Alex Gou rompe el silencio tras grosería del streamer Cry a reportera: “Yo ni lo conocía”

El productor Alex Gou se pronunció sobre la polémica entre el streamer Cry y una reportera. - (Instagram)

El productor Alex Gou habló sobre el incidente protagonizado por el streamer Cry durante la alfombra roja del estreno de “Matilda el musical”, donde el influencer tuvo un momento tenso con una reportera.

El episodio ocurrió cuando el creador de contenido estaba haciendo promoción de su participación en “El Tenorio Cómico”, en el que fue cuestionado en repetidas ocasiones sobre su vida personal. Su respuesta, considerada ofensiva, generó reacciones inmediatas tanto en medios como en redes sociales.

Ante la polémica, Gou fue directo al dar su versión y dejó clara su postura sobre lo sucedido, marcando distancia sin evitar el tema que ya circulaba ampliamente.

“Se le chispoteó”: la frase que encendió la conversación

Cry generó controversia en redes sociales tras responder de forma considerada ofensiva ante preguntas sobre su vida personal durante el estreno. - (Instagram/@alexgouboy)

Durante el encuentro con la prensa, el productor no esquivó la controversia. “No lo justifico, lo que hizo está muy mal hecho… se le chispoteó”, declaró al ser cuestionado sobre la actitud del streamer.

También enfatizó que no tenía relación previa con él: “Yo ni lo conocía… soy el productor y lo juro por mi hija que no lo conozco en persona”. Sus palabras dejaron ver sorpresa ante lo ocurrido.

Sin embargo, también matizó el contexto: “Es como si tú me preguntas diez veces lo mismo… pues sí te voy a dar un zape”, dijo entre risas, aunque reiteró que no aprueba la falta de respeto.

El momento que desató la cancelación

Alex Gou aseguró que no conocía previamente a Cry y expresó sorpresa ante la actitud del influencer durante el evento.

El conflicto comenzó cuando Cry fue interrogado sobre su relación con Yeri Mua. Ante la insistencia, respondió con evasivas y terminó lanzando una frase que fue percibida como ofensiva hacia la periodista.

El ambiente se tensó aún más cuando un reportero le señaló que su expresión era inapropiada en México. El streamer defendió su postura argumentando que también era incómodo repetir preguntas que ya había rechazado.

Tras el intercambio, decidió abandonar la platica con los medios, lo que intensificó las críticas y provocó una ola de comentarios en su contra.

Disculpas y cierre del caso

Alex Gou dio por cerrado el caso tras dialogar con Cry, buscando poner fin a la polémica que rodeó la promoción de la obra teatral. - (Instagram/@alexgouboy)

Alex Gou aseguró que ya habló con el influencer tras lo ocurrido. Según explicó, el propio Cry reconoció su error y expresó arrepentimiento por la situación.

“Ya hablé con él… está arrepentido”, afirmó el productor, quien también indicó que el creador digital no estaba familiarizado con este tipo de dinámicas mediáticas.

Finalmente, Gou dio por cerrado el tema: “Ya me disculpé… y ya estuvo”. Con esto, buscó poner fin a la polémica que surgió en medio de la promoción de “El Tenorio Cómico”.