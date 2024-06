Fernández Noroña revela la petición que le hizo a Claudia Sheinbaum

Noroña confesó que le hizo una petición a Claudia Sheinbaum (Foto: Twitter/Claudiashein)

Gerardo Fernández Noroña reveló que en la más reciente reunión que tuvo con Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México, le hizo una petición. El encuentro ocurrio luego de que él mostró su inconformidad por no ser considerado para coordinar a la bancada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Senado de la República.

Fue durante una transmisión en vivo en redes sociales que el senador electo compartió con sus simpatizantes que hizo una solicitud a la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México. Pero aclaró que no fue unirse a su gabinete.

En cambio señaló que lo que le pidió es que lo invite a conocer la oficina presidencial, ya que no tuvo oportunidad de hacerlo durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Pedí una cosa, le dije: ´compañera presidente, sí te quiero pedir algo, que ahora que estés en Palacio sí me invites a conocer la oficina del presidente, porque no la conozco. A esta hora, a esta fecha sigo sin conocer el despacho de la presidencia de la República Mexicana´”, mencionó.

Noroña pidió a Sheinbaum conocer la oficina presidencial en Palacio Nacional (Cuartoscuro)

Según sus palabras, Sheinbaum no dudó en aceptar cumplir con su única petición. Sin embargo, afirmó que no fue esto lo que le dio más gusto, sino reafirmar que puede comunicarse con ella directamente.

“Hubo otra cosa importante, para mí la más importante, que se confirmó que tengo comunicación directa”, explicó.

Noroña aclara la propuesta que le hizo Sheinbaum

Por otra parte, el simpatizante de la autodenominada Cuarta Transformación (4T) aclaró que Sheinbaum no le propuso formar parte de su gabinete, sino que le pidió llevar a cabo una tarea. Aunque no detalló la naturaleza de la misma, sí apuntó que es muy probable que la cumpla.

“Insisto, no se habló de cargos ni nada, de responsabilidades de gobierno, nada. Me planteó, como dije, una tarea que no es un cargo, o sea es una tarea que seguro realizaré y yo le pedí algo”, comentó.

Fernández Noroña negó querer formar parte del gabinete de Sheinbaum (X/@fernandeznoroña)

Conviene recordar que el día anterior no quiso ahondar en la propuesta de la exmandataria capitalina, bajo el argumento de que aún no decide si aceptará.

“Si no lo voy a aceptar para qué lo digo y si lo acepto también para qué lo digo. Lo voy a pensar”, comentó.

Noroña aclara si irá al Senado tras desacuerdo con Morena

En el mismo encuentro con medios de comunicación en el que habló sobre su reunión con Sheinbaum, Noroña descartó desistir de ocupar el escaño que le fue asignado como senador plurinominal de Morena.

“No es un asunto de cambios. Es un asunto de la importancia del movimiento, del servicio, la unidad. Entonces no es el tema central. Sí me quedo en el Senado. Ese fue el compromiso que hicimos, nunca hablamos de la posibilidad de que yo estuviese en el gabinete. Yo no tengo ninguna expectativa de ese tipo”, declaró.

Su declaración llegó luego de una fuerte crítica que hizo a Morena por supuestamente romper acuerdos establecidos durante la contienda interna en la que se disputó la candidatura presidencial, en la cual participó.

Supuestamente el segundo lugar en la encuesta debería coordinar la bancada de Morena en el Senado, mientras que el tercer puesto asumiría la coordinación en la Cámara de Diputados. El cuarto lugar recibiría una posición en el gabinete, y el quinto y sexto lugares obtendrían una senaduría y diputación plurinominal, respectivamente.

Noroña, quien asegura haber obtenido el tercer lugar en la encuesta, reclama un desacuerdo en la asignación de cargos. Puesto que Marcelo Ebrard, quien obtuvo la segunda posición, fue designado titular de la Secretaría de Economía (SE), él insistió en que le corresponde la coordinación en el Senado. Sin embargo, este puesto fue asignado a Adán Augusto López.