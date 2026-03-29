Incendio consume departamento en la colonia Xoco; tres personas resultaron intoxicadas

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De acuerdo con los primeros reportes, una explosión por acumulación de gas al interior de un departamento de la colonia Xoco, en la alcaldía Benito Juárez, provocó este domingo 29 de marzo un incendio que movilizó a cuerpos de emergencia de la Ciudad de México y dejó a tres personas intoxicadas por inhalación de humo.

¿Cómo ocurrió el incendio?

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente se originó en la cocina del inmueble, donde presuntamente se registró una acumulación de gas que derivó primero en la explosión y posteriormente en el incendio. El fuego generó una densa columna de humo visible desde los alrededores y provocó un gran susto entre los vecinos de la zona.

Tres intoxicados y servicios de emergencia en el lugar

De acuerdo con los primeros reportes, al menos tres personas resultaron intoxicadas a causa del humo y fueron atendidas por paramédicos en el lugar. El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México confirmó la emergencia a través de sus redes sociales y recomendó a los automovilistas utilizar Real Mayorazgo y Avenida Popocatépetl como vialidades alternativas ante el cierre de circulación en la zona.

Vidrios retirados y zona acordonada

En el lugar, elementos de la Policía de la Ciudad de México acordonaron el perímetro y solicitaron a los reporteros y curiosos alejarse del inmueble mientras se realizaban trabajos para retirar los vidrios del departamento afectado. Los servicios de emergencia trabajaron en el control y extinción del fuego para evitar que las llamas se propagaran a otras unidades del edificio.

Las autoridades no han informado sobre daños estructurales mayores ni víctimas de gravedad.

Post del C5 de la CDMX

Operativo de emergencia

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México acudieron de inmediato para controlar y sofocar el fuego, evitando que las llamas se propagaran a otras unidades del edificio. La zona fue acordonada por la Policía capitalina para garantizar la seguridad de los vecinos y permitir las labores de emergencia, mientras el C5 recomendó a los automovilistas utilizar Real Mayorazgo y Avenida Popocatépetl como vialidades alternativas.

Una vez controlado el incendio, las autoridades iniciaron una revisión del inmueble para descartar riesgos adicionales. Como medida preventiva, las autoridades capitalinas reiteraron el llamado a la ciudadanía a revisar periódicamente sus instalaciones de gas para evitar este tipo de incidentes.