también la impunidad en este país, debiste haber matado un chingo de gente sin que te detuvieran”, reaccionó la activista mientras esbozó una sonrisa, a lo que el sujeto al final señaló que más de 20, contacto las víctimas colaterales.

Este gesto generó una enorme indignación en las redes sociales, donde los usuarios no tardaron en expresar su repudio.

“De lo más nauseabundo y repugnante qué he visto en mi vida las risitas de esa trastornada cuando le pregunta a cuántos ha matado”, dijo uno de los internautas.

Otro usuario criticó la falta de escrúpulos de Niño de Rivera señalando: “¡Qué absoluta falta de escrúpulos y ética @saskianino, de antología. El hambre de fama hace daño”. Estas opiniones reflejan un sentimiento generalizado de que la entrevista fue manejada de manera inapropiada, y que se utilizó la tragedia de un intento de asesinato para generar contenido sensacionalista.

Además de las risas en momentos inapropiados, otros espectadores cuestionaron cómo Saskia Niño de Rivera ha podido obtener acceso a los reclusorios mexicanos y entrevistar a criminales de alto perfil.

“Me pregunto: quién desde el sistema penitenciario y judicial le ha abierto la puerta a Saskia Niño de Rivera para hacer de la violencia un espectáculo”, comentó otro usuario en redes sociales, sugiriendo una posible complicidad o negligencia de las autoridades penitenciarias.

Ante la ola de críticas, muchos señalaron que Niño de Rivera ha sido repetidamente acusada de utilizar las experiencias de los reclusos para su propio beneficio. En este caso, las reacciones en redes sociales destacan una percepción de que se privilegian las historias de los victimarios sobre las de las víctimas y sus familias, lo cual incrementa la polarización en torno a su figura pública.

Finalmente, algunos usuarios razonaron que la intención detrás de estas entrevistas podría ser más la de generar contenido viral que la de promover una comprensión real de los problemas penitenciarios en México. Esto solo ha intensificado la controversia que rodea a Saskia Niño de Rivera y sus métodos de trabajo, dejando al descubierto las profundas divisiones en la opinión pública sobre su activismo.

¿Quién es Saskia Niño de Rivera?

Saskia Niño de Rivera se ha consolidado como una de las figuras más controversiales en el ámbito del activismo social y político en México. Nacida en Ciudad de México, es cofundadora de la organización sin fines de lucro Reinserta, dedicada a la reintegración social de personas que han estado en prisión, así como al apoyo de niños y jóvenes nacidos o criados en centros penitenciarios.

Saskia posee una licenciatura en Psicología por la Universidad Iberoamericana y una maestría en Investigación otorgada por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE). A lo largo de sus 17 años de carrera, ha visitado más de un centenar de centros penitenciarios y ha trabajado extensamente en el sistema penitenciario y en el manejo de crisis.

La labor de Saskia Niño de Rivera se ha enfocado principalmente en humanizar a las personas recluidas en las cárceles mexicanas. A través de su podcast “Penitencia” y diversas publicaciones, incluyendo títulos como “Un sicario en cada hijo te dio” y “El infierno tan temido: el secuestro en México”, ha buscado brindarles una voz a quienes se encuentran tras las rejas.

Reinserta, la organización que cofundó, se dedica a ayudar a los exreclusos a reintegrarse en la sociedad y a proporcionar apoyo a los hijos nacidos en prisión. Este trabajo le ha merecido numerosos reconocimientos, como ser nombrada en dos ocasiones como una de las 100 mujeres más poderosas de México por la revista Forbes, y recibir el premio Nelson Mandela otorgado por el Senado de la República en 2016.

Niño de Rivera ha sido igualmente reconocida a nivel internacional. La revista TIME la nombró Next Generation Leader, y ha recibido el Leadership in Public Life Award por parte de Vital Voices, así como el Love Prize for Youth Advocacy en la XVII Cumbre de los Premios Nobel de la Paz. Además, en 2020, la fundación Diller-von Furstenberg Family le otorgó el Premio Internacional DVF Awards.

Pese a sus numerosos logros, Saskia Niño de Rivera no ha estado exenta de controversias. Sus métodos y enfoques han sido frecuentemente criticados. Ha sido señalada por comentarios percibidos como insensibles y por su enfoque hacia la violencia y el crimen desde una “posición privilegiada”.

En su vida personal, Saskia Niño de Rivera está casada con Mariel Duayhe, con quien espera su segunda hija. Es hermana de la conocida comediante Sofía Niño de Rivera. Anteriormente estuvo casada con Manuel López San Martín, con quien tiene una hija nacida en 2017.