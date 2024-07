Ella es la mujer que salvó a 200 perros del huracán Beryl con su refugio ‘Cachorrilandia’

La mujer recorrió las calles de la entidad para proteger a los canes en abandono | REUTERS/Paola Chiomante

Mientras las autoridades estatales y federales advertían a la población sobre la proximidad del huracán Beryl, el cual se encontraba en ese momento sobre el Caribe con una categoría 4, de manera inmediata se pusieron en marcha medidas con el principal objetivo de salvaguardar a toda la población, por lo que se cancelaron clases en todos los niveles educativos de Quintana Roo y Yucatán para con ello usar los planteles escolares como refugios. Si bien estas medidas dieron pie a declarar saldo blanco, hubo un evento que se volvió tendencia a nivel internacional: la creación de un refugio para perros callejeros denominado Cachorrilandia.

Fue momentos después de que Beryl tocara tierra en Tulum el pasado viernes 5 de julio cuando el recinto ubicado en la entidad encabezada por Mara Lezama llamó la atención pues una mujer realizó horas antes transmisiones en vivo a través de la plataforma digital Facebook donde mostró cómo a bordo de una camioneta, recorrió las calles de la entidad para recoger a los canes sin hogar y llevarlos consigo a una bodega que funcionaría como refugio.

En total hay 200 perros bajo resguardo por el temporal | Foto Facebook Cachorrilandia

Las acciones de la mujer la llevaron a después informar que Cachorrilandia, como denominó a su refugio, ya contaba con un total de 200 inquilinos, entre los que ya tenían resguardo y los recién agregados, mismos que se mostraban tranquilos pese al temporal.

Los perros de todas las tallas y razas, tuvieron que convivir juntos, por lo que el personal colocó cajas de cartón extendidas no solo para proporcionar comodidad a los perros, sino también impedir que los desechos fueran un problema. Las imágenes basta decir, llegaron incluso hasta la gobernadora del estado quien confirmó que los canes estaban en buenas condiciones; no obstante, no se supo si la administración local proporcionó recursos o comida ya que solo se supo, algunas donaciones -como garrafones de agua o comida-, bastarían solo durante el paso del fenómeno meteorológico.

Además de perros en abandono, el refugio cuenta con canes atropellados, encontrados cerca del Tren Maya o víctimas de maltrato | REUTERS/Paola Chiomante

¿Quién organizó Cachorrilandia?

A través de las redes sociales se comenzó a viralizar la identidad de la persona detrás de los rescates y las transmisiones en Facebook. Se trata de Aglae Yulidiana Lázaro, una mujer que, al saber el impacto de las redes sociales, pidió apoyo para rentar con urgencia la bodega que sirvió de refugio para los también denominados ‘lomitos’.

“Busco URGENTE una bodega en renta para resguardar 200 perros. Con UERGENCIA”, publicó el pasado jueves 4 de julio.

Yulidiana Lázaro es la responsable del refugio animal | Foto Facebook Cachorrilandia

Esta “heroína sin capa” ha dejado ver su amor por los perros, gatos y animales en general a través de sus redes sociales, por lo que cientos de personas no solo han celebrado su noble gesto, sino que además ha habido quienes la proponen para encabezar acciones a favor de la fauna local -en especial los animales en abandono-, ya que ella fue la única que mostró preocupación por todos ellos ante la proximidad del huracán Beryl, el cual tocó tierra con una categoría 2 y presentó vientos sostenidos de hasta 150 kilómetros por hora.

Si bien la mujer logró dar con el inmueble que sirvió de refugio, su preocupación para albergar a los perros fue dada a conocer desde el lunes 1 de julio cuando pidió el apoyo de la comunidad para dar con el lugar cuyas dimensiones le permitieran salvar cientos de vidas animales.

“URGENTE. Buscamos para resguardar a nuestros 200 perritos de CACHORRILANDIA una bodega o casa grandes para poder pasar la contingencia del huracán Beryl de manera segura, si tienes un sitio así y nos lo puedes ya sea rentar o si está en tus posibilidades el donarnos el espacio por unos días envíanos un WhatsApp, te lo vamos a agradecer de todo corazón!”, escribió.

¿Qué es Cachorrilandia?

De acuerdo a lo expuesto en sus redes sociales, este refugio animal surgió en septiembre del 2020 y se ha dado a la tarea de promocionar la adopción responsable, al tiempo de erradicar la violencia animal. Por ahora, se sabe que se localiza en Cancún donde los efectos del huracán Beryl dejaron daños materiales como la caída de árboles, postes de luz, inundaciones o daños en casas y centros comerciales.

A dog looks on in a shelter opened by Cachorrilandia after Hurricane Beryl, in Cancun, Mexico July 5, 2024. REUTERS/Paola Chiomante

No se sabe a cuánto ascienden los daños materiales en la entidad; sin embargo, no se reportaron lesionados, decesos o incluso, pérdida de vida animal. Cachorrilandia al respecto, ha ubicado a decenas de animales recién refugiados en hogares temporales los cuales buscan desde un hogar definitivo hasta apoyo para su manutención. Los hogares temporales funcionaron solo durante el paso del huracán, pues a decir de Yulidiana Lázaro, será a lo largo del fin de semana cuando sean regresados al refugio para ser adoptados. En caso de querer colaborar, se puede acceder a sus redes sociales oficiales para más información.