Eugenio Derbez y Victoria Ruffo se reencuentran por el nacimiento de su nieta Tessa: “Amenaza con ser otro clon”

Los actores tuvieron un tórrido romance entre 1992 y 1996; tienen un hijo en común llamado José Eduardo. (X: @victoriaruffo31 // IG: @ederbez)

José Eduardo Derbez y Paola Dalay ya son papás, así lo dio a conocer la orgullosa madre primeriza a través de sus redes sociales el pasado domingo 30 de junio. En cuanto trascendió la noticia, en redes sociales comenzaron a correr especulaciones sobre el esperado reencuentro de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo después de aproximadamente 28 años de su polémica ruptura amorosa y todo indica que ya sucedió.

Fue el protagonista de ‘La Familia P. Luche’ quien confirmó su reencuentro con la ‘Reina de las telenovelas’ y compartió detalles sobre cómo sucedió en entrevista para el programa ‘De Primera Mano’.

“Llegué (al hospital) sin tener mucha idea y con mucha expectativa, pero no, de repente cuando llegué a la habitación junto con Ale (Rosaldo) y Aitana, estuvimos ahí con los papás de Paola, llegamos casi al mismo tiempo (...) estuvimos ahí hasta que de repente nos dijo una enfermera: ‘Oigan, ya va a pasar la nena por el pasillo por si la quieren ver’”, comenzó.

Tessa nació el 30 de junio de este 2024. (IG: @paoladalay_2023)

Según Derbez, tanto él como su esposa, su hija menor y sus consuegros esperaron en una habitación a que pasara Tessa (nombre de la primer hija de José Eduardo Derbez) a los cuneros. De un momento a otro recibieron la aprobación para asomarse y así lo hicieron sin saber que en un extremo del pasillo se encontraba la familia Fayad Ruffo.

“Corrimos al pasillo y ahí fue donde, sorpresa, ya estaba en el pasillo José Eduardo con toda la familia Ruffo, estaba Omar (Fayad), Victoria (Ruffo) y todo. Ese punto todavía no lo platico con José Eduardo, pero yo dije: ‘Ah caray, hay preferencias. La mamá estuvo más cerca del quirófano que yo; yo estaba en el cuarto ahí abandonado’”.

Eso no fue todo, pues minutos más tarde los famosos padres de José Eduardo Derbez se reencontraron en la habitación de Paola Dalay y Tessa.

(IG: @paoladalay_2023)

“No encontramos en el pasillo, fue complicado... ya que entramos al cuarto y todo, pues empezamos a hablar. Omar es divino, se portó espectacular, es un tipazo y ya, eventualmente coincidimos (Victoria y yo), nos dimos un abrazo”, contó Eugenio Derbez.

Asimismo, el protagonista de ‘no se aceptan devoluciones’ confesó que su reunión con Victoria Ruffo no duró mucho tiempo y sólo se felicitaron por el nacimiento de su primer nieta en común.

“Ella me dijo: ‘Felicidades abuelo’ y yo le dije: ‘Felicidades abuela’. No cruzamos muchas palabras, nada más felicidades y se acabó (...) no nos habíamos comunicado ni hablado ni nos habíamos topado hasta ayer y creo que la nena vino a limar esas asperezas. Lo poco que hubiera quedado, quedó absolutamente enterrado”, aseguró.

Finalmente, Eugenio Derbez compartió que su nieta se encuentra muy bien de salud y dejó entrever que heredó los genes Derbez: “Amenaza con ser otro clon”.