México

María Sorté envía cobijas con el rostro de su hijo Omar García Harfuch a Wendy Guevara y ella reacciona diciendo: “es mi suegra”

Un inesperado regalo encendió las redes y provocó risas, halagos y comentarios sobre una figura pública que no deja de generar conversación

Guardar
María Sorté sorprende a Wendy, Karina y Paola, conocidas como 'Las Perdidas', con un regalo inesperado durante una transmisión en vivo. (Instagram)
María Sorté sorprende a Wendy, Karina y Paola, conocidas como 'Las Perdidas', con un regalo inesperado durante una transmisión en vivo. (Instagram)

La actriz María Sorté volvió a colocarse en el centro de la conversación digital tras enviar un peculiar detalle con la cara de su hijo Omar García Harfuch a Wendy, Karina y Paola, conocidas como “Las Perdidas”. El momento ocurrió durante una transmisión en vivo, donde las creadoras reaccionaron en tiempo real al obsequio.

El regalo consistía en cobijas que llamaron la atención no solo por el gesto, sino por el contexto: la cercanía simbólica con la actriz, conocida también como “la suegra de México”. La escena se volvió viral rápidamente por las reacciones espontáneas y el tono desenfadado del momento.

Durante la transmisión, Wendy leyó el mensaje que acompañaba el obsequio, lo que desató aún más comentarios entre risas y bromas. La interacción reforzó el vínculo entre figuras del entretenimiento tradicional y el mundo digital.

Añadiendo que la influencer ya lo llama “Mi casa, mi templo, mi todo, el señor Harfuch” ya que también la comenzó a seguir en su perfil de Instagram.

El momento que encendió la transmisión

María Sorté sorprende a Wendy, Karina y Paola, conocidas como 'Las Perdidas', con un regalo inesperado durante una transmisión en vivo. (Tik Tok)
El obsequio de cobijas de María Sorté a 'Las Perdidas' se vuelve viral en redes sociales por el tono festivo y la interacción espontánea. - (Tik Tok)

Todo comenzó entre gritos y risas cuando las influencers recibieron el paquete en plena transmisión. La emoción fue inmediata y el ambiente se volvió festivo, con comentarios que mezclaban humor y sorpresa.

Al descubrir las cobijas, comenzaron a repartirlas entre ellas. La dinámica, natural y sin filtros, conectó de inmediato con su audiencia.

El punto más comentado llegó al leer la tarjeta. Wendy compartió el mensaje en voz alta: “Wendy hermosa, te mando las cobijas con todo mi cariño y mi admiración. Gracias de verdad por tus comentarios. Tan bonita te me haces. Te me haces un amor. Atentamente, Dios te bendiga. María Sorté”.

Entre bromas y cariño: la reacción de “Las Perdidas”

María Sorté sorprende a Wendy, Karina y Paola, conocidas como 'Las Perdidas', con un regalo inesperado durante una transmisión en vivo. (Tik Tok)
El mensaje personalizado que acompañó el regalo de María Sorté causó risas y bromas entre Wendy, Karina y Paola. - (Tik Tok)

La lectura del mensaje provocó una ola de comentarios entre las presentes. Entre bromas sobre “la suegra” y risas constantes, el momento se volvió uno de los más compartidos del en vivo.

Las creadoras no dudaron en agradecer el gesto, aunque lo hicieron a su estilo, con humor irreverente y comentarios espontáneos que caracterizan su contenido.

El público, por su parte, reaccionó con entusiasmo, destacando la cercanía que puede surgir entre figuras públicas de distintos ámbitos, generando conversación en redes sociales.

El fenómeno detrás del nombre

El fenómeno viral evidencia cómo pequeños detalles de figuras públicas pueden convertirse en tendencia por su impacto social y mediático. - . REUTERS/Henry Romero
El fenómeno viral evidencia cómo pequeños detalles de figuras públicas pueden convertirse en tendencia por su impacto social y mediático. - . REUTERS/Henry Romero

Parte del interés también recae en Omar García Harfuch quien es el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal de México, hijo de la actriz, cuya popularidad ha crecido notablemente en México. Su presencia constante en la vida pública ha generado atención más allá de su ámbito profesional.

En redes sociales, muchos usuarios lo mencionan por su imagen, su perfil público y la percepción que proyecta, lo que ha contribuido a que su nombre circule con frecuencia.

Este contexto añade una capa extra al gesto de María Sorté, ya que cualquier referencia indirecta a su hijo suele amplificar el interés del público, convirtiendo momentos cotidianos en tendencias virales.

Temas Relacionados

María SortéWendy GuevaraOmar García Harfuchmexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Qué son las labores de cuidado y por qué su distribución desigual impacta en la brecha salarial, análisis del Senado lo revela

El estudio arrojó indicadores sobre los avances y retrocesos en los derechos de las mujeres y las niñas, como factor clave de la capacidad estatal y la gobernanza incluyente

Qué son las labores de cuidado y por qué su distribución desigual impacta en la brecha salarial, análisis del Senado lo revela

Alex Gou rompe el silencio tras grosería del streamer Cry a reportera: “Yo ni lo conocía”

El productor reaccionó al momento viral que desató críticas en redes y dejó clara su postura ante lo ocurrido

Alex Gou rompe el silencio tras grosería del streamer Cry a reportera: “Yo ni lo conocía”

Por qué tomar solo agua no es suficiente para regenerar el hígado: tres complementos para facilitar el proceso

Existe la creencia de que solo el consumo abundante de agua puede limpiar y regenerar este órgano vital

Por qué tomar solo agua no es suficiente para regenerar el hígado: tres complementos para facilitar el proceso

Con todo y candados: roban 11 bicicletas de centro comercial de Buenavista, en la CDMX

Los hurtos aumentan en fines de semana, señalan ciclistas; denuncian falta de respuesta de autoridades y negativa de comercios para entregar grabaciones

Con todo y candados: roban 11 bicicletas de centro comercial de Buenavista, en la CDMX

Asesinan a vocalista de grupo norteño en fiesta de Tijuana, Baja California: cumpleañero le habría disparado

El ataque armado también dejó a otro de los integrantes lesionado

Asesinan a vocalista de grupo norteño en fiesta de Tijuana, Baja California: cumpleañero le habría disparado
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinan a vocalista de grupo norteño en fiesta de Tijuana, Baja California: cumpleañero le habría disparado

Asesinan a vocalista de grupo norteño en fiesta de Tijuana, Baja California: cumpleañero le habría disparado

Con más de media tonelada de metanfetamina: Marina localiza narcolaboratorio de Los Chapitos en Mocorito, Sinaloa

Fernando Farías Laguna insiste en evitar su detención por red de huachicol fiscal: impugna negativa de amparo

Asesinan a balazos a dos policías municipales de Culiacán, Sinaloa, cuando terminaban su turno

Madre de Carlos Emilio, joven desaparecido en Mazatlán, protesta afuera del Estadio Ciudad de México

ENTRETENIMIENTO

Paty Cantú enciende el Tecate Pa’l Norte y ya la llaman “la nueva Jay de la Cueva” por sus inesperadas colaboraciones

Paty Cantú enciende el Tecate Pa’l Norte y ya la llaman “la nueva Jay de la Cueva” por sus inesperadas colaboraciones

Erik Rubín ya no esconde el amor y posa con su novia y su hija Nina en el Pa’l Norte

María Sorté envía cobijas con el rostro de su hijo Omar García Harfuch a Wendy Guevara y ella reacciona diciendo: “es mi suegra”

Alex Gou rompe el silencio tras grosería del streamer Cry a reportera: “Yo ni lo conocía”

Gustavo Adolfo Infante denuncia amenazas de Poncho de Nigris tras cruce de acusaciones por Ring Royale

DEPORTES

México escala posiciones en el ranking FIFA tras empate contra Portugal

México escala posiciones en el ranking FIFA tras empate contra Portugal

Cuauhtémoc Blanco llega en camioneta sin placas al Estadio Ciudad de México pese a prohibición vehicular

República Checa vs Dinamarca: cuándo, dónde y a qué hora ver en México

Quién es Kin, la mascota de la selección mexicana rumbo al Mundial 2026

Estas son las mejoras en el Cetram Huipulco tras la reinauguración del Estadio Ciudad de México