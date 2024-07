Joven celebra con pastel primer aniversario de contacto cero con su expareja: “Un día a la vez”

Joven celebra "contacto cero" con su expareja Crédito: Imagen Ilustrativa Infobae TikTok/carolinaaa

Terminar una relación puede ser un momento muy difícil en la vida de las personas, por lo que hay quienes optan por mantener “contacto cero” con esa persona con la que se llegó a tener un vínculo sentimental. Una joven compartió que no tuvo ningún tipo de interacción con su expareja durante un año y lo celebró con un pastel.

El momento fue compartido a través de un video de la plataforma TikTok, en donde se puede ver que la joven ha pasado por un largo proceso desde la ruptura amorosa por la que pasó.

Joven celebra con pastel “contacto cero” con su expareja

Fue la usuaria caroahuja quien compartió un video a través de su cuenta de TikTok que el pasado martes 2 de julio cumplió un año de mantener “contacto cero” con quien en algún momento tuvo una relación amorosa.

En el video colocó la leyenda “era un día a la vez y ya han pasado 365″, por lo que se muestra a la joven sonriente tras haber conseguido no tener ningún tipo de acercamiento con su ex.

El pastel era de crema pastelera de color blanco y con lo que parecen ser líneas de sabor fresa, además de que en el centro se le colocó una imagen de un personaje que aparece en diversos memes con un letrero que cuenta con la leyenda: “feliz primer año contacto cero”.

La joven veía feliz tras no tener contacto con su exnovio Créditos: (TikTok/carolinaaa)

Con una sonrisa en todo momento, la joven colocó una vela en el pastel para soplarle posteriormente. Le realizó un corte al pastel y le tomó una fotografía para tener un recuerdo de aquel momento.

Muchas personas en la red social se sintieron identificados por la situación por la que está pasando la joven e incluso hubo quienes revelaron que apenas están iniciando con el proceso del “contacto cero”. Algunos de los comentarios que se pueden leer son: “sé que parece broma, pero sé lo mucho que duele y lo difícil que es”, “yo tengo un mes apenas y siento que me voy a morir literal”, “hermana, yo cumplo un año hoy, felicidades”, “yo voy para dos meses, se siente que mueres pero sigues de pie, me ayudó saber que ni a un mes de terminar ya tenía otra relación, cinco años de mi vida y él en un instante los tiró” y “yo cumplí seis meses sin él, me terminó el 31 de diciembre. Aún duele, pero cada día me voy curando”.

La joven sintió el momento como un gran logro Créditos: TikTok/carolinaaa

¿Qué es el “contacto cero” y en qué consiste?

El “contacto cero” es una estrategia utilizada principalmente en el contexto de relaciones personales, especialmente después de una ruptura amorosa o en situaciones de relaciones tóxicas. Consiste en cortar toda forma de comunicación y contacto con la otra persona, ya sea en persona, por teléfono, en redes sociales o a través de terceros.

El "contacto cero" incluye a las redes sociales (Foto AP/Jenny Kane, archivo)

El objetivo del “contacto cero” es permitir que ambas partes tengan el espacio necesario para sanar emocionalmente, reflexionar y recuperar la estabilidad mental y emocional. Esta estrategia ayuda a evitar recaídas emocionales y a prevenir comportamientos dañinos como la manipulación o la dependencia emocional.

Mantener el “contacto cero” implica eliminar o bloquear a la persona de todas las plataformas de comunicación y, en algunos casos, cambiar rutinas o ambientes para evitar encuentros fortuitos. Es una medida recomendada por psicólogos y terapeutas para superar etapas difíciles y fomentar la recuperación y el bienestar personal.