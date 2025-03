Caldo de huesos: ¿beneficios reales o solo marketing? Lo que debes saber antes de probarlo

Olla humeante preparando caldo de huesos rico en nutrientes esenciales para la salud - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caldo de huesos es una preparación ancestral presente en diversas gastronomías. Sin embargo, en los últimos meses ha cobrado auge en redes sociales, donde se le atribuye múltiples beneficios para la salud. Si se cree en todo lo que se dice en TikTok, el caldo es un elixir altamente nutritivo por contener aminoácidos, vitaminas y minerales que podrían beneficiar el aparato digestivo, revertir la inflamación y ayudar a mejorar las articulaciones e incluso perder peso. Pero eso es un discurso general de sus promotores, por lo que cabe preguntarse ¿qué hay de cierto en ello?

Primeros estudios

Como se dijo, el caldo de huesos se ha empleado en distintas gastronomías desde hace siglos. Fue hasta mediados de la década de los años 30 que dietistas centraron su atención en la preparación e hicieron los primeros estudios para determinar sus beneficios en la salud.

Desde entonces, dietistas y centros de investigación científica han realizado análisis y todos coinciden en lo mismo: no hay suficiente evidencia para confirmar las ventajas para la salud.

Caldo de hueso: qué es, cómo se prepara y sus propiedades

Que no exista suficiente evidencia no significa que el caldo de huesos no sea benéfico para la salud. Sin embargo, es importante destacar las variables que han sido determinadas por expertos. Tyler Florek, un dietista nutricional registrado de Banner Del E Webb Medical Center en Sun City West, Arizona, ha sido una de las voces más esclarecedoras en torno al tema.

En declaraciones para Banner Health, Tyler Florek destaca la importancia de comprender qué es esta ‘sopa’, sus variantes y tipos de preparación, para entender los datos hasta ahora determinados por la ciencia.

Como lo dice su nombre, esta ‘sopa’ es el resultado de la cocción lenta y prolongada de huesos de pavo, pollo, pescado, cerdo y res. Al hervirlos por un tiempo extenso, se extrae colágeno, gelatina y minerales que contienen aminoácidos que pueden favorecer a la salud.

“El problema con los beneficios potenciales del caldo de huesos es que estos beneficios se observan en los componentes que se encuentran en el caldo de huesos, pero no en el caldo por sí mismo”.

Dicho de manera simple, estudios que han encontrado potenciales beneficios en la salud emplearon cantidades mucho más elevadas de esos aminoácidos que las que se encontrarían de manera natural en el caldo de huesos. Además, los resultados están sujetos a variaciones, por ejemplo, el tipo de hueso que se ocupe: “No hay ninguna garantía de cuáles y qué cantidades de los componentes que podrían ser beneficiosos contenga”.

Entonces, ¿no vale la pena consumir caldo de hueso?

Para nada. Aunque no hay suficiente evidencia científica que respalde las afirmaciones de los promotores del caldo de huesos, esta ‘sopa’ puede ayudar positivamente a un estado general sano, si se combina con hábitos alimenticios y de vida sanos.

El problema radica en que el caldo de huesos, ya sea la preparación casera o productos que actualmente están a la venta, son empleados como suplementos alimenticios. En ese sentido, el dietista Tyler Florek no limita su consumo, aunque recomienda no caer en publicidad engañosa de productos con un alto costo: “Yo te prevendría en contra de comprar cualquier caldo de huesos costoso, especialmente aquellos que hagan declaraciones sobre la salud, dada la falta de investigación al respecto”.

“Si ya estás consumiendo caldo de huesos y crees que te ayuda, síguelo haciendo”, destaca Florek.

Otras voces sobre el tema

Tyler Florek no es el único experto con reservas. Hace ocho años la revista TIME entrevistó a varios científicos y consigno su opinión en un artículo titulado La ciencia no puede explicar por qué todos beben caldo de huesos. Algunos definieron como “una ilusión” la idea de que consumir caldos o suplementos proporciona el colágeno necesario para el crecimiento óseo.

Dra. Kantha Shelke, científica y portavoz del Instituto de Tecnólogos de Alimentos, fue más tajante e incluso optar por una alimentación tradicional como efectos comprobables en la salud: “Las plantas ofrecen fuentes más ricas en bloques de construcción de colágeno y, además, proporcionan nutrientes que no se encuentran en cantidades suficientes en carnes o caldos”, expresó.

Aunque claramente los potenciales beneficios del caldo del cultivo dividen la opinión pública, se recomienda consultar a un dietista para que haga una evaluación de tus necesidades nutricionales y establezcan un régimen alimenticio personalizado y con efecto medibles.

