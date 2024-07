Niurka arremete contra Juan Osorio; revela que ella lo ayudó a salir de las drogas: “¿Cuándo vas a agradecer?”

Niurka y Juan Osorio (YouTube / Instagram)

Luego de que Juan Osorio dijera en una entrevista que él hizo a Niurka en el mundo del espectáculo, su ex esposa cubana no se quedó callada y para Ventaneando le contestó de forma contundente y polémica, como ha sido su estilo a lo largo de los años.

En una reciente y explosiva declaración, Niurka Marcos ha revelado detalles críticos de su relación con el productor Juan Osorio. La actriz y bailarina cubana no se quedó callada y decidió romper el silencio, acusándolo de manipulación y de no reconocer el apoyo que ella le brindó en momentos cruciales de su vida.

“Durante todos estos años, se ha encargado de hacerle creer a la gente que yo existo artísticamente gracias a él. Pero no es así. Yo vengo de la Escuela Nacional de Arte, de viajar por toda Europa con los espectáculos del Tropicana”, afirmó Niurka, desmintiendo que su carrera haya despegado únicamente gracias a Osorio.

Niurka revela problema de adicciones de Osorio

Juan Osorio EXPLOTA tras ser cuestionado sobre Niurka (Fotos: Instagram)

Sin embargo, lo más impactante de su declaración fue cuando tocó el tema de las drogas. Niurka reveló que ella fue clave en la recuperación de Juan Osorio. De acuerdo con ella su intervención fue fundamental para que el productor lograra salir de su adicción.

“¿Cuándo vas a agradecer que gracias a mí estás vivo, porque te ayudé a salir de las drogas y te acompañé en tu recuperación?” cuestionó Niurka, poniendo en evidencia dicha faceta del reconocido productor de telenovelas.

Niurka también subrayó que ella fue quien ayudó a Juan a reconectar con su familia: “Debes agradecer que recuperaste a tu familia, porque cuando te conocí no veías ni a tus hijos ni a tu madre. ¿Acaso se te olvidó que fui yo, esta mujer en tu vida, quien te ayudó a reconciliarte con tu familia?”.

La actriz no dejó pasar la ocasión para recordarle que, económicamente, Juan Osorio se benefició significativamente de su relación laboral. “Claro que cobró su 20%, me firmaste como tú representada, ganaste mucho más dinero conmigo del que te pagaba Televisa como productor. ¿O no, Juan?”

Niurka Marcos y Juan Osorio son padres del joven participante (Foto: Instagram/@juanmils)

Además, Niurka desmintió las afirmaciones de Osorio sobre haber sido él quien le abrió las puertas en obras teatrales importantes. Según la cubana, fue Marta Susana quien realmente la invitó a participar en Aventurera, no Osorio, como él ha proclamado en varias ocasiones.

Previamente Niurka Marcos confesó a Sale el Sol que ella ha probado las drogas y que lo hizo en conjunto con su es esposo Osorio. Afirmó que ha probado la cocaína y que le ha ayudado a controlar los efectos del alcohol.

“Si yo hubiera sido dependiente de las drogas, que yo sé que hay gente que lo piensa por las mamd*s que digo, no, es adrenalina por lo loca que me pongo. Me he dado pases de perico, muy esporádicamente, cuando me pongo demasiada peda”, confesó.