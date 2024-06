“Intentando olvidarte con otras”; Christian Nodal estrenará canción y fans no saben si es para Cazzu o Ángela Aguilar

(Especial Infobae: Jesús Aviles)

Christian Nodal se ha mostrado muy enamorado recientemente tanto en redes sociales, como en sus shows de su nueva novia, Ángela Aguilar. No obstante, las críticas que la pareja han recibido y los rumores en los que se han visto inmiscuidos han llenado las tendencias durante este tiempo. Ahora, El Forajido está próximo a lanzar una nueva canción y debido a la letra, usuarios no saben si llevaría dedicatoria para su actual pareja o sería para Cazzu, la madre de su hija.

Fue a través de su cuenta de Instagram, donde el pasado 27 de junio, el intérprete de Adiós Amor o Ya no somos ni seremos compartió un breve adelanto de su nuevo sencillo que lleva por nombre No 100to bien.

“Hola mis amores y proyectados favoritos (...) Los amo”, colocó el famoso en primera instancia en su canal de difusión.

Además, en un breve clip mostró un fragmento de cómo sonará la melodía y algo que llamó la atención fue que dentro de la letra se podía escuchar: “Intentando olvidarte con otras, cuando me tomo 200 copas, buscando el sabor de tu boca”.

Rápidamente las redes se encendieron y se cuestionaron respecto para quién podría ir dedicada dicha melodía, pues aunque lo más lógico podría parecer que sería para su ex, Cazzu, debido a la reciente información que ha salido a la luz en donde Nodal y Ángela han señalado que su interés mutuo no es algo nuevo, sino que podría ser desde años atrás, la incógnita de esta nueva canción sigue abierta.

¿Cuándo se estrena la nueva canción de Christian Nodal?

El famoso detalló que será el próximo 04 de julio el día en que se estrene este sencillo que promete generar un sinfín de reacciones y teorías al respecto de su origen.

Ángela Aguilar y Cazzu convivieron brevemente en mayo de 2023 en el Foro Sol (Foto: Archivo)

Cabe recordar que Ángela Aguilar y Nodal se conocen desde la época en que el mexicano tenía una relación amorosa con Belinda. Incluso, en 2020 ambos lanzaron la melodía Dime cóm quieres y Christian llegó a confesar que tuvo que pedirle permiso al padre de la joven para que le permitiera hacer un dueto con ella.

“Le pedí permiso a Pepe Aguilar obviamente porque cuida mucho la carrera de Ángela y yo le tengo mucho respeto y cariño porque en toda la gira me trataron super bien y me encantó la idea, y me gustó mucho. Yo sí estaba asustado porque pensaba que a lo mejor la canción no era la correcta, la indicada”, señaló Nodal en ese entonces.