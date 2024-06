De qué está enferma Verónica Castro y por qué fue hospitalizada

Verónica Castro compartió con sus seguidores la razón de su hospitalización (Twitter/@vrocastroficial)

La noche del viernes 28 de junio trascendió la noticia sobre el delicado estado de salud de Verónica Castro. Fue a través del noticiero nocturno de Foro TV donde se informó que la actriz y cantante había sido sometida a una intervención quirúrgica en un hospital de la Ciudad de México.

Por qué hospitalizada Verónica Castro

Durante la transmisión, el espacio informativo estableció comunicación con uno de sus hijos para conocer el estado de salud de su madre. De acuerdo con Michel Castro, fue intervenida quirúrgicamente en un hombro; sin embargo, se encuentra estable.

“Televisa Espectáculos consultó a Michel Castro, hijo de la también conductora, y a través de un mensaje de texto, el hijo de Verónica Castro respondió lo siguiente: ‘Ya está en su casa, todo bien, Fue una operación en su hombro, sencilla, muchas gracias por su preocupación’”, se mencionó en el medio.

Ante las especulaciones que se crearon en torno a su salud, la actriz se tomó un tiempo para comentar la publicación de una de sus seguidoras y aclarar lo que pasaba. “Perdón, puedo contestar uno solo. Buenas noches. Me operaron de mi hombro, estoy muy bien, voy a tratar de ver el final, las quiero con todo mi corazón”, escribió en referencia a la retransmisión de Pueblo chico, infierno grande.

(captura de pantalla)

De qué está enferma Verónica Castro

Las alertas sobre el estado de salud de Verónica Castro comenzaron desde mayo de 2023, cuando fue vista en silla de ruedas; en ese momento, su hijo Michel Castro declaró que su mamá estaba atravesando por “unos bachecitos de salud”, sin revelar mayores detalles.

Casi un año más tarde, el cantante Cristian Castro fue también cuestionado sobre los problemas de motricidad que atravesaba su madre, a lo que el intérprete respondió: “está actuando a que esta enferma porque me quiere ver, las mamás a veces actúan a que están enfermas por que te quieren ver”.

Y aseguró que en cuanto él la viera se iba componer en un minuto, pues según sus declaraciones, todas las enfermedades se le van cuando la abraza, así que lo único que le pide es que se pinte las canas.

Cristian Castro piensa que su mamá se hace la enferma para verlo (Foto: Twitter/@vrocastroficial)

Luego de las polémicas declaraciones de Cristian, hace unas semanas Marcos Valdés, hijo de Manuel ‘El loco Valdes’, mantuvo una platica con diferentes medios de comunicación, en donde confirmó que aún siguen presentes las secuelas del accidente que vivió en Big Brother VIP en 2004, el cual le ocasionó la colocación de titanio en el cuello.

“Yo acabo de ir a ver a Verónica y sí está delicada, le duele mucho su espalda. Son unos dolores terribles. Hace un enorme esfuerzo, sí le duele”. detalló.

Por otra parte, también habló sobre su medio hermano Cristian Castro, a quien le ha pedido en múltiples ocasiones que visite a su madre. “Te lo dice alguien que ya perdió a su mamá, ve a verla ahora que la tienes. Es un buen momento para irla a ver porque no sabemos cuando se nos va, mi mamá se fue hace dos años, pero me queda una satisfacción: el último aliento y beso me lo dio a mí”, dijo el actor para los medios.

Hijo de El Loco Valdés le manda mensaje a Cristian Castro tras asegurar que Verónica Castro está delicada de salud. Crédito: Cuartoscuro

Cabe resaltar que la presentadora de 71 años anunció su retiro de los medios desde septiembre de 2019, pero tres años más tarde regresó en la película Cuando seas joven. Pese a sus problemas de salud, la actriz se mantiene activa en redes sociales, en donde hace unos días compartió que había sido madrina de la nueva temporada de Ven Acá.

Además, en febrero confesó para el programa Ventaneando que no descartaba la posibilidad de regresar a un nuevo programa; días más tarde de su declaración, su hijo Cristian Castro compartió fotos del reencuentro que tuvo con su madre.