Gustavo Adolfo Infante denuncia amenazas de Poncho de Nigris tras cruce de acusaciones por Ring Royale

Gustavo Adolfo Infante denunció públicamente a Poncho de Nigris por presuntas amenazas, agitando el ambiente del espectáculo. (Poncho de Nigris, Gustavo Adolfo Infante: Instagram)

El influencer y empresario Poncho de Nigris vuelve al centro de la conversación digital tras el estreno de Ring Royale, un evento que prometía espectáculo, pero que ahora enfrenta acusaciones de fraude y una nueva polémica mediática con el periodista Gustavo Adolfo Infante.

El origen de la controversia de Ring Royale 2026

Tras la primera edición de Ring Royale, De Nigris ya perfila una segunda entrega, alimentando el interés con posibles enfrentamientos virales. Uno de los más comentados es el que involucraría a Bellakath y Yeri Mua, quienes ya reaccionaron públicamente a la propuesta.

Esta estrategia de “casting abierto” en redes no es casual: convierte la polémica en combustible promocional. Sin embargo, también eleva el riesgo reputacional si las críticas sobre la organización del evento escalan.

El conflicto detonó cuando, en el programa Sale el Sol, Infante lanzó una acusación directa: “Fue un fraude (…) lo vamos a destapar con correos, llamadas, grabaciones… el fraude monumental de Poncho de Nigris”.

El periodista aseguró contar con pruebas y testimonios de participantes, lo que sugiere que el caso podría evolucionar más allá del terreno del espectáculo hacia implicaciones legales o comerciales.

Gustavo Adolfo Infante en su programa de YouTube "Gustavo Adolfo Infante TV", denunciando amenazas de Poncho de Nigris. (Captura de pantalla: YouTube)

¿Amenaza o advertencia?

La tensión subió cuando Infante reveló en su canal de YouTube audios enviados por De Nigris. En ellos, el regiomontano cuestiona las motivaciones del periodista: “¿Por qué demeritar? ¿Para qué hacerte de más enemigos? (…) Acuérdate que siempre nos encontramos”.

Aunque el tono puede interpretarse como confrontativo, el mensaje también incluye un llamado a “sumar” y evitar la división. La ambigüedad abre un debate clave: ¿se trata de una amenaza directa o de una advertencia dentro del lenguaje habitual del medio?

Infante fue tajante en su respuesta: “Yo me sostengo en lo dicho, no me echo un milímetro para atrás”.

A este episodio se suma el histórico roce con Adrián Marcelo, lo que refuerza una narrativa donde De Nigris se posiciona como figura polémica pero altamente visible.

Recientemente, De Nigris tuvo un altercado con el reportero Gabriel Cuevas.(IG: @gabocuevasc)

Rivalidad entre Infante y Ceriani

Las acusaciones de Gustavo Adolfo Infante surgen días después de que el periodista Javier Ceriani lo acusó públicamente de intimidación. Durante una transmisión de su programa de televisión, el conductor de Imagen recomendó al sudamericano no viajar al país: “Te recomiendo que ni vengas a México, eh, porque no soy yo, somos muchos los que te queremos partir la madre”.

A través de su canal de YouTube, Ceriani indicó que la molestia de su colega radica en información privada que él conoce, específicamente, una serie de acontecimientos en Las Vegas que involucran a Mayela Laguna, vinculada sentimentalmente con el comunicador mexicano.

“¿Te acuerdas lo que hiciste en Las Vegas la última vez con Lord Ramsés? ¿Te recuerdo lo que compraste en una casa de juguetes para usar con Mayela? Lo que pasa en Las Vegas no siempre se queda en Las Vegas...”, zanjó Ceriani.