Por este motivo, Xóchitl Gálvez salió en defensa de Norma Piña: “Si la agreden a ella, nos agreden a todas” | VIDEO

Con un video, la excandidata a la presidencia salió en defensa de la ministra presidente de la SCJN. |Crédito: Cuartoscuro

Las redes sociales de la excandidata a la presidencia de la República, Xóchitl Gálvez Ruíz, desde que terminó la jornada electoral han servido para lanzar reclamos al actual gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), al tiempo de arremeter en contra de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y quienes forman parte de dicho partido, motivo por el cual no resultaría extraño que lance críticas a la denominada Cuarta Transformación; no obstante ha llamado la atención que esta vez lo hizo para defender a Norma Piña, ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Con la difusión de un video, la senadora y exabanderada de la alianza Fuerza y Corazón por México conformada por los Partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), urgió al Gobierno de México a dejar de denostar no solo el trabajo de Norma Piña, sino también su persona, por lo que hizo énfasis en que su función no era ser amiga del titular del Poder Ejecutivo o de aquellos que forman parte del Legislativo.

“En las democracias se respeta la división de poderes. Basta de denostaciones en contra de la ministra Norma Piña, basta de minimizar su cargo, basta de agredirla. Si la agreden a ella, nos agreden a todas”, reclamó.

La senadora salió en defensa de la ministra (Cuartoscuro)

El video de poco más de un minuto de duración incluye los reclamos de la senadora y simpatizante del PAN en contra de la 4T, la cual dijo, lo único que busca es tener justicia pronta y expedita para los mexicanos, al tiempo que busca venganza en contra del Poder Judicial, el cual busca reformar.

“Quieren venganza contra el Poder Judicial que ha sido equilibrio ante su autoritarismo”, remarcó.

Gálvez Ruiz aseguró que debe haber un respeto a la división de poderes, por lo que defendió a la ministra Norma Piña. Crédito: X @XochitlGalvez

Por este motivo difundió el video

Conviene recordar que la exaspirante al Poder Ejecutivo dio a conocer su postura debido a que previamente la ministra Yasmín Esquivel lanzó la petición a Norma Piña a dejar su cargo como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debido a que aseguró, Piña no cuenta con una buena relación con los legisladores o bien, con el mismo presidente de la República quien, hay que remarcar, suele referirse a ella en el espacio conocido como La Mañanera.

Al darse a conocer la presunta petición de la ministra Esquivel para con Norma Piña, de manera inmediata salió a rechazarla asegurando que incluso, los demás integrantes de la Suprema Corte tengan la misma postura sobre la presidenta del órgano judicial.

“Yo lo que planteé es la necesidad de una reflexión sobre considerar la conveniencia de que la ministra Norma Piña permanezca como una interlocutora con el Poder Legislativo, fundamentalmente, que es donde se está analizando la reforma al Poder Judicial”, dijo.

La ministra Yazmín Esquivel presuntamente pidió la renuncia de Piña como presidente de la SCJN | Crédito: X/@jenroma27

A pesar de haber defendido a la titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la postura de la legisladora no fue bien recibida por los usuarios de las redes sociales quienes le recordaron el reciente altercado con Marko Cortés, dirigente nacional el PAN quien presuntamente la habría maltratado verbalmente al conocer que, en el marco en que se dio el conteo de votos el pasado 2 de junio, la candidata de Fuerza y Corazón por México había llamado a su contrincante, Claudia Sheinbaum Pardo, para felicitarla por el triunfo.

“Primero pídele a Marko que te respete a ti”; “¿A todas? A mí me apuntes. A ti si te agreden y te humillan los hombres de tu partido, muy solidaria con Piña. Si no eres capaz de defenderte a ti misma, con que cara defiendes a otra. Pero que tal pregonando: ‘Yo me mando sola’”; “Otra vez aplicando la vieja confiable cuando no te apoya nadie: GENERALIZAR. @XochitlGalvez dile lo mismo a la madre de la niña que fue víctima de un pederasta que dejó LIBRE un JUEZ del PODER JUDICIAL solo porque la menor no pudo dar” o “Señora Xóchitl, usted siempre tan solitaria con la ministra Piña, pero cuando a usted la humillaron, le gritaron, la menospreciaron en su partido político, nadie se solidarizó con usted”, se lee en redes.