Joven presume la historia de amor con su esposo, quien le dona un riñón, pero una ex pareja revela una infidelidad

La historia de amor paso a convertirse en una de infidelidad y engaño por la declaración de una ex. (Tiktok / @keilatorresg7)

Una historia de amor aparentemente perfecta compartida en TikTok ha sido objeto de controversia tras las acusaciones de una ex pareja. Keila Torres, conocida por contar su emotiva historia junto a su esposo en la plataforma, ha visto cómo sus afirmaciones son desafiadas públicamente.

Según Keila, su esposo la conquistó con gestos románticos mientras trabajaban juntos, incluyendo detalles como flores, desayunos y mensajes anónimos. La relación se profundizó cuando ella enfermó gravemente y él estuvo a su lado, cuidándola y finalmente proponiéndole matrimonio en un gesto emotivo en un jardín iluminado.

“Siempre me hizo sentir bonita, incluso cuando estaba en mi peor estado de salud”, compartió Keila en su relato viral.

Sin embargo, las revelaciones de Dalia Sepúlveda han sacudido esta narrativa. Dalia afirma ser la ex pareja del esposo de Keila y acusa a Keila de haber interferido en su relación. Según Dalia, ella estuvo embarazada del esposo de Keila y perdió al bebé en abril, mientras él ya mostraba interés por Keila.

“Desde que lo vio, ella se enamoró de él”, afirmó Dalia, añadiendo detalles de cómo su relación comenzó a deteriorarse cuando Keila entró en escena. Según Dalia, aunque terminaron formalmente en agosto de 2017, su ex pareja continuó buscándola mientras mantenía una relación con Keila.

Las acusaciones de Dalia han desatado un debate en las redes sociales, con usuarios cuestionando la autenticidad de la historia de amor perfecto de Keila y expresando apoyo tanto para las dos mujeres.

Keila desmiente a Dalia sobre la supuesta infidelidad de su esposo Erick

Por su parte, Keila mediante un video de Tiktok se defendió al exponer evidencias sobre el inicio de su noviazgo con su esposo Erick, y hasta la fecha en el que se comprometieron, algo desmiente la publicación de Dalia Sepúlveda.

“Estoy muy triste por las cosas que se han dicho y por respeto a mi persona quiero aclarar las cosas que realmente pasaron. Según un mes después que ell (Dalia) perdieron a su bebé en el mes de abril. Pero cómo pueden ver en las capturas nuestra primer conversación informal fue el 20 de agosto de 2017, DESPUÉS DE QUE TERMINARON, para esa fecha ERICK YA ESTABA SOLTERO″, comentó Keila mostrando la captura de pantalla de Messenger.

“Para aclarar, Erick no estuvo casado y sobre la publicación que se hizo, a finales de agosto de 2017 empezamos hablar y él me proponía a salir, incluso yo lo batee, pero el 13 de enero, fue cuando me estaba pretendiendo y para el 26 de enero de 2018 comenzó nuestro noviazgo, y el 16 de mayo de 2019 me comprometí. Ya no quiero hablar más del tema sobre estás mentiras que se dicen de mi. Desde aquí te digo abiertamente Dalia que si con esta evidencia que ya conocías piensas que actué con dolo, te pido una disculpa abiertamente, no tengo nada que ocultar. Ya existen muchas relaciones rotos y mi esposo y yo nos esforzamos mucho por nuestro matrimonio. No le deseo el mal a nadie y mucho menos por lo que me paso a mi que estuve al bordo de la muerte, sin esperanza alguna”.