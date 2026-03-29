María Sorté envía cobijas con el rostro de su hijo Omar García Harfuch a Wendy Guevara y ella reacciona diciendo: “es mi suegra”

María Sorté sorprende a Wendy, Karina y Paola, conocidas como 'Las Perdidas', con un regalo inesperado durante una transmisión en vivo. (Instagram)

La actriz María Sorté volvió a colocarse en el centro de la conversación digital tras enviar un peculiar detalle con la cara de su hijo Omar García Harfuch a Wendy, Karina y Paola, conocidas como “Las Perdidas”. El momento ocurrió durante una transmisión en vivo, donde las creadoras reaccionaron en tiempo real al obsequio.

El regalo consistía en cobijas que llamaron la atención no solo por el gesto, sino por el contexto: la cercanía simbólica con la actriz, conocida también como “la suegra de México”. La escena se volvió viral rápidamente por las reacciones espontáneas y el tono desenfadado del momento.

Durante la transmisión, Wendy leyó el mensaje que acompañaba el obsequio, lo que desató aún más comentarios entre risas y bromas. La interacción reforzó el vínculo entre figuras del entretenimiento tradicional y el mundo digital.

Añadiendo que la influencer ya lo llama “Mi casa, mi templo, mi todo, el señor Harfuch” ya que también la comenzó a seguir en su perfil de Instagram.

El momento que encendió la transmisión

El obsequio de cobijas de María Sorté a 'Las Perdidas' se vuelve viral en redes sociales por el tono festivo y la interacción espontánea. - (Tik Tok)

Todo comenzó entre gritos y risas cuando las influencers recibieron el paquete en plena transmisión. La emoción fue inmediata y el ambiente se volvió festivo, con comentarios que mezclaban humor y sorpresa.

Al descubrir las cobijas, comenzaron a repartirlas entre ellas. La dinámica, natural y sin filtros, conectó de inmediato con su audiencia.

El punto más comentado llegó al leer la tarjeta. Wendy compartió el mensaje en voz alta: “Wendy hermosa, te mando las cobijas con todo mi cariño y mi admiración. Gracias de verdad por tus comentarios. Tan bonita te me haces. Te me haces un amor. Atentamente, Dios te bendiga. María Sorté”.

Entre bromas y cariño: la reacción de “Las Perdidas”

El mensaje personalizado que acompañó el regalo de María Sorté causó risas y bromas entre Wendy, Karina y Paola. - (Tik Tok)

La lectura del mensaje provocó una ola de comentarios entre las presentes. Entre bromas sobre “la suegra” y risas constantes, el momento se volvió uno de los más compartidos del en vivo.

Las creadoras no dudaron en agradecer el gesto, aunque lo hicieron a su estilo, con humor irreverente y comentarios espontáneos que caracterizan su contenido.

El público, por su parte, reaccionó con entusiasmo, destacando la cercanía que puede surgir entre figuras públicas de distintos ámbitos, generando conversación en redes sociales.

El fenómeno detrás del nombre

El fenómeno viral evidencia cómo pequeños detalles de figuras públicas pueden convertirse en tendencia por su impacto social y mediático. - . REUTERS/Henry Romero

Parte del interés también recae en Omar García Harfuch quien es el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal de México, hijo de la actriz, cuya popularidad ha crecido notablemente en México. Su presencia constante en la vida pública ha generado atención más allá de su ámbito profesional.

En redes sociales, muchos usuarios lo mencionan por su imagen, su perfil público y la percepción que proyecta, lo que ha contribuido a que su nombre circule con frecuencia.

Este contexto añade una capa extra al gesto de María Sorté, ya que cualquier referencia indirecta a su hijo suele amplificar el interés del público, convirtiendo momentos cotidianos en tendencias virales.